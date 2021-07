Những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của quả ổi

Dân trí Ổi là loại quả bình dân phổ biến tại Việt Nam được nhiều người ưa chuộng. Nó chứa hàm lượng chất chống oxy hóa, vitamin C, kali và chất xơ dồi dào, mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Quả ổi là một trong những loại trái cây được nhiều người Việt yêu thích bởi hương vị thơm ngon, ngọt mát, giá thành rẻ lại dễ mua. Không chỉ vậy, ổi còn cung cấp nguồn dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, mang lại nhiều công dụng tuyệt vời.

Ổi là loại trái cây quen thuộc với người Việt (Ảnh: Pinterest).

Giảm lượng đường trong máu

Ổi có thể cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu lâu dài và kháng insulin, rất hữu ích cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh.

Theo kết quả nghiên cứu được thực hiện trên 19 người, uống trà lá ổi có tác dụng làm giảm lượng đường trong máu sau bữa ăn. Một nghiên cứu khác ở 20 người mắc bệnh tiểu đường loại 2 cho thấy, họ đã giảm hơn 10% lượng đường trong máu sau bữa ăn nhờ uống trà từ lá của loại quả này.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Nhiều nhà khoa học tin rằng, hàm lượng chất chống oxy hóa và vitamin cao trong lá ổi có thể giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, bảo vệ trái tim khỏi bị tổn thương bởi các gốc tự do.

Ngoài ra, ổi còn có thể cải thiện sức khỏe hệ tim mạch nhờ hàm lượng kali và chất xơ hòa tan cao. Chiết xuất từ lá ổi cũng có liên quan đến việc giảm huyết áp, giảm cholesterol LDL "xấu" và tăng cholesterol HDL "tốt".

Giảm đau trong kỳ kinh nguyệt

Theo một số nghiên cứu, chiết xuất lá ổi có thể xoa dịu các cơn đau trong kỳ kinh nguyệt của phụ nữ như đau bụng kinh, đau lưng,...

Một nghiên cứu được thực hiện trên 197 phụ nữ từng trải qua các triệu chứng đau đớn trong kỳ kinh nguyệt cho thấy, uống trà lá ổi mỗi ngày có tác dụng làm giảm cường độ cơn đau, thậm chí còn hiệu quả hơn sử dụng thuốc giảm đau.

Uống nước ép ổi hoặc trà lá ổi giúp mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe (Ảnh: Times of India).

Cải thiện hệ tiêu hóa

Nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào mà ổi được xem là thực phẩm có thể hỗ trợ nhu động ruột khỏe mạnh và ngăn ngừa táo bón, mang lại lợi ích cho sức khỏe hệ tiêu hóa. Một quả ổi có thể cung cấp đến 12% lượng chất xơ cần thiết cho cơ thể.

Hỗ trợ giảm cân

Ổi chứa khoảng 37 calo và 12% lượng chất xơ cần thiết hàng ngày nên được xem là loại thực phẩm rất tốt cho chế độ giảm cân, giúp no lâu, hạn chế sự thèm ăn.

Không chỉ là món ăn nhẹ ít calo, ổi còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất, giúp bổ sung các chất dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể.

Ngừa ung thư

Do hàm lượng cao các chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng ngăn chặn các gốc tự do gây hại cho tế bào, một trong những nguyên nhân chính gây ung thư nên ổi được xem là có thể giúp ngừa ung thư.

Tăng cường hệ miễn dịch

Ổi cung cấp hàm lượng vitamin C dồi dào, lớn hơn nhiều lần so với các loại trái cây khác. Trên thực tế, một quả ổi cung cấp khoảng gấp đôi lượng vitamin C có trong một quả cam.

Bởi vậy, bổ sung ổi vào chế độ ăn uống hàng ngày giúp cơ thể có thêm nhiều dưỡng chất, tăng cường sức khỏe cho hệ miễn dịch. Nếu hàm lượng vitamin C thấp sẽ dẫn đến nguy cơ gia tăng nhiễm trùng và bệnh tật ở cơ thể.

Chiết xuất lá ổi còn có thể giúp điều trị mụn trứng cá khi thoa trực tiếp lên da (Ảnh: Pinterest).

Tốt cho làn da

Một loạt các vitamin và chất chống oxy hóa có trong ổi có thể mang lại những tín hiệu tích cực cho làn da của bạn. Chất chống oxy hóa của loại quả này có thể bảo vệ làn da khỏi bị hư hại, làm chậm quá trình lão hóa, ngăn ngừa nếp nhăn.

Thảo Trinh

Theo Healthline