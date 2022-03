Nữ đạo diễn xin lỗi vì câu đùa "thiếu suy nghĩ" lúc lên nhận giải

Đạo diễn Jane Campion (trái) đã có những bình luận hài hước xung quanh việc bà phải cạnh tranh với 5 nam đạo diễn được đề cử ở cùng hạng mục (Ảnh: New York Post).

Trước đó, bà Jane Campion đã gặp phải những sự phản ứng vì một câu đùa trong lúc bước lên nhận giải tại lễ trao giải điện ảnh Critics Choice Award vừa diễn ra mới đây tại Los Angeles, Mỹ.

Trên sân khấu, khi thực hiện bài phát biểu sau khi nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất với phim "The Power of the Dog", đạo diễn Campion đã có những bình luận hài hước xung quanh việc bà phải cạnh tranh với 5 nam đạo diễn được đề cử ở cùng hạng mục: "Tôi muốn dành tình cảm trân trọng cho những đạo diễn nam cùng nhận được để cử ở hạng mục này với tôi.

Serena và Venus Williams, hai cô thật tuyệt vời, nhưng tôi tin hai cô cũng chưa từng phải chiến đấu với nhiều nam giới như tôi. Ở tuổi này, tôi đã giống như người bà của những phụ nữ đang góp phần tạo nên những sự thay đổi trong lĩnh vực làm phim, nhưng rồi tôi vẫn đang được đứng ở đây, xin cảm ơn các bạn".

Trong sự kiện lễ trao giải Critics Choice Award vừa diễn ra vào cuối tuần qua, hai nữ vận động viên quần vợt Serena và Venus Williams cùng góp mặt tại sự kiện. Hai người đều bật cười vui vẻ trước câu đùa của nữ đạo diễn Jane Campion.

Trong bữa tiệc tổ chức sau lễ trao giải, chị em nhà Williams đã có những khoảnh khắc vui vẻ bên nữ đạo diễn Campion, họ không thấy có vấn đề gì với câu đùa của bà trước đó.

Dù vậy, truyền thông và công chúng đã bày tỏ sự không đồng tình với bà Campion, bởi sự so sánh thiếu tế nhị của bà khi đề cập tới sự nghiệp thi đấu của chị em nhà Williams. Cần nhớ rằng trước đây cả Venus và Serena đều từng giành chiến thắng trong một số cuộc đấu với đối thủ là nam vận động viên quần vợt.

Sau khi nhận thấy có những ý kiến phản ứng trước câu đùa của mình, nữ đạo diễn Jane Campion đã đưa ra lời xin lỗi chính thức gửi tới chị em nhà Williams: "Tôi đã đưa ra một bình luận thiếu suy nghĩ khi so sánh những gì mà tôi đang làm trong lĩnh vực làm phim với những gì mà Serena Williams và Venus Williams đã đạt được trong sự nghiệp thi đấu quần vợt của họ.

Tôi không có ý làm giảm giá trị những thành tựu mà hai người phụ nữ huyền thoại này đã đạt được. Thực tế, chị em nhà Williams đã từng thi đấu với đối thủ là nam giới và ngay cả ở ngoài cuộc đấu, họ cũng đã phải vượt qua những rào cản của việc phân biệt giới. Họ đã nâng tầm cuộc chơi cho các vận động viên quần vợt nữ và mở ra cánh cửa rộng lớn hơn cho những gì mà phụ nữ có thể đạt tới trong thế giới này".

Bà Campion chia sẻ thêm: "Tôi yêu mến Serena và Venus. Thành tựu mà họ đạt được quá lớn lao và truyền cảm hứng. Tôi muốn nhắn gửi tới Serena và Venus rằng tôi xin lỗi, và tôi rất trân trọng sự nghiệp của hai cô".