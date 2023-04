Nữ diễn viên khỏa thân đi lại trên đường phố đã rời bệnh viện tâm thần

Nữ diễn viên Amanda Bynes khi còn tích cực hoạt động trong giới showbiz (Ảnh: New York Post).

Một nguồn tin thân cận với gia đình nữ diễn viên Amanda Bynes đã tiết lộ với tờ tin tức showbiz TMZ (Mỹ) về việc Amanda đã quyết định rời khỏi bệnh viện tâm thần. Trước đó, việc cô vẫn tiếp tục lưu lại điều trị trong bệnh viện là do ý muốn của chính cô. Amanda từng cảm thấy chưa đủ sẵn sàng để đối diện với cuộc sống, nên cô lựa chọn tiếp tục lưu lại trong bệnh viện điều trị thêm một thời gian.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Amanda Bynes sẽ được đưa vào chương trình dành cho bệnh nhân tâm thần điều trị ngoại trú. Trong tháng 3 vừa qua, chế độ giám hộ áp dụng đối với Amanda Bynes vừa được gỡ bỏ, dù vậy, ngay lập tức, cô đã gặp phải một cú suy sụp tinh thần nặng nề.

Sự việc này khiến nhiều người lo ngại cho năng lực tự chủ của Amanda Bynes từ nay về sau, khi cha mẹ không còn chịu trách nhiệm giám hộ cuộc sống của cô nữa.

Trước đó, Amanda Bynes đã sống 9 năm trong chế độ giám hộ. Amanda Bynes từng bị chẩn đoán mắc hội chứng rối loạn tâm lý lưỡng cực. Trước khi được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân đi lại trên đường phố trong tháng 3 vừa qua, Amanda đã sống vài ngày lang thang, vất vưởng, không về nhà.

Theo tờ tin tức TMZ, chính Amanda đã tự gọi điện cho cảnh sát để trình báo về tình trạng của mình và mong nhận được sự giúp đỡ trong giai đoạn cô đang không thể làm chủ bản thân.

Amanda Bynes đã sống 9 năm trong chế độ giám hộ (Ảnh: New York Post).

Vào ngày 15/3, 4 ngày trước khi cảnh sát tìm thấy Amanda và đưa cô vào bệnh viện tâm thần, chiếc xe hơi của cô được cảnh sát tìm thấy ở thành phố Long Beach, bang California, Mỹ, cách nơi ở của cô hơn 60km. Địa điểm cảnh sát tìm thấy chiếc xe cách địa điểm họ tìm thấy Amanda vào khoảng 25km.

Amanda Bynes từng được biết đến nhiều nhất qua các vai diễn trong phim truyền hình và điện ảnh hồi thập niên 1990 và 2000. Cô bắt đầu khởi nghiệp diễn xuất từ khi còn nhỏ và từng xuất hiện trong một số bộ phim thành công như What a Girl Wants (2003), Robots (2005), She's the Man (2006), Hairspray (2007), Easy A (2010)...

Amanda đã từng bị nghiện nhiều loại chất cấm và vướng vào những vấn đề rắc rối với luật pháp trong giai đoạn đời tư trượt dốc. Cô từng sống trong chế độ giám hộ từ tháng 8/2013 tới tháng 3/2022, khi ấy, cha mẹ chính là những người chịu trách nhiệm giám hộ Amanda.

Dù vậy, khi chế độ giám hộ còn chưa chính thức kết thúc, Amanda đã rơi vào một cú suy sụp tâm lý khiến cô phải vào điều trị trong bệnh viện tâm thần trong gần 3 tuần.

Trước đó, Amanda vốn đã có những kế hoạch công việc sau khi chế độ giám hộ được gỡ bỏ. Cha mẹ của Amanda cũng ủng hộ việc gỡ bỏ chế độ giám hộ đối với cô. Dù vậy, sự việc vừa xảy ra là một đòn giáng mạnh vào sự tự tin của chính Amanda Bynes, cũng như các bên liên quan về năng lực tự làm chủ cuộc sống và công việc của cô.

Amanda từng thể hiện sự tự tin và hào hứng trước trang mới sắp mở ra trong cuộc sống của mình, khi chế độ giám hộ được gỡ bỏ và cô có thể tự chủ, tự quyết các vấn đề trong cuộc sống của mình: "Trong những năm qua, tôi đã nỗ lực cải thiện sức khỏe bản thân để tôi có thể sống và làm việc độc lập, tôi sẽ tiếp tục ưu tiên chăm sóc bản thân trong chương mới của cuộc đời".