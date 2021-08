Dân trí Nữ doanh nhân kiêm ngôi sao truyền hình thực tế người Mỹ - Kylie Jenner (24 tuổi) vừa thực hiện bộ ảnh cho tạp chí thời trang của Nga.

Giữa tin đồn "bầu bí", Kylie Jenner xuất hiện gợi cảm trên tạp chí của Nga.

Hiện tại, các trang tin giải trí của Mỹ đều đưa tin theo hướng Kylie Jenner đang mang bầu lần 2. Dù Kylie không lên tiếng, nhưng theo nhiều tờ tin tức, chỉ trong một thời gian nữa, thông tin sẽ được xác nhận chính thức.

Trong thời điểm này, dường như ngôi sao trẻ tuổi nổi tiếng đình đám trong lĩnh vực thời trang và phong cách đang muốn dành cho bản thân một quãng thời gian sống chậm lại và tận hưởng sự riêng tư.

Những ngày này cô không xuất hiện trước ống kính thợ săn ảnh, các bức ảnh xuất hiện trên tài khoản mạng xã hội của Kylie đều là những bức ảnh đã được chụp từ một thời gian trước, không phải ảnh mới nhất của cô. Kylie cũng vừa chia sẻ bộ ảnh của mình xuất hiện trên tạp chí thời trang Elle (Nga).

Một số nguồn tin thân cận với Kylie Jenner tiết lộ rằng cô đang muốn dành cho bản thân nhiều thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn và tận hưởng sự riêng tư trong lần thứ 2 mang bầu. Trước đó, cô đã có con gái Stormi Webster (3 tuổi) với bạn trai - rapper Travis Scott (30 tuổi). Hai người có giai đoạn gắn bó và giai đoạn chia xa, nhưng hiện tại, họ đã trở lại bên nhau và đang chuẩn bị để "Stormi có em".

Trong giới giải trí Mỹ, Kylie Jenner được xem là một nữ doanh nhân đáng gờm. Thoạt tiên được biết tới từ show truyền hình thực tế ăn khách của gia đình - "Keeping Up with the Kardashians", Kylie tận dụng sự quan tâm đặc biệt mà truyền thông - công chúng dành cho cô, đặc biệt là sau lần cô... bơm môi, để tung ra một dòng son môi.

Dòng sản phẩm này gây sốt trên thị trường và nhanh chóng mở ra cho Kylie một sự nghiệp kinh doanh mỹ phẩm thành công ấn tượng.

Trong năm 2014 và 2015, tạp chí Time (Mỹ) từng đưa Kylie vào danh sách những nhân vật tuổi "teen" có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, cô được đánh giá là có sức hấp dẫn lớn đối với giới trẻ trên mạng xã hội.

Năm 2017, Kylie xuất hiện trong danh sách 100 nhân vật nổi tiếng có thu nhập lớn nhất do tạp chí Forbes (Mỹ) đưa ra, cô trở thành nhân vật trẻ tuổi nhất từng xuất hiện trong danh sách này. Năm 2018, tờ tin tức New York Post (Mỹ) đánh giá cô là ngôi sao có ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực thời trang.

Kylie Jenner bên bạn trai - rapper Travis Scott và con gái Stormi.

Năm 2019, tạp chí Forbes (Mỹ) ước tính Kylie đã có khối tài sản 1 tỷ USD, khiến cô ở tuổi 21 trở thành tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất thế giới, dù vậy, yếu tố "tự thân" khi đó đã rất gây tranh cãi, bởi Kylie là một nhân vật được biết đến, không phải một người khởi nghiệp từ đầu theo đúng nghĩa của từ "tự thân".

Tới tháng 5/2020, tạp chí Forbes đưa ra thông báo rằng Kylie đã không cung cấp thông tin trung thực, khiến họ có những tính toán nhầm lẫn, rằng kỳ thực Kylie... chưa phải một tỷ phú USD.

Bích Ngọc

Theo Daily Mail