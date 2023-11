Nữ chính "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" buồn vì gương mặt đơ cứng

Trong cuộc phỏng vấn mới thực hiện với tạp chí People, nữ diễn viên người Mỹ Melissa Gilbert (59 tuổi) cho biết sau cùng, bà đã có thể chung sống hài hòa với suy nghĩ rằng bản thân đang già đi và diện mạo chắc chắn sẽ có những thay đổi.

Bà Melissa Gilbert thừa nhận rằng từng có thời điểm, bà không thể chịu đựng ý nghĩ rằng tuổi già của mình đã đến và diện mạo sẽ bị tác động nhiều. Đó chính là khi bà liên tiếp đưa ra những quyết định sai lầm và tìm tới can thiệp thẩm mỹ để níu kéo thanh xuân.

Khi sắp bước sang tuổi 50, bà Gilbert từng cảm thấy rất sợ hãi và liền tìm tới can thiệp thẩm mỹ (Ảnh: New York Post).

Bà Gilbert cho rằng diện mạo của mình hiện tại bị ảnh hưởng nhiều từ những can thiệp thẩm mỹ từng thực hiện: "Khi sắp bước sang tuổi 50, tôi cảm thấy rất sợ hãi và liền tìm tới can thiệp thẩm mỹ. Chính những can thiệp ấy khiến gương mặt tôi mất đi vẻ tự nhiên, mất các biểu cảm mềm mại. Có thời điểm, gương mặt của tôi không thể biểu cảm nổi, đó chính là thảm họa đối với một diễn viên".

Trong quá trình không ngừng tìm cách níu kéo diện mạo trẻ trung, bà Gilbert dần cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức, tâm lý rơi vào trạng thái bất an.

Điều may mắn cho bà Gilbert chính là bà đã gặp được người chồng thứ 3 của mình - nam diễn viên kiêm đạo diễn Timothy Busfield (66 tuổi). Họ đã gắn bó trong hôn nhân kể từ năm 2013. Chính ông Busfield đã giúp bà Gilbert vượt qua những nỗi bất an xung quanh vấn đề ngoại hình, giúp bà có đủ sự tự tin để dừng việc can thiệp thẩm mỹ và chấp nhận sự già đi cùng với thời gian.

Vai diễn Laura Ingalls trong "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" là vai diễn nổi bật nhất trong sự nghiệp diễn xuất của bà Gilbert (Ảnh: New York Post).

"Tôi đã biết trân trọng từng giai đoạn của cuộc đời. Hiện tại, tôi thậm chí còn định sẽ dừng nhuộm tóc và trở về với màu tóc tự nhiên của mình xem thế nào. Khi tôi bày tỏ ý định ấy, chồng tôi liền nói rằng anh ấy rất mong đợi được thấy màu tóc chân thực của tôi ở thời điểm này", bà Gilbert hạnh phúc chia sẻ.

Bà Gilbert cho biết chính ông Busfield là người đã động viên bà đi rút túi ngực khi bà còn đang lưỡng lự: "Thật tuyệt vời khi bạn sống bên một người luôn cổ vũ bạn và yêu thương bạn vì con người tự nhiên nhất của bạn. Kể từ khi tôi gắn bó bên ông ấy, cuộc đời tôi đổi khác rất nhiều".

Bà Gilbert cho biết lần đầu tiên trong đời, bà cảm nhận được sự thoải mái, dễ chịu khi ở bên một người đàn ông khiến bà tự tin là chính mình, không cần trang điểm, không cần làm tóc cầu kỳ. Hai người thường cùng nhau làm vườn, chăm sóc đàn gia cầm như những người nông dân đích thực.

Giờ đây, sau tròn 10 năm gắn bó trong hôn nhân với ông Busfield, bà Gilbert hạnh phúc chia sẻ: "Tôi đã ở một giai đoạn khác trong cuộc đời mình. Tôi không còn ám ảnh ngoại hình nữa, giờ tôi chăm sóc bản thân theo cách khác. Sau cùng, tôi đã được là chính mình".

Bà Melissa Gilbert trong hiện tại (Ảnh: New York Post).

Bà Melissa Gilbert bên chồng - ông Timothy Busfield - trong một hoạt động thiện nguyện. Hai người đã gắn bó với nhau trong hôn nhân từ năm 2013 (Ảnh: New York Post).

Nói về vai diễn Laura Ingalls - vai diễn nổi bật nhất trong sự nghiệp diễn xuất của bà Gilbert, bà cho biết bản thân vẫn luôn cảm thấy rất gần gũi với nhân vật mà bà đã nhập vai từ thuở ấu thơ.

"Có những người mãi nhớ về tôi trong vai diễn Laura Ingalls, bản thân tôi vẫn luôn là cô bé Laura qua năm tháng, bởi tôi vẫn luôn tò mò, háo hức trước cuộc sống sinh động. Cô bé ấy vẫn luôn trong trái tim tôi, nhưng chúng ta cũng già đi qua năm tháng, phải trải qua những bài học trưởng thành. Giờ đây, tôi hạnh phúc với bản thân trong cuộc sống hiện tại", bà Gilbert cho hay.

Bà Melissa Gilbert chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình ở nông trại (Video: Yahoo Entertainment).

Bà Melissa Gilbert đã đảm nhận vai Laura Ingalls trong bộ phim truyền hình nổi tiếng của Mỹ Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên từ năm 1974 tới năm 1982, khi ấy, bà Gilbert mới chỉ là một diễn viên nhí.

Trong những năm tháng "xế chiều" của cuộc đời, bà Gilbert vẫn cảm nhận được nguồn cảm hứng từ bộ phim và muốn được tận hưởng một cuộc sống đơn giản ở miền quê thanh bình giống như những gì từng được khắc họa trong phim.

Bà Gilbert thời trẻ (Ảnh: New York Post).

Hiện tại, hàng ngày, bà Melissa Gilbert chăm sóc cho đàn gà, vườn dâu, trồng rau, trồng hoa... Vợ chồng bà đã chuyển tới sống trong một nông trại ở vùng núi Catskill, New York, Mỹ, được vài năm.

Trong cuộc đời mình, bà Melissa Gilbert từng phải chiến đấu với chứng nghiện rượu và lạm dụng chất kích thích. Điều này từng được bà chia sẻ trong cuốn tự truyện ra mắt hồi năm 2009.

Bà Gilbert có hai người con trai từ hai cuộc hôn nhân trước, các con của bà hiện đều đã ở tuổi trưởng thành. Bà Gilbert từng tiết lộ trong tự truyện rằng, bà đã trải qua rất nhiều cuộc tình chóng vánh với các nam tài tử ở Hollywood, điều bất ngờ là bà từng có cuộc tình thoáng qua với cả... tài tử Tom Cruise (hiện 61 tuổi).