Trẻ đẹp ở tuổi 55, Nicole Kidman nói diễn viên nữ cần "mặt dày"

Nicole Kidman, sinh năm 1967, là biểu tượng của điện ảnh Australia. Được biết đến qua những tác phẩm điện ảnh và truyền hình thuộc nhiều thể loại đa dạng, Nicole Kidman luôn có tên trong danh sách những nữ diễn viên được trả cát-sê cao nhất thế giới. Cô đã nhận được nhiều giải thưởng cao quý bao gồm một giải Oscar, một giải thưởng của Viện hàn lâm Anh, giải Screen Actors Guild, hai giải Primetime Emmy và sáu giải Quả cầu vàng.

Kidman bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình ở Australia vào thập niên 80. Cô gây ấn tượng với hai bộ phim Bush Christmas và BMX Bandits. Vai diễn đột phá của cô là vào năm 1989 khi cô tham gia hai bộ phim Dead Calm và Bangkok Hilton.

Nicole Kidman thanh lịch trên thảm đỏ Oscar (Video: Screen Slam).

Năm 1990, Nicole Kidman nổi tiếng quốc tế với bộ phim hành động Days of Thunder. Sau đó cô liên tục được mời đóng vai chính trong các bộ phim ăn khách như Far and Away (1992), Batman Forever (1995), Eyes Wide Shut (1999). Năm 2003, Nicole Kidman giành giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn nhà văn Virginia Woolf trong bộ phim truyền hình The Hours (2002). Cô nhận được thêm nhiều đề cử giải Oscar với các vai diễn trong phim Moulin Rouge (2001), Rabbit Hole (2010), Lion (2016) và Being the Ricardos (2021).

Không chỉ đóng phim điện ảnh, Nicole Kidman còn nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ với những vai diễn đa dạng. Ngoài vai trò diễn viên, Nicole Kidman đã từng là đại sứ thiện chí cho UNICEF từ năm 1994 và đại sứ cho Quỹ Phát triển Phụ nữ của Liên Hợp Quốc từ năm 2006.

Năm 2004 và 2018, tạp chí danh tiếng Time đưa Nicole Kidman vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới và năm 2020, The New York Times đã vinh danh cô là một trong những diễn viên vĩ đại nhất của thế kỷ 21.

Nicole Kidman trẻ trung ở tuổi 55 (Ảnh: Instagram).

Ở tuổi 55, Nicole Kidman có một sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc. Nicole còn khiến người hâm mộ xuýt xoa khi thấy cô luôn xuất hiện với hình ảnh rất trẻ trung và tươi tắn. Khi ngắm nhìn Nicole Kidman, ít người nghĩ rằng nữ minh tinh đã cận kề tuổi 60.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, Nicole Kidman cho biết, ở Hollywood các nữ diễn viên lớn tuổi thường bị từ chối và mất vai diễn vì đã già. Điều đó khiến cô cảm thấy khó chấp nhận.

Nicole Kidman tâm sự: "Có một sự đồng thuận trong ngành rằng, các diễn viên nữ ở tuổi 40 là đã hoàn thành công việc. Tôi chưa bao giờ bị từ chối thẳng vào mặt nhưng chắc chắn tôi cũng từng mất nhiều cơ hội công việc vì tuổi tác. Theo tôi, với tư cách là một nữ diễn viên, bạn phải "mặt dày" hơn và không dễ bị tổn thương bởi những lời chỉ trích".

Nicole Kidman ở thập niên 80, 90 (Ảnh: Pinterest).

Là một trong những biểu tượng nhan sắc của Hollywood, Nicole Kidman chia sẻ, cô cảm thấy hài lòng khi giờ đây các ngôi sao nữ không bị sức ép phải trẻ mãi không già. Cô nói: "Khi chúng ta già đi, chúng ta vẫn có thể trông đẹp, khỏe mạnh và sôi nổi, hấp dẫn. Tôi nghĩ đó là điều mà mọi người đều mong muốn. Mọi người đều có thể lão hóa một cách duyên dáng và như thế thì cuộc sống sẽ rất thú vị".

Nữ diễn viên tài năng cũng nhận thấy là gần đây ngành công nghiệp điện ảnh đã trở nên cởi mở hơn và chấp nhận những nữ diễn viên trên 40 tuổi.

"Thật tuyệt vời khi sự nghiệp của chúng tôi ngày nay có thể vượt xa hơn tuổi 40. Hai mươi năm trước, chúng tôi có thể đã biến mất tại Hollywood khi tới tuổi này nhưng giờ thì mọi thứ đã khác. Chúng tôi đã chứng minh được là chúng tôi có tiềm năng, sức mạnh và khả năng tồn tại.

Là một diễn viên, tôi thích thử nghiệm những vai diễn đa dạng, có thể đúng tuổi của tôi hoặc trẻ hơn và già hơn. Diễn viên nam luôn có cơ hội và phụ nữ chúng tôi cũng đang cố gắng khắc phục vấn đề đó. Vẫn khó để thuyết phục các công ty tuyển diễn viên và nhà sản xuất để chúng tôi làm điều đó nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã dễ dàng hơn trước kia rất nhiều. Tôi không muốn nhìn thấy những diễn viên nữ lớn tuổi mất sự nghiệp. Tôi muốn nhìn thấy họ đạt được nhiều thành công và vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ".

Nicole Kidman dự sự kiện năm 2000 và 2010 (Ảnh: Getty Images).

Đóng phim từ năm 14 tuổi, Nicole cho biết, cô cảm thấy hạnh phúc khi hiện tại vẫn có thể nhận được những vai diễn phù hợp. "Đối với cá nhân tôi, một người đã đóng phim từ năm 14 tuổi. Có thể nói, tôi có mối quan hệ thân mật với người hâm mộ theo đúng nghĩa đen. Họ đã nhìn thấy toàn bộ cuộc đời của tôi, họ đã thấy tôi gục ngã và họ thấy tôi đứng dậy, họ đã thấy tôi trải qua rất nhiều biến cố và giờ tôi vẫn ở đây. Điều đó thực sự thú vị. Ngày nay, những nữ diễn viên ở tuổi tôi không biến mất mà chúng tôi thực sự vẫn có cơ hội để làm việc. Điều đó làm cho tôi cảm thấy rất biết ơn".

Nicole Kidman trẻ trung và xinh đẹp dự lễ trao giải Oscar năm 2015 (trái) và lễ trao giải Quả cầu vàng 2020 (Ảnh: Getty Images).

Nữ diễn viên tài năng cũng nói thêm, cô duy trì lối sống lành mạnh mỗi ngày để giữ sức khỏe và dáng vóc trẻ trung. "Tôi thích tập thể dục dù không thích tới phòng gym. Tôi thích được đi dạo, ngắm nhìn cây cối. Với tôi, đi dạo cũng là tập thể dục và ngoài ra tôi còn thích bơi lội. Tôi có thể bơi ngoài biển ngay cả khi nước lạnh cóng", Nicole tiết lộ.

Nicole Kidman cho biết, cô từng cảm thấy lo lắng mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ dù rằng cô đã tham dự rất nhiều sự kiện nhưng giờ đây thì đã khác. "Tôi thực sự từng cảm thấy một chút lo lắng mỗi lần bước lên thảm đỏ. Tuy nhiên, giờ đây tôi biết rằng mọi thứ đã diễn ra trong cuộc sống của mình đều sẽ là kỷ niệm. Tôi cố gắng vượt qua chính mình với suy nghĩ: "Hãy tận hưởng điều này, đừng suy nghĩ quá nhiều về nó". Ở giai đoạn này của cuộc đời, tôi đã quyết định rằng mình sẽ sống thật vui vẻ, đó là điều quan trọng nhất", Nicole tâm sự.

Nicole Kidman tỏa sáng với trang phục duyên dáng (Video: Maximo TV).

Nicole Kidman nói thêm rằng, cô phản đối những quan điểm về việc phụ nữ làm việc trong ngành giải trí luôn cạnh tranh và ghen ghét với nhau. Minh tinh phim Cối xay gió đỏ khẳng định: "Những nỗ lực thay đổi định kiến về tuổi tác chính là cách mà chúng tôi thể hiện sự hỗ trợ lẫn nhau. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người phụ nữ đang giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Khi bạn biết mình được hỗ trợ như vậy, tôi nghĩ lòng tự trọng và sự tự tin của mọi người đều sẽ tăng lên và chúng tôi luôn khuyến khích điều đó. Chúng ta cần liên tục thể hiện sự ủng hộ, cổ vũ và động viên nhau trong cuộc sống thay vì chỉ trích".