Vết trượt đáng tiếc của ngôi sao khỏa thân lang thang trên phố Amanda Bynes

Amanda Bynes, sinh năm 1986, từng là diễn viên nhí nổi tiếng với loạt phim đình đám như What a Girl Wants (2003), Hairspray (2007), Easy A (2010).... Cô bắt đầu đóng phim từ năm 10 tuổi và từng được truyền thông quốc tế gọi là "nữ hoàng phim teen" vì vẻ ngoài xinh đẹp, diễn xuất đa dạng cùng một cuộc sống lành mạnh.

Amanda Bynes được mệnh danh là "nữ hoàng phim teen" của Hollywood một thời (Ảnh: Page Six).

Từ năm 2013, Amanda khiến nhiều khán giả yêu mến lo lắng khi xuất hiện với hình ảnh tụt dốc, tiều tụy trên phố. Ngôi sao của bộ phim Vua nói dối gây thất vọng khi xuống phố với trang phục luộm thuộm, gương mặt hoảng loạn và cô độc.

Cô còn công khai xúc phạm, nói xấu mẹ ruột, anh chị em thân thiết trên phương tiện truyền thông. Những hành động gây rối liên tiếp của Amanda khiến cô bị đuổi khỏi chung cư. Cô cũng từ chối gặp gỡ, nhận sự giúp đỡ của người thân. Những dấu hiệu tâm lý bất ổn khiến Amanda không thể tiếp tục đóng phim.

Trước khi gặp vấn đề tâm lý, Amanda thường xuyên sử dụng rượu và chất kích thích. Sau một loạt những phát ngôn, hành động gây sốc, nữ diễn viên được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực, nghiện ngập, phải điều trị tâm lý ở trung tâm. Từ năm 2013, Amanda phải chịu sự quản thúc của cha mẹ từ năm 2013. Tới tháng 3/2022, cô mới được tự do.

Từ năm 2013, sau một loạt biểu hiện tâm lý không ổn định, Amanda Bynes phải chịu sự giám hộ của cha mẹ ruột (Ảnh: TMZ).

Từ năm 2018, Amanda Bynes vài lần bày tỏ mong muốn đóng phim trở lại nhưng không thành. Mới đây, trang TMZ đưa tin Amanda Bynes bị đưa đến đồn cảnh sát khi bị phát hiện lang thang gần trung tâm Los Angeles (Mỹ), trong tình trạng khỏa thân.

Nữ diễn viên cho biết đã gọi xe và nói với tài xế rằng cô vừa trải qua cơn loạn thần trước khi gọi cho 911. Amanda Bynes được đưa đến đồn cảnh sát ngay sau đó. Hiện tại, Amanda Bynes đã được chuyển tới một bệnh viện và sẽ được chăm sóc đặc biệt trong vài ngày tới.

Trước khi khỏa thân xuống phố, Amanda Bynes đã hủy buổi gặp mặt với dàn diễn viên phim All That dự kiến diễn ra vào thứ 7 tuần trước vì lý do sức khỏe. Trước đó, cô bày tỏ niềm vui khi được trở lại làm việc, gặp gỡ các đồng nghiệp.

Những hình ảnh thanh xuân đầy sức sống của Amanda Bynes (Ảnh: TMZ).

Từ năm 2013, Amanda Bynes không thể đóng phim và thường xuyên phải đi điều trị tâm lý (Ảnh: News).

"May mắn thay, có vẻ như Amanda không hề bị thương, mặc dù mọi thứ có thể tồi tệ hơn nếu cảnh sát xem xét nơi cô ấy lên cơn loạn thần. Cô ấy đang được chăm sóc trong vài ngày", một nguồn tin tiết lộ.

Paul Michael - bạn trai cũ của Amanda tiết lộ, nữ diễn viên chủ động bỏ thuốc điều trị tâm lý một thời gian. Và đây có thể là nguyên nhân khiến cô có cách hành xử mất kiểm soát. Đại diện pháp lý của nữ diễn viên nổi tiếng hiện không phản hồi trước các câu hỏi của truyền thông.

Hình ảnh hiện tại của "nữ hoàng phim teen" Hollywood - Amanda Bynes (Ảnh: Page Six).

Theo thông tin mới nhất của trang TMZ, cha mẹ của nữ diễn viên sinh năm 1986 đã từ chối giám hộ cho nữ diễn viên sau sự cố khỏa thân lang thang trên phố. Tuy nhiên, bố mẹ của Amanda vẫn luôn lo lắng cho tình trạng sức khỏe và dấu hiệu tâm lý bất ổn của con gái.

Được biết, trước sự cố khỏa thân lang thang trên phố, Amanda dành phần lớn thời gian nghỉ ngơi trong nhà, theo học các khóa học tâm lý và có biểu hiện tốt. Sự cố khỏa thân trên phố khiến cái tên Amanda Bynes trở nên "nóng" trên các mặt báo.

Sau gần 9 năm bị cha mẹ quản thúc vì có biểu hiện tâm lý, Amanda Bynes lại khiến những người yêu mến cô lo lắng. Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi một ngôi sao triển vọng của Hollywood sớm lụi tàn.