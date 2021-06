Những lợi ích của việc ăn nấm thường xuyên

Dân trí Nấm có thể chế biến nhiều món ngon, cung cấp chất dinh dưỡng, tăng cường khả năng miễn dịch, chống lão hóa. Nó còn được biết là một trong những thực phẩm thay thế thịt phổ biến.

Theo một nghiên cứu được công bố vào tháng 3/2021, nấm mỡ trắng có thể làm chậm sự tiến triển của ung thư tuyến tiền liệt. Phát hiện này không gây quá nhiều ngạc nhiên bởi nấm là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, ít calorie, ít natri và không chứa cholesterol.

Nấm còn cung cấp vitamin B, là lựa chọn lý tưởng cho người ăn chay. Thêm vào đó, chất thay thế thịt phổ biến này cung cấp một số khoáng chất quan trọng như selen (chất chống oxy hóa) và kali (chất hỗ trợ chức năng thần kinh và cơ).

Dưới đây là những tác dụng của việc ăn nấm thường xuyên:

Tăng khả năng miễn dịch

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí của Đại học Dinh dưỡng Mỹ, nấm đông cô nấu chín có thể tăng cường hệ miễn dịch. Các nhà khoa học của Đại học Florida (Mỹ) đã hướng dẫn 52 tình nguyện viên (từ 21 đến 41 tuổi) ăn một khẩu phần nấm đông cô 100g mỗi ngày trong 4 tuần.

Để không ảnh hưởng đến kết quả, những người tham gia tránh uống trà, thực phẩm chức năng và men vi sinh.

Sau khi thí nghiệm kết thúc, các xét nghiệm máu chỉ ra rằng những người trưởng thành có lượng tế bào T lớn, giảm nguy cơ viêm. Đây là 2 yếu tố làm hệ miễn dịch mạnh hơn.

Ăn nấm giúp tăng khả năng miễn dịch (Ảnh: Shutterstock)

Cân bằng lượng đường trong máu

Việc tiêu thụ nấm làm tăng lượng prevotella, một loại vi khuẩn đường ruột "thân thiện", do đó tạo ra nhiều axit béo chuỗi ngắn. Điều này làm thay đổi biểu hiện của các gen liên quan đến quản lý glucose sản xuất ở gan.

Giảm nguy cơ sa sút trí tuệ

Các nhà nghiên cứu của Đại học Quốc gia Singapore đã phân tích hồ sơ y tế của hơn 600 người cao tuổi trong 6 năm.

Để đánh giá sức khỏe nhận thức và chứng sa sút trí tuệ, một nhóm y tá đã tiến hành các cuộc phỏng vấn và kiểm tra rộng rãi để đánh giá thói quen ăn uống, các yếu tố tâm lý, tốc độ đi bộ, nhận thức của bệnh nhân.

Phát hiện của họ đăng tải trên tạp chí Bệnh Alzheimer, công bố những người trưởng thành ăn nấm mỗi tuần sẽ giảm được 50% nguy cơ suy giảm nhận thức nhẹ.

Giảm dấu hiệu lão hóa

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nấm rất giàu ergothioneine và glutathione. Đây là hai chất chống oxy hóa đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương tế bào liên quan đến nhiều bệnh mạn tính ở người già như Alzheimer, bệnh tim mạch và ung thư.

Trong khi hàm lượng chất chống oxy hóa khác nhau giữa 13 loại nấm được thử nghiệm (nấm porcini chiếm vị trí hàng đầu), những loại nấm nằm ở vị trí thấp hơn trong danh sách (như nấm trắng) vẫn cung cấp một lượng lớn các hợp chất chống oxy hóa này.

Nấm được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Việc nấu chín nấm không ảnh hưởng đến các đặc tính chống oxy hóa của chúng. (Ảnh: Shutterstock).

Hoàng Tiến

Theo Eat This, Not That