Nữ nhà văn viết sách thương tiếc chồng vừa bị kết tội... giết chồng

Nữ tác giả Kouri Darden Richins (Ảnh: New York Post).

Nữ tác giả Kouri Darden Richins (33 tuổi) sống tại quận Summit, bang Utah, Mỹ, từng viết một đầu sách nói về cách giúp trẻ nhỏ vượt qua nỗi đau khi mất đi người thân. Kouri viết cuốn Are You With Me? sau khi chồng cô qua đời.

Thực tế, nhà chức trách đã bắt giữ Kouri từ đầu tháng 3/2022, vì tình nghi cô đầu độc người chồng quá cố của mình - anh Eric Richins. Kouri và Eric có 3 con nhỏ. Ở thời điểm hiện tại, hoạt động điều tra đã kết thúc, Kouri đã bị buộc tội giết người. Thông tin về vụ án gây sửng sốt đối với truyền thông và công chúng Mỹ.

Cảnh sát đã được gọi tới nhà riêng của gia đình Richins, sau khi Kouri gọi cấp cứu vì "phát hiện" ra chồng cô đang ở trong trạng thái bất thường. Các biện pháp cấp cứu đã được tiến hành, nhưng Eric không qua khỏi.

Khai với cảnh sát khi ấy, Kouri cho biết cô đã pha đồ uống cho chồng vào buổi tối ngày 3/3/2022. Sau đó, cô đi ngủ. Vào khoảng 3 giờ sáng ngày hôm sau, cô thức dậy và phát hiện ra Eric đang nằm ở chân giường, anh không có phản ứng gì khi cô lay gọi. Kouri ngay lập tức gọi cấp cứu.

Kouri và Eric khi còn ở trong hôn nhân (Ảnh: New York Post).

Hoạt động khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy rằng Eric qua đời vì lượng thuốc giảm đau liều cao được đưa vào cơ thể. Ngay lập tức, điện thoại và máy tính của Kouri đã bị cảnh sát tạm giữ, họ phát hiện ra rằng Kouri đã bí mật liên hệ để mua các loại thuốc giảm đau liều cao trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 tới tháng 2/2022.

Theo thông tin từ phía gia đình, vợ chồng nhà Richins vốn đã nảy sinh vấn đề từ lâu. Một người chị gái của Eric cho biết, anh từng tâm sự về việc bị ốm nặng sau khi uống một ly đồ uống do vợ pha. Chính Eric cũng từng nghi ngờ vợ mình đã làm gì đó với ly đồ uống mới khiến anh bị ốm nặng như vậy.

Hai tháng trước khi Eric qua đời, Kouri đã tới làm việc với hãng bảo hiểm và muốn thay đổi một số điều khoản về hợp đồng bảo hiểm của chồng. Cô muốn mình là người duy nhất được thụ hưởng các tài sản và các nguồn tài chính mà chồng để lại nếu có "bất trắc" xảy tới với anh.

Công ty bảo hiểm đã thông báo điều này cho Eric biết. Ngay sau đó, Eric gạch tên Kouri khỏi di chúc và quyết định rằng nếu có chuyện gì xảy tới với anh, một người chị gái của anh sẽ là người duy nhất được thụ hưởng các tài sản và nguồn tiền do anh để lại.

Vợ chồng nhà Richins vốn đã nảy sinh vấn đề từ lâu (Ảnh: New York Post).

Eric không thông báo điều này cho Kouri biết vì bản thân anh vốn có những lo lắng, bất an về người vợ của mình. Anh tin rằng mình có thể bị đe dọa tới tính mạng vì những vấn đề tiền bạc có liên quan tới vợ. Eric đã tâm sự những điều này với các chị gái, anh mong muốn tài sản và tiền bạc của mình sẽ được chi dùng cho tương lai, cuộc sống của các con anh.

Kỷ niệm ngày lễ tình yêu Valentine hồi tháng 2/2022, sau khi dùng bữa tối với vợ, Eric đã có những phản ứng bất thường, anh nổi mề đay khắp cơ thể, khó thở nặng và ngất lịm đi. Sau khi bình phục từ sự việc này, Eric tin rằng mình đã bị đầu độc. Anh từng chia sẻ về sự việc này với bạn bè và người thân. Trước khi qua đời, Eric đã có những lo sợ về việc anh đang bị vợ... đầu độc.

Cảnh sát đã thu thập thông tin từ bạn bè và người thân của Eric. Cảnh sát cũng đã tìm ra người bán thuốc giảm đau liều cao cho Kouri.

Ngay sau khi chồng qua đời, Kouri từng mở tiệc trong nhà và đóng chặt cửa, nhưng một người chị gái của Eric đã vào được trong nhà và chứng kiến cảnh tượng tiệc tùng diễn ra trong nhà em trai ở thời điểm một ngày sau khi Eric qua đời. Hai người phụ nữ đã xảy ra tranh cãi, ẩu đả.

Kouri viết cuốn "Are You With Me?" sau khi chồng cô qua đời (Ảnh: New York Post).

Trong quá trình bị cảnh sát điều tra, Kouri bắt tay vào viết cuốn sách Are You With Me? với nội dung giúp trẻ nhỏ vượt qua nỗi đau mất đi người thân. Cuốn sách đã được ra mắt hồi tháng 3 năm nay. Trong cuốn sách, Kouri viết: "Tác phẩm này là để dành cho người chồng tuyệt vời của tôi, anh ấy là một người cha kỳ diệu".

Trước khi Eric qua đời, Kouri và Eric đã chung sống trong hôn nhân được 9 năm và có 3 con chung. Thực tế, ngay trước khi qua đời vì bị đầu độc, Eric đã bắt đầu lên kế hoạch cho việc ly hôn, nhưng khi còn chưa chính thức nộp đơn, anh đã ra đi.