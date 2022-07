NSƯT Xuân Bắc làm nhạc kịch tiếng Anh cho giới trẻ

NSƯT Xuân Bắc cho biết, "Alice in Wonderland" là dự án nổi bật của Nhà hát Kịch Việt Nam trong năm 2022 - năm đánh dấu chặng đường 70 năm hình thành và phát triển của Nhà hát. Dự án do Nhà hát Kịch Việt Nam phối hợp với các đơn vị quốc tế như Úc, Hàn Quốc, Algeria...

NSƯT Xuân Bắc sẽ làm nhà sản xuất dự án nhạc kịch tiếng Anh cho giới trẻ Việt Nam (Ảnh: Nhà hát kịch Việt Nam).

Vở diễn có hai cố vấn nghệ thuật là NSƯT Đặng Châu Anh và Nicholas Gentile.

Điều đặc biệt, với số lượng là 31 nhân vật, ê kíp thực hiện vở diễn sẽ casting các bạn trẻ tại Việt Nam và Úc từ 14 tuổi trở lên. Tất cả các bạn trẻ chuyên hoặc không chuyên và có niềm đam mê với nhạc kịch đều có thể tham gia thi tuyển chọn.

Tại Hà Nội, Ban Tổ chức sẽ tổ chức casting vào ngày 13 và 14/7.

"Alice in wonderland" là cuốn tiểu thuyết dành cho thiếu nhi của tác giả người Anh - Charles Lutwidge Dodgson, được chuyển thể từ năm 1886, đã dàn dựng thành công trên nhiều quốc gia trên thế giới như Anh, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada… và hiện tại sẽ được dàn dựng tại Việt Nam.

Với vai trò chỉ đạo nghệ thuật, NSƯT Xuân Bắc nói dù thế mạnh của Nhà hát không phải nhạc kịch tuy nhiên Pacific Ocean Partners (POP) từ Úc và Trường Đại học Australian Institute of Music (AIM - ngôi trường đào tạo về nghệ thuật lâu đời nhất ở Úc tin tưởng ở bề dày 70 năm của Nhà hát. "Một trong những chức năng của nhà hát không chỉ cung cấp tác phẩm có giá trị về nhân sinh quan, có giá trị nhân văn mà còn có vai trò định hướng thẩm mỹ cho giới trẻ, giúp các bạn tiếp cận với tinh hoa văn hóa thế giới", anh nói.

Lê Diệu My 21 tuổi, đảm nhận vai trò đạo diễn vở nhạc kịch quốc tế "Alice in Wonderland" (Ảnh: Nhà hát kịch Việt Nam).

Cũng theo NSƯT Xuân Bắc, nhạc kịch "Alice in Wonderland" là chương trình có tính định hướng giá trị văn hóa, thẩm mỹ cho giới trẻ và tạo điều kiện cho người trẻ phát huy năng lực nghệ thuật của mình. "Vở diễn là cơ hội, sân chơi cho tất cả các bạn trẻ, cho những người chuyên nghiệp và không chuyên… miễn sao họ có lòng đam mê và yêu nghệ thuật và đáp ứng được yêu cầu của chương trình", NSƯT Xuân Bắc chia sẻ thêm.

Lực lượng tham gia sáng tạo vở diễn đều là những nghệ sĩ, diễn viên trẻ. Đạo diễn vở nhạc kịch là một gương mặt mới đôi mươi - Lê Diệu My. Đảm nhận vị trí Giám đốc âm nhạc là nhạc sĩ Trần Quang Duy. "Alice in Wonderland" do 2 nghệ sĩ làm biên đạo gồm Samantha Cruz và Lê Minh Anh.

Dự kiến, vở nhạc kịch sẽ ra mắt công chúng Thủ đô Hà Nội vào tháng 10/2022.

Nhằm góp phần vào việc phát triển nghệ thuật cho giới trẻ ngay từ khi còn là học sinh, Ban Tổ chức sẽ có những suất diễn miễn phí dành cho đối tượng khách mời đặc biệt, đó là các thầy cô giáo ở các trường THPT, THCS. Một điểm đặc biệt khác là vở nhạc kịch hoàn toàn sử dụng tiếng Anh.