"Nữ hoàng rock" Ngọc Ánh kể về chiếc vòng bằng vàng, đeo 10 năm không tháo

Ngọc Ánh là ca sĩ nổi tiếng thập niên 1980 -1990 với lối trình diễn nhạc rock cực kỳ máu lửa. Gần đây, "nữ hoàng rock" một thời gây chú ý khi tham gia chương trình Kỷ niệm thanh xuân 2024, tiết lộ những ký ức khó quên trong thời đỉnh cao miệt mài chạy show của mình.

Nữ ca sĩ cho biết cuối thập niên 80, cô đắt show, di chuyển liên tục từ Nam ra Bắc, được khán giả yêu thương, ủng hộ nhiệt tình. Bên cạnh tình yêu dành cho âm nhạc, Ngọc Ánh còn có sở thích đặc biệt là tự thiết kế trang sức bằng vàng.

Năm 1991, trong một lần đi mua sắm, ca sĩ tình cờ thấy chiếc vòng bạc có chạm hình hai con rồng và viên trân châu bắt mắt nên quyết định đặt làm một chiếc tương tự nhưng bằng vàng thật.

Nữ nghệ sĩ vô cùng yêu thích, dành tình cảm đặc biệt cho món trang sức này. Ngọc Ánh gắn bó với chiếc vòng không rời, cứ như hình với bóng trong suốt 10 năm.

"Mỗi lần bước lên sân khấu biểu diễn, chiếc vòng đeo tay của tôi trở thành điểm nhấn. Tình cờ tôi tạo nên một xu hướng khi nhiều khán giả đặt làm chiếc vòng tay tương tự. Tôi gắn bó với chiếc vòng suốt 10 năm, không thấy vướng víu, khó chịu", Ngọc Ánh cho hay.

Đến năm 2001, Ngọc Ánh tháo chiếc vòng tay và sử dụng luân phiên cùng một số trang sức khác. Tuy nhiên, cô vẫn xem chiếc vòng là kỷ vật đặc biệt, là món đồ gắn bó trong suốt những năm tháng làm nghề và mang lại nhiều may mắn cho mình.

Ngọc Ánh cho biết thêm trong những chuyến lưu diễn nước ngoài, ca sĩ nhận thấy trang sức bằng vàng không được ưa chuộng. Thay vào đó, trang sức màu bạc hay bạch kim lại được đón nhận vì có màu sắc mới mẻ và hiện đại hơn.

Vì thế, Ngọc Ánh từng 2 lần nhuộm lại màu của chiếc vòng từ vàng sang bạc. Nhưng cuối cùng, cô vẫn quyết định trả chiếc vòng trở lại với màu nguyên thủy vì đây mới là màu sắc của món trang sức mà cô yêu thích, trân trọng.

Ngọc Ánh tiết lộ thêm vào thập niên 80, ca sĩ là một trong những người nổi tiếng tạo xu hướng đeo khuyên tai, xây dựng hình tượng phá cách. Chính phong cách thời trang táo bạo, cá tính mỗi lần bước trên sân khấu đã góp phần làm nên dấu ấn của "nữ hoàng nhạc rock" đình đám một thời.

Tập 6 Kỷ niệm thanh xuân 2024 với sự tham gia của khách mời Ngọc Ánh sẽ được phát sóng vào 19h15 ngày 10/2 (Mùng 1 Tết) trên kênh THVL1.

Ngọc Ánh sinh năm 1964 tại TP HCM. Thập niên 1980, cô được gọi là "ngôi sao nhạc rock" khi hát những ca khúc như: Hoàng hôn trên đại dương, Trị An âm vang mùa xuân, I hate myself for loving you, The house of rising sun...

Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng thành công với nhạc dân ca, bolero.

Sau thời gian dài định cư ở nước ngoài, những năm gần đây Ngọc Ánh có nhiều hoạt động tại Việt Nam.