Những màn trị "tiểu tam" gây sốt trên phim Việt giờ vàng VTV

Mẹ ruột, mẹ chồng dằn mặt "tiểu tam" giúp con gái, con dâu gây sốt

Nhắc đến những cảnh dằn mặt "tiểu tam" trên sóng giờ vàng VTV thì người xem hẳn sẽ không thể quên được phân đoạn bà Hạ Lan (NSND Thu Hà) dằn mặt, dạy dỗ An Nhiên (Lương Thu Trang) thay con gái Ngân Hà (Hồng Diễm) trong Trạm cứu hộ trái tim - bộ phim đang nhận được sự quan tâm lớn của khán giả.

Cảnh phim khi lên sóng đã gây sốt trên các nền tảng xã hội với hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận.

Cụ thể, ở tập 9, bà Hạ Lan đã gọi An Nhiên đến nhà để dạy dỗ cho cô một bài học sau khi biết nữ bác sĩ tâm lý cố tình gửi đoạn băng ghi âm cho mình.

Trước đó, An Nhiên khiến khán giả phẫn nộ khi thừa dịp đẩy cao mâu thuẫn giữa mẹ con Hạ Lan và Ngân Hà (Hồng Diễm) để đạt mục đích riêng của mình.

Đối diện với An Nhiên, bà lột mặt nạ của cô với lời lẽ đanh thép: "Loại người như cô chẳng có gì tốt đẹp giống như cái tên An Nhiên của cô. Nhìn cái mặt của cô đã thấy toát lên cái vẻ không an phận rồi!".

Những trích đoạn phim dằn mặt tiểu tam trên sóng giờ vàng VTV (Video: VTV; Biên dựng: Hữu Bách).

Màn dạy dỗ "tiểu tam" với những lời thoại triết lý mà vô cùng sâu cay của nhân vật Hạ Lan thời điểm đó cũng viral (lan tỏa) mạnh trên mạng xã hội: "Trước khi cô về, tôi phải thay mặt xã hội này dạy cho cô một bài học mà bố mẹ cô ở nhà dạy chưa được tử tế.

Trên đời này có 4 thứ không bao giờ được ăn. Thứ nhất là ăn cháo đá bát. Thứ hai là ăn không ngồi rồi. Thứ ba là ăn không nói có. Và thứ tư là ăn không được thì đạp đổ. Điều này nó tương ứng với cái tính xấu xa đố kỵ của cô".

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về trích đoạn phim "gây bão" mạng, NSND Thu Hà cho biết, với người khác có thể mạnh hơn, ghê gớm hơn thế nữa nhưng chị đã chọn cách diễn xuất nhấn nhá ở lời thoại, câu từ chắc và thể hiện qua ánh mắt để tạo cái uy chứ không quá chú trọng ở hình thức bên ngoài.

"Cũng rất may là Lương Thu Trang đã tương tác và diễn với tôi trong phân cảnh đó rất tốt, nhìn thấy mặt Trang đã ghét rồi nên giúp tôi có cảm xúc và thể hiện một cách chân thực hơn", NSND Thu Hà nói.

Không chỉ cảnh mẹ ruột dằn mặt "tiểu tam" giúp con gái hút triệu view, phim Việt giờ vàng VTV cũng nhiều lần chứng kiến tình huống mẹ chồng đánh ghen giúp con dâu gây sốt.

Trong đó phải kể đến cảnh bà Vân (NSƯT Nguyệt Hằng) đến tận nhà nhân tình của con trai - Yến (Mai Phương đóng) để dằn mặt trong phim Đừng làm mẹ cáu.

Trích đoạn phim khi lên sóng từng hút triệu lượt xem, khiến khán giả thích thú và gọi bà Vân là "mẹ chồng quốc dân".

Cụ thể, ở tập 17, biết Yến vẫn tìm cách mồi chài con trai mình - Khôi (Bình An đóng), bà Vân đã tìm đến tận nhà cô để yêu cầu cô chấm dứt mối quan hệ với Khôi.

Tình huống phim diễn ra nhanh gọn, không cần chửi mắng, bà Vân nói những lời nhẹ nhàng nhưng cực thâm thúy, đầy chất lượng khiến người xem hả hê: "Việc thằng con trai tôi nó dan díu với cô trong khi nó có vợ con đàng hoàng, tử tế là lỗi ở nó nhưng tôi cũng phải trách mình vì không biết dạy dỗ con. Đường quang không đi lại đâm đầu vào bụi rậm".

Câu chốt của bà Vân khiến Khôi và Yến chỉ biết câm nín thực sự làm người xem thích thú, phong cho bà Vân là "mẹ chồng quốc dân": "Con trai tôi nó ngu xuẩn, nó nhảy những 2 lần xuống một vũng bùn cho nên bây giờ tôi phải cố gắng đi tìm nước giếng, múc về để rửa sạch cho nó, cho nó tỉnh ngộ ra.

Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ mang nó về dạy dỗ lại. Tôi sẽ dạy cho nó biết, thật thà thì mất lòng mà thật lòng thì mất hết mà người mất nết, đừng có mơ bước vào cửa nhà tôi".

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Nguyệt Hằng từng cho biết, lúc diễn, chị chỉ biết đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật, và chị cũng cảm ơn nhóm biên kịch, biên tập đã cho bà nội Voi có những câu thoại sắc bén như thế.

"Tôi cũng tìm cách nói nhẹ nhàng thôi vì từng câu từng chữ đã đủ cho mọi người thấy ý nghĩa của câu nói nó thấm thía thế nào", nữ nghệ sĩ nói.

Màn đánh ghen hộ con dâu của bà Vân (NSƯT Nguyệt Hằng) trong phim "Đừng làm mẹ cáu" (Ảnh: VTV).

Trong phim Về nhà đi con, diễn viên Ngân Quỳnh vào vai bà Giang - mẹ chồng của Thư cũng được khán giả gọi là "mẹ chồng quốc dân" khi sẵn sàng đánh ghen "tiểu tam" Nhã (Quỳnh Nga) thay con dâu.

Cụ thể, khi bắt gặp con trai - Vũ (Quốc Trường) đưa tiểu tam vào viện, bà Giang đã thay mặt Thư (Bảo Thanh) dằn mặt Nhã: "Thằng Vũ nhà tôi nó hay lo chuyện bao đồng lắm! Biết cô vì việc của công ty mà ốm tới lao lực, gia đình tôi áy náy lắm! Tôi đã thuê nguyên hộ lý chăm sóc cho cô, có gì cô cứ gọi họ".

Chỉ với vài câu thoại nhẹ nhàng, lịch sự nhưng lời bà Giang nói ra đủ khiến nhân tình của con trai cứng họng.

Trong phim Hoa hồng trên ngực trái, NSND Hoàng Cúc vào vai mẹ chồng của Khuê (Hồng Diễm) cũng có màn đánh ghen ấn tượng giúp con dâu khiến khán giả thích thú.

Theo đó, khi chứng kiến cảnh gian díu giữa Trà (Lương Thanh) và Thái (Ngọc Quỳnh) trước công ty con trai, bà vô cùng khó chịu, bức xúc. Ngay lập tức, bà Hồng đã đến công ty để trực tiếp dằn mặt "kẻ thứ 3": "Cô tên gì? Cô làm ở bộ phận nào? Từ mai, cô không cần phải đến công ty để làm việc nữa. Không cần loại nhân viên chỉ đi đong đưa sếp của mình".

Chỉ với vài ba câu thoại, khuôn mặt giận dữ và vô cùng khó chịu, ngay lập tức bà Hồng đã khiến "tiểu tam" tái mặt.

Cảnh đánh ghen giúp bạn thân hút triệu view

Mới đây, phân cảnh đánh ghen giúp bạn thân trong bộ phim VTV đang chiếu Mình yêu nhau, bình yên thôi cũng gây sốt và nhận được nhiều bình luận đồng tình từ cộng đồng mạng.

Phân đoạn phim thu hút hơn 120.000 lượt thích, 5,4 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận, chia sẻ trên Facebook sau 24 giờ đăng tải.

Cụ thể, trong tập 68, thủ đoạn của Linh (Hàn Trang) nhằm chia rẽ tình cảm vợ chồng giữa Đức Anh (Thanh Sơn) và Hân (Việt Hoa) bị vạch trần. Hai người bạn thân của cặp vợ chồng là Ly (Châu Dương) và Quân (Trọng Lân) cũng có mặt chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Bất bình thay bạn thân khi bị tiểu tam thêu dệt, đặt điều, Ly quyết dằn mặt thay cho Hân: "Bạn tao hiền nhưng tao không hiền đâu. Tao cấm mày lởn vởn trước mặt Hân và Đức Anh, đừng có đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nhớ chưa". Ly còn khiến Linh thêm phần bẽ bàng khi đổ bột cà phê lên người cô.

Diễn viên Châu Dương chia sẻ với phóng viên Dân trí, khi thực hiện phân đoạn này, cô đã đặt mình vào khán giả, hiểu tâm lý họ sẽ bất bình như thế nào khi thấy bộ mặt thật của tiểu tam, từ đó cô diễn xuất được tự nhiên, trọn vẹn nhất.

Cảnh dằn mặt tiểu tam như "bắn rap" của Linh (Khánh Linh) trong "Về nhà đi con" gây bão màn ảnh năm 2019 (Ảnh: Chụp màn hình).

Cách đây 5 năm, cảnh đánh ghen như "bắn rap" của diễn viên Khánh Linh trong Về nhà đi con cũng "gây bão" với hàng triệu view trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhân vật Linh do cô thủ vai có tính cách bộc trực, để bảo vệ bạn thân, Linh đã thay mặt Thư (Bảo Thanh) "dằn mặt" Nhã khi bắt gặp cô nàng và chồng Thư - Vũ (Quốc Trường đóng) hẹn hò trong một nhà hàng.

Linh khiến Nhã bẽ bàng vì những câu mắng như "tát nước vào mặt": "Tại sao trên đời lại có loại người độc ác mà giả vờ ngây thơ nhỉ. Tao chỉ đàng hoàng với những người xứng đáng được tao đàng hoàng… Bản chất cáo già thì đừng láo, nếu không tao chặt cụt đuôi luôn đấy".

Khánh Linh từng chia sẻ với phóng viên Dân trí, để đóng cảnh này, cô phải quay bốn lần. Ngoài các câu thoại trong kịch bản, nữ diễn viên đã sáng tạo thêm hành động... giật tóc Nhã.

"Riêng về cảnh giật tóc Nhã không có trong kịch bản nhưng vì quá nhập tâm nên tôi hành động một cách tự nhiên. Quỳnh Nga cũng bất ngờ nên phản ứng lại khá chân thật. Bản thân tôi cũng cảm thấy rất bất ngờ khi chỉ có động tác đó thôi đã khiến khán giả hả hê và thỏa mãn đến vậy.

Khi cắt cảnh, tôi thương Nga vì vừa phải nghe mắng mỏ trong bốn phút, vừa chịu đau. Tuy nhiên, cô ấy chuyên nghiệp nên không than vãn gì", Khánh Linh nói.

Màn chị em dâu "xử" kẻ thứ 3 khiến người xem hả hê trong phim "Gia đình mình vui bất thình lình" (Ảnh: VTV).

Chị em dâu "xử tiểu tam" khiến khán giả hả hê

Trong phim Gia đình mình vui bất thình lình, trích đoạn Hà (Lan Phương) và Trâm Anh (Khả Ngân) hợp sức dạy dỗ Mai (Ngọc Anh) từng khiến khán giả hả hê.

Cụ thể Hà và Trâm Anh hẹn Mai ở quán cà phê và thay nhau dằn mặt tiểu tam với những lời lẽ sâu cay. Dù cả hai không hề động chân tay nhưng cách đối diện này khiến Mai run sợ và người xem thích thú.

"Cho chị một nâu đá, không phải nâu nóng vì nếu nâu nóng lát nữa chắc chắn cái mặt sẽ rát đấy!"; "23 năm qua, em toàn gặp người tử tế nên em mới đủ bản lĩnh để sống mất dạy như thế này"; "Đàn ông có thể một phút sai lầm bỏ vợ, bỏ gia đình để đi theo người khác nhưng đó là đàn ông của nhà khác chứ không phải nhà chị"; "Chị không ngần ngại cho em lên tất cả các mặt báo, các trang mạng xã hội để bàn dân thiên hạ biết bộ mặt thối tha, ghê tởm, vô liêm sỉ của em" là những màn đối đáp dằn mặt của Hà và Trâm Anh khiến người xem hả hê.