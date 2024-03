Nicole Kidman khoe cơ bắp và vóc dáng "siêu thực" ở tuổi 56

Mới đây, Nicole Kidman xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Elle (Mỹ), "thiên nga Australia" thực hiện những bức hình khoe cơ bắp và vóc dáng ấn tượng ở tuổi 56.

Hiện tại, Kidman vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn, săn chắc, cơ bắp khỏe khoắn ấn tượng. Bên cạnh loạt ảnh khoe vẻ đẹp ngoại hình đáng nể bất chấp thời gian, Kidman còn thực hiện một cuộc phỏng vấn sâu với Elle.

Người đẹp không tuổi cho biết trong đời sống riêng, bà cảm thấy hài lòng, thỏa mãn với những gì mình có, đặc biệt là trong những mối quan hệ với gia đình và họ hàng: "Tôi có một cuộc sống trọn vẹn, đủ đầy bên những người mà tôi yêu quý. Tôi là một người mẹ đang nuôi con gái. Tôi là một người vợ. Tôi cũng là một người bạn tốt.

Tôi còn là người chị em tốt, là người họ hàng đáng mến đối với những người thân, họ hàng, bạn bè xuất hiện trong cuộc sống của mình. Tôi có những mối quan hệ thân tình tốt đẹp với những người mà cuộc sống và định mệnh đưa đến cho mình.

Đối với tôi, đó chính là ý nghĩa của cuộc sống. Sau cùng, mỗi chúng ta rồi đều sẽ nghĩ đến những điều mà mình để lại, sau khi chúng ta rời khỏi "cõi tạm". Chúng ta rồi sẽ phải nghĩ về cách mình đã sống. Tự bản thân chúng ta phải cảm thấy trân trọng cuộc sống mà mình đã sống".

Dự án phim mới nhất của Nicole Kidman là bộ phim nhiều tập Expats chiếu trên nền tảng giải trí trực tuyến Amazon. Trong phim, Kidman vào vai một người mẹ có con trai bất ngờ mất tích khi hai mẹ con đến thăm một khu chợ đêm tại Hong Kong.

Nói về sự nghiệp diễn xuất bền bỉ của mình, Kidman cho biết bà trân trọng công việc này: "Tôi rất may mắn khi theo đuổi một công việc cho phép tôi được trải nghiệm nhiều xúc cảm đa dạng.

Tôi không ngần ngại trước những vai diễn thách thức, những chuyện phim "hạng nặng", bởi tôi rất hào hứng với việc khám phá cuộc sống ở tất cả các sắc thái của nó. Theo tôi, đó chính là cách để chúng ta thực sự sống và cảm nhận về cuộc sống".

Dù vậy, làm một nữ diễn viên nổi tiếng, sống cả đời trong vị thế "người của công chúng" cũng gây nên những thách thức cho Kidman. Cho dù đã có hơn 4 thập kỷ hoạt động trong giới showbiz, nhưng khi phải tham dự nhiều sự kiện thảm đỏ, các buổi tiệc tùng với giới sao, hay đang trong một chuỗi hoạt động quảng bá cho phim mới, Kidman vẫn thường cảm thấy quá sức chịu đựng.

Kidman tiết lộ: "Tôi cảm thấy nhiều trải nghiệm của mình không thật, có gì đó rất "ảo". Điều đó khiến tôi chỉ muốn thoát ra, cởi bỏ những bộ y phục lấp lánh, mặc lại những món đồ giản dị ở nhà và trốn vào trong góc riêng thoải mái của mình. Đó là sự thoải mái của việc được trở lại làm... Lọ Lem.

Tôi rất vui mỗi khi được ở nhà và được là chính mình. Tôi nhiều khi cũng cảm thấy choáng ngợp và quá sức trước những trải nghiệm trong giới showbiz hào nhoáng. Có những thời điểm tôi chỉ muốn về nhà vì cảm thấy mệt mỏi. Lúc ấy, tôi chỉ muốn được cảm thấy ấm áp, thoải mái và chân thực trong góc riêng của mình ở nhà".

Hiện tại, Nicole Kidman sống ở bang Tennessee (Mỹ) cùng với chồng - nam ca sĩ người Australia Keith Urban. Họ có hai cô con gái tuổi teen. Kidman trân trọng cuộc sống tĩnh lặng mà bà có bên gia đình. Gia đình Kidman lựa chọn không sống ở kinh đô điện ảnh Hollywood.

Sống ở bang Tennessee, nữ minh tinh cảm thấy thoải mái hơn, bà có thể tham gia các hoạt động ở trường học của con, cũng như các hoạt động thiện nguyện của cộng đồng, mà không phải chịu sự đeo bám của thợ săn ảnh.

Kidman cho biết những trải nghiệm này rất quý giá đối với bà: "Tôi cần có những trải nghiệm bên ngoài công việc, những trải nghiệm mà tôi không phải là nhân vật trung tâm, chỉ đơn giản là một người bình thường trong cộng đồng, một phụ huynh bình thường trong hội phụ huynh. Các con tôi rất vui sướng mỗi khi tôi có thể tham gia vào các hoạt động bình thường như vậy".

Nữ diễn viên người Australia Nicole Kidman (Ảnh: Elle).

Nữ diễn viên người Australia Nicole Mary Kidman (SN 1967) được biết tới với các vai diễn trong phim truyền hình và điện ảnh thuộc nhiều thể loại. Kidman luôn nằm trong top những nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất thế giới.

Bà đã nhận được rất nhiều giải thưởng uy tín trong giới làm phim, trong đó có giải Oscar dành cho Nữ chính xuất sắc với vai diễn trong phim The Hours (2002). Kidman còn nhận được những đề cử tại giải Oscar dành cho vai diễn của bà trong các phim Moulin Rouge! (2001), Rabbit Hole (2010), Lion (2016), Being the Ricardos (2021).

Kidman khởi động sự nghiệp diễn xuất tại Australia với phim BMX Bandits (1983). Vai diễn trong phim điện ảnh Dead Calm và phim truyền hình Bangkok Hilton (cùng ra mắt trong năm 1989) giúp đưa lại bước ngoặt trong sự nghiệp của bà.

Kidman trở thành ngôi sao điện ảnh quốc tế với vai diễn phụ trong phim Days of Thunder (1990) và nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa với vai diễn trong các phim như Far and Away (1992), To Die For (1995), Eyes Wide Shut (1999), The Others (2001), Cold Mountain (2003).

Bên cạnh những phim được biết tới nhiều như The Golden Compass (2007), Australia (2008), Paddington (2014), Aquaman (2018), Bombshell (2019), Kidman cũng tham gia các phim kinh phí thấp như Dogville (2003), Birth (2004), Margot at the Wedding (2007), The Paperboy (2012), Stoker (2013), The Killing of a Sacred Deer (2017), Destroyer và Boy Erased (cùng ra mắt trong năm 2018).

Những bộ phim truyền hình đáng nhớ mà Kidman từng tham gia có thể kể tới Hemingway & Gellhorn (2012), Top of the Lake: China Girl (2017), Big Little Lies (2017-2019), The Undoing (2020), Nine Perfect Strangers (2021) và Special Ops: Lioness (2023).

Trong đời sống riêng, Kidman gắn bó trong hôn nhân với tài tử Tom Cruise từ năm 1990 tới năm 2001. Bà gắn bó trong hôn nhân với nam ca sĩ Keith Urban kể từ năm 2006.

Năm 2010, Kidman thành lập công ty sản xuất phim Blossom Films. Vào năm 2004 và năm 2018, tạp chí Time (Mỹ) đưa Kidman vào danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Năm 2020, tờ tin tức New York Times (Mỹ) đưa Kidman vào danh sách những diễn viên vĩ đại nhất trong thế kỷ 21.