Giữa tin đồn "bầu bí" lần 2, Kylie Jenner đăng ảnh khoe eo thon

Dân trí Hiện tại, nữ doanh nhân 24 tuổi Kylie Jenner được đồn đoán là đang mang thai lần 2, Kylie không lên tiếng phản hồi, nhưng mới đấy, cô đăng tải ảnh đồ bơi khoe eo thon, dáng gọn.

Trong tháng 8 này, nhiều tờ tin tức giải trí đồng loạt đưa tin về việc Kylie Jenner đang mang bầu lần hai với bạn trai rapper Travis Scott.

Nữ doanh nhân kiêm ngôi sao truyền hình thực tế Kylie Jenner đã vừa chia sẻ một bức hình mới trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, trong đó, cô mặc bộ đồ bơi gợi cảm, khoe vòng eo thon gọn, giữa loạt tin đồn bầu bí, hiện không rõ thời điểm thực sự khi bức ảnh này được chụp là bao giờ.

Hiện tại, Kylie Jenner đang tích cực quảng bá cho dòng sản phẩm thời trang đồ bơi mà cô vừa tung ra. Rất có thể bức ảnh này đã được chụp từ nhiều tháng trước. Nữ doanh nhân trẻ tuổi thành đạt trước đây đã tung ra thị trường hai dòng sản phẩm mỹ phẩm và chăm sóc da.

Trong tháng 8 này, nhiều tờ tin tức giải trí đồng loạt đưa tin về việc Kylie Jenner đang mang bầu lần hai với bạn trai rapper Travis Scott. Trước đó, cặp đôi đã có cô con gái Stormi (hiện lên 3 tuổi). Mối quan hệ tình cảm của cặp đôi này diễn ra khá kín tiếng, họ có những giai đoạn gắn bó và những giai đoạn chia xa.

Hiện tại, Kylie Jenner và Travis Scott đang trong giai đoạn gắn bó bên nhau. Một số nguồn tin thân cận với Kylie đã tiết lộ với giới truyền thông rằng cô đang mang thai lần 2.

Thời gian gần đây, Kylie cũng hay sử dụng lại những bức ảnh đã chụp từ một thời gian trước để đăng tải trên mạng xã hội. Điều này khiến các fan của cô cảm thấy lạ lùng và dần nảy ra suy đoán Kylie đang mang bầu và muốn có được sự riêng tư nên đang tìm cách "đánh lạc hướng" thông tin.

Hiện tại, Kylie Jenner không lên tiếng trước tin đồn "bầu bí". Ở lần đầu mang thai đầu, khi mới 20 tuổi, Kylie cũng rất kín tiếng.

Trong giới giải trí Mỹ, Kylie Jenner được xem là một nữ doanh nhân đáng gờm. Thoạt tiên được biết tới từ show truyền hình thực tế ăn khách của gia đình - "Keeping Up with the Kardashians", Kylie tận dụng sự quan tâm đặc biệt mà truyền thông - công chúng dành cho cô, đặc biệt là sau lần cô... bơm môi, để tung ra một dòng son môi.

Dòng sản phẩm này gây sốt trên thị trường và nhanh chóng mở ra cho Kylie một sự nghiệp kinh doanh mỹ phẩm thành công ấn tượng.

Trong năm 2014 và 2015, tạp chí Time (Mỹ) từng đưa Kylie vào danh sách những nhân vật tuổi "teen" có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, cô được đánh giá là có sức hấp dẫn lớn đối với giới trẻ trên mạng xã hội.

Những hình ảnh Kylie vừa tung ra để quảng bá cho dòng mỹ phẩm mới.

Năm 2017, Kylie xuất hiện trong danh sách 100 nhân vật nổi tiếng có thu nhập lớn nhất do tạp chí Forbes (Mỹ) đưa ra, cô trở thành nhân vật trẻ tuổi nhất từng xuất hiện trong danh sách này. Năm 2018, tờ tin tức New York Post (Mỹ) đánh giá cô là ngôi sao có ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực thời trang.

Năm 2019, tạp chí Forbes (Mỹ) ước tính Kylie đã có khối tài sản 1 tỷ USD, khiến cô ở tuổi 21 trở thành tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất thế giới, dù vậy, yếu tố "tự thân" khi đó đã rất gây tranh cãi, bởi Kylie là một nhân vật được biết đến, không phải một người khởi nghiệp từ đầu theo đúng nghĩa của từ "tự thân".

Tới tháng 5/2020, tạp chí Forbes đưa ra thông báo rằng Kylie đã không cung cấp thông tin trung thực, khiến họ có những tính toán nhầm lẫn, rằng kỳ thực Kylie... chưa phải một tỷ phú USD.

Kylie Jenner quảng bá cho dòng mỹ phẩm mới

Kylie Jenner bên con gái Stormi

Bích Ngọc

Theo Daily Mail