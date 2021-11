Tài tử bị ngộ độc nicotine vì đóng phim

Dân trí Tài tử người Anh Benedict Cumberbatch đã bị ngộ độc nicotine trên phim trường tới 3 lần trong quá trình đóng phim mới "The Power of the Dog".

Tài tử người Anh Benedict Cumberbatch đã bị ngộ độc nicotine trên phim trường tới 3 lần trong quá trình đóng phim mới "The Power of the Dog" (Ảnh: The Guardian). Bộ phim thuộc phong cách cao bồi miền Tây với diễn xuất chính của nam tài tử người Anh Benedict Cumberbatch được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên ra mắt hồi năm 1967 của nhà văn người Mỹ Thomas Savage. Bộ phim đã từng được công chiếu giới thiệu tại LHP Venice (Ý) hồi tháng 9 năm nay và đưa về cho nữ đạo diễn Campion giải Sư tử Bạc dành cho Đạo diễn xuất sắc nhất. Phim nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình, đặc biệt là về cách chuyển thể kịch bản và đạo diễn của bà Jane Campion (67 tuổi), cũng như diễn xuất của dàn diễn viên, nghệ thuật quay phim và âm nhạc được sử dụng trong phim. Khi hóa thân vào nhân vật - một cao bồi miền Tây, vai diễn đòi hỏi Benedict Cumberbatch phải biết cách cuốn thuốc lá thật điệu nghệ, các cảnh phim cũng đòi hỏi anh phải thực sự hút các điếu thuốc ấy. Chính điều này đã khiến nam tài tử bị ngộ độc nicotine tới 3 lần trên phim trường vì phải hút thuốc nhiều. Thông tin này đã vừa được Cumberbatch chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Esquire, nam diễn viên cho hay: "Những điếu thuốc cuốn tay không có đầu lọc, hút từ điếu này sang điếu khác, từ cảnh này sang cảnh khác, điều ấy thật kinh khủng, nhưng vì đó là một thói quen của nhân vật, điều này được đề cập rõ trong cuốn tiểu thuyết nguyên gốc, nên tôi đã cố gắng thực hiện". Để nhập vai một chủ trang trại sống ở bang Montana, Mỹ, hồi thập niên 1920, Cumberbatch đã cầu kỳ chuẩn bị những kỹ năng mà nhân vật của mình sở hữu (Ảnh: The Guardian). Để nhập vai một chủ trang trại sống ở bang Montana, Mỹ, hồi thập niên 1920, Cumberbatch đã cầu kỳ chuẩn bị những kỹ năng mà nhân vật của mình sở hữu, để anh có thể nhập vai một cách thuyết phục. Trước hết, đó là khả năng cuốn thuốc lá chỉ bằng một bàn tay, sau đó, Cumberbatch còn đi học nghề rèn sắt, cách đóng móng ngựa, học nghề mộc... Không những vậy, Cumberbatch còn... không tắm để giống với phong cách sống của nhân vật như đã được miêu tả trong cuốn tiểu thuyết nguyên gốc: "Tôi cần có vẻ bụi bặm, phong trần trong diện mạo. Tôi muốn những người cùng tham gia đóng phim với tôi có thể... ngửi thấy chất nhân vật ở tôi theo đúng nghĩa đen. Dù để sống như vậy cũng khó, bởi tôi không chỉ đóng phim, mà tôi còn sống với gia đình, gặp gỡ bạn bè và làm nhiều công việc khác trong quãng thời gian tham gia đóng phim. Thời điểm quay phim này tôi cảm thấy hơi xấu hổ với mọi người - những người không biết rằng tôi đang... ở bẩn để phục vụ vai diễn". Tên của nhân vật mà Cumberbatch đảm nhận trong bộ phim "The Power of the Dog" là Phil Burbank, trên phim trường, mọi người phải gọi anh bằng tên nhân vật, nếu gọi tên thật của anh, Cumberbatch sẽ không đáp lại cho tới khi nào đối phương hiểu ra và gọi anh bằng tên của nhân vật, cho dù đó là những giao tiếp thông thường giữa các thành viên trong đoàn phim với nhau. Benedict Cumberbatch trong trailer phim "The Power of the Dog" Bích Ngọc

Theo The Guardian