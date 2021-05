Những lợi ích bất ngờ của cacao đối với sức khỏe

Dân trí Giống như cà phê, cacao cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Khởi động ngày mới bằng một ly cacao nóng sẽ giúp bạn tràn đầy năng lượng và tỉnh táo, làm việc hiệu quả.

Trong cacao có chứa nhiều dưỡng chất như protein, lipid và carbohydrate giúp cung cấp những năng lượng cần thiết cho cơ thể. Uống cacao hằng ngày sẽ giúp cơ thể bạn bổ sung những khoáng chất thiết yếu như đồng, sắt, mangan, magie... hỗ trợ quá trình trao đổi chất diễn ra hiệu quả.

Ngoài ra, cacao còn được biết đến là thực phẩm chứa hàm lượng chất xơ hòa tan cao, giúp tạo cảm giác no và giảm cảm giác thèm ăn.

1. Chống oxy hóa

Cacao là một trong những nguồn polyphenol phong phú, có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ. Chất chống oxy hóa trong ca cao có tác dụng cải thiện hệ tiêu hóa.

Nếu gặp phải trường hợp khó tiêu, cơ thể sẽ tích tụ độc tố và làm giảm sự trao đổi chất. Chỉ cần sử dụng một ít sôcôla đen cũng đủ giúp bạn cải thiện tình trạng này.

2. Hỗ trợ tim mạch và cải thiện huyết áp

Suzanne Steinbaum- - Giám đốc khoa Phụ nữ và Tim mạch tại bệnh viện Lenox Hill cho biết các flavonoid (chất chuyển hóa trung gian) có trong cacao giúp hỗ trợ hệ tim mạch hiệu quả, bao gồm làm giảm huyết áp, giảm các cholesterol có hại và ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim.

Uống cacao nóng mỗi ngày sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe (Ảnh: BrightSide).

Sử dụng một cốc cacao nóng hoặc sôcôla đắng mỗi ngày sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đặc biệt ở những người có nguy cơ cao như mỡ máu cao, huyết áp.

Các chất chống oxy hóa có trong cacao đóng vai trò quan trọng trong việc làm giảm mỡ máu, hạ huyết áp, cải thiện lưu lượng máu trong cơ thể.

3. Cải thiện tâm trạng

Elizabeth Somer - tác giả của cuốn sách Eat Your Way to Happiness cho biết, cacao chứa hơn 300 hợp chất, trong đó có nhiều hợp chất có tác động tích cực đến hoạt động hóa học của não bộ. Một số hợp chất đó làm tăng mức endorphin và serotonin, giúp tâm trạng bạn trở nên tốt.

Bởi vậy, thưởng thức cacao nóng là cách tuyệt vời giúp bạn thư giãn hiệu quả. Bạn có thể cải thiện tình trạng mệt mỏi, căng thẳng do áp lực công việc và thấy thoải mái hơn chỉ với một ly cacao nóng. Thưởng thức nó trước khi đi ngủ cũng giúp bạn ngủ sâu giấc hơn.

4. Làm đẹp da

Bác sĩ da liễu Ava Shamban cho biết: "Cacao chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp tái tạo các tế bào da bị tổn thương".

Cacao giúp cải thiện việc lưu thông máu dưới da, làm da hồng hào hơn cũng như tăng sự đàn hồi và độ ẩm cho da. Bạn có thể dùng bột ca cao nguyên chất hay kết hợp với mật ong, yến mạch tạo thành hỗn hợp mặt nạ tự nhiên rồi đắp lên da mặt từ 1-2 lần một tuần để sở hữu làn da sáng mịn.

Cacao không chỉ là thức uống ngon miệng mà còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời (Ảnh: Sustainable Life & Health).

5. Kiểm soát cân nặng

Cacao làm tăng cường sự trao đổi chất và cho phép cơ thể đốt cháy nhiều calo mỗi ngày, giúp bạn kiểm soát được cân nặng. Loại bột này cũng hỗ trợ điều chỉnh việc sử dụng năng lượng, giảm sự thèm ăn, ngăn ngừa viêm và tăng quá trình oxy hóa chất béo, tạo cảm giác no lâu.

6. Ngăn ngừa thiếu máu

Trong cacao có chứa hàm lượng sắt lớn có lợi cho việc sản sinh ra hồng cầu. Vì thế, cacao có thể giúp bạn chống lại các triệu chứng thiếu máu do thiếu sắt, giúp ổn định lượng máu trong cơ thể.

Thảo Trinh

Theo Health