Mẹ chồng đến nhà nhân tình con trai "đánh ghen" hộ con dâu gây sốt màn ảnh

Đừng làm mẹ cáu đang là bộ phim nhận được sự quan tâm của khán giả trên sóng giờ vàng VTV. Trong phim, diễn viên Nguyệt Hằng vào vai bà Vân, diễn viên Quỳnh Lương đảm nhận vai Vy - con dâu bà Vân, vai Khôi - chồng Vy do Bình An hóa thân và nhân tình của Khôi do MC Mai Phương VTV đóng.

Nhân vật mẹ chồng do diễn viên Nguyệt Hằng đảm nhận để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Mẹ Khôi (Nguyệt Hằng) đến tận nhà nhân tình của con trai - Khôi đánh ghen hộ con dâu trong phim "Đừng làm mẹ cáu" (Video: VFC).

Ở tập 17 lên sóng mới đây, biết Yến (MC Mai Phương) vẫn tìm cách mồi chài con trai, mẹ chồng của Vy (Nguyệt Hằng) đã tìm đến tận nhà người yêu cũ của Khôi để dằn mặt và yêu cầu con trai chấm dứt mối quan hệ với người cũ. Tình huống phim diễn ra nhanh gọn, không cần chửi mắng, bà Vân nói những lời nhẹ nhàng nhưng cực thâm thúy, đầy chất lượng khiến người xem hả hê.

Khi Yến mời mẹ Khôi vào nhà, bà nói không muốn bước vào chỗ không ra gì và quát Yến: "Chưa đến lượt cô nói. Việc thằng con trai tôi nó dan díu với cô trong khi nó có vợ con đàng hoàng tử tế là lỗi ở nó nhưng tôi cũng phải trách mình vì không biết dạy dỗ con. Đường quang không đi lại đâm đầu vào bụi rậm".

Câu chốt của bà Vân khiến Khôi và Yến chỉ biết câm nín mới thực sự làm dân mạng thích thú, phong cho bà Vân là "mẹ chồng quốc dân": "Con trai tôi nó ngu xuẩn, nó nhảy những 2 lần xuống một vũng bùn cho nên bây giờ tôi phải cố gắng đi tìm nước giếng, múc về để rửa sạch cho nó, cho nó tỉnh ngộ ra. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ mang nó về dạy dỗ lại. Tôi sẽ dạy cho nó biết, thật thà thì mất lòng mà thật lòng thì mất hết mà người mất nết, đừng có mơ bước vào cửa nhà tôi".

Màn đánh ghen hộ con dâu của bà Vân (Nguyệt Hằng) trong phim "Đừng làm mẹ cáu" khiến khán giả thích thúc (Ảnh: Chụp màn hình).

Màn "đánh ghen" giúp con dâu của bà Vân trong tập 17 Đừng làm mẹ cáu ngay lập tức "gây sốt".

Nhiều bình luận tích cực và dành lời khen cho nhân vật bà Vân cũng như diễn xuất của diễn viên Nguyệt Hằng: "Ôi mẹ chồng đỉnh của chóp, chị Nguyệt Hằng đóng dạy tiểu tam đúng xuất sắc, biên kịch có thể viết lời hay thật sự".

"Đoạn này quá hay, thoại cũng hay luôn, mẹ chồng diễn quá đạt", "Lời thoại và cử chỉ, biểu cảm không chê vào đâu được, xem mà hút quá", "Mẹ chồng quốc dân. Các mẹ học lại sau đánh ghen thay con dâu", "Nguyệt Hằng đóng đạt, nói hay, chuẩn", "1000 điểm cho mẹ chồng, chị Hằng diễn đoạn này đỉnh quá, thoại đỉnh từng chữ, nghe đã lắm luôn"...

Nhiều khán giả cũng bày tỏ mong muốn sẽ có thêm nhiều nhân vật mẹ chồng được xây dựng theo hướng tích cực như nhân vật bà Vân.

Chia sẻ với PV Dân trí, diễn viên Nguyệt Hằng cho biết, chị cảm thấy hơi bất ngờ và rất xúc động khi nhận được lượng tương tác và những tình cảm của khán giả dành cho phân đoạn trong tập 17 của bà nội Voi - bà Vân.

"Lúc diễn, tôi chỉ biết đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật, và tôi cũng phải cảm ơn nhóm biên kịch, biên tập đã cho bà nội Voi có những câu thoại sắc bén thế này. Tôi cũng tìm cách nói nhẹ nhàng thôi vì từng câu từng chữ đã đủ cho mọi người thấy ý nghĩa của câu nói nó thấm thía thế nào", Nguyệt Hằng chia sẻ.

Bà Vân (Nguyệt Hằng) trong trích đoạn tập 12 phim "Đừng làm mẹ cáu" (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, ở trích đoạn trong tập 12 của phim, khi vô tình biết Vy và Khôi không ngủ cùng, bà Vân đã bày mưu dọn đến nhà con trai, dùng mọi cách để Vy và Khôi ngủ chung để sớm có thêm cháu bế. Tình tiết mẹ chồng giúp con dâu có em bé đã khiến khán giả thích thú và khen bà Vân là mẹ chồng tâm lý, "mẹ chồng đáng yêu nhất màn ảnh Việt".