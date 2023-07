Nữ hoàng rock Ngọc Ánh: "Đi hát đám cưới đại gia, tôi phải dùng túi xốp đựng tiền"

Ngọc Ánh là một trong những ca sĩ nổi tiếng thập niên 80-90, được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc rock". Sở hữu giọng hát khỏe khoắn, nội lực cùng phong cách biểu diễn sôi động, cô được giới bầu show săn đón, mời đi diễn ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Mới đây, ca sĩ gây chú ý khi tham gia chương trình Đời nghệ sĩ, kể nhiều câu chuyện hậu trường về thời hoàng kim. Ngọc Ánh cho biết: "Thời đó trung bình mỗi ngày tôi hát 8 show. Chủ nhật, tôi có thể hát từ 10 đến 12 show. Nếu đi tỉnh, tôi phải bỏ hết show ở TPHCM".

Ca sĩ tiết lộ có hôm cô phải di chuyển từ Nam ra Bắc, hôm sau ghé lại miền Trung để biểu diễn rồi nhanh chóng quay trở lại TPHCM cho kịp show diễn buổi tối.

Không chỉ đắt show ở các sân khấu, tụ điểm ca nhạc, Ngọc Ánh còn là gương mặt rất được yêu thích tại các sự kiện, tiệc cưới. "Nữ hoàng rock" cho biết thời điểm đó, có rất ít ca sĩ được mời hát ở những đám cưới nhà giàu. Tuy nhiên, nếu có gia đình đặc biệt thích và mời cô đến hát, cô sẽ đồng ý xuất hiện.

"Hát ở đám cưới nhà giàu rất "dễ sợ", không hề bình thường chút nào. Ngày đó, tôi chủ yếu hát ở trung tâm Chợ Lớn. Khán giả nơi này rất thích nghe những bài hát sôi động. Cát-xê đi hát ở một đám cưới phải gấp 20 lần so với hát ở tụ điểm ca nhạc", nữ ca sĩ tiết lộ.

"Nữ hoàng nhạc rock" cho biết, có những buổi hát đám cưới cô được khán giả tặng rất nhiều tiền mặt. "Tiền được tặng nhiều quá, tôi cầm không hết phải để xuống sàn sân khấu. Có lúc, quản lý nhà hàng tiệc cưới phải mang túi xốp cho tôi "hốt" tiền vào", Ngọc Ánh nói.

Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ khi "chạy show từ Nam ra Bắc", Ngọc Ánh cho biết gần 30 năm trước các chuyến bay rất hiếm. Nhiều bầu show từng nhiều phen "đau tim" vì không biết cô có kịp chuyến bay để đi diễn hay không.

"Ở mỗi địa điểm, tôi chỉ xuất hiện và biểu diễn khoảng từ 10 đến 15 phút. Có nhiều lúc, tôi chỉ kịp chải tóc rồi thay vội chiếc áo khoác để lên sân khấu biểu diễn. Tôi chạy show đến phờ phạc nhưng khi biểu diễn thì vẫn hết mình. Vì đó là tuổi trẻ", nữ ca sĩ nói.

Trong Đời nghệ sĩ, Ngọc Ánh cũng kể lại kỷ niệm diễn trong chương trình Gala 90. "Lần đó, tôi biểu diễn ở sân khấu Trống Đồng thì gặp NSND Trần Bình. Anh ấy nắm tay tôi và tháo chiếc nhẫn 5 chỉ vàng trên tay để làm tiền cọc mời tôi biểu diễn Gala 90. Lúc đó rất vui, tôi không bao giờ quên được ngày 8/3 năm đó, tôi hát 5 suất từ 8h30 sáng cho đến tối", Ngọc Ánh nhớ lại.

Luôn "cháy" hết mình mỗi khi biểu diễn, Ngọc Ánh cũng từng gặp sự cố "nhớ đời". Vì mải mê nhảy quá "sung", sàn sân khấu nơi cô đang đứng bất ngờ bị sập và chương trình phải đột ngột dừng lại.

Chương trình Đời nghệ sĩ có sự xuất hiện của Ngọc Ánh sẽ phát sóng vào lúc vào 9/7 trên VTV9.

Ngọc Ánh sinh năm 1964 tại TP HCM. Thập niên 1980, cô được gọi là "ngôi sao nhạc rock" khi hát những ca khúc như: Hoàng hôn trên đại dương, Trị An âm vang mùa xuân, I hate myself for loving you, The house of rising sun...

Ngoài ra, ca sĩ cũng thành công với nhạc dân ca, bolero.