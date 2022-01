Những lần "dấn thân" showbiz gây tranh cãi của người "Tịnh thất Bồng Lai"

Dân trí Các cá nhân xưng là "đệ tử", "tu sĩ" ở "Tịnh thất Bồng Lai" từng gây sốt cộng đồng mạng khi xuất hiện trong các gameshow trên sóng truyền hình.

"Tịnh thất Bồng Lai" (hiện gọi là Thiền am bên bờ vũ trụ) từng được biết đến là nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi, phát hiện khả năng nghệ thuật khi tham gia các gameshow trên truyền hình.

Cụ thể, năm 2014, hình ảnh thiếu nữ trong trang phục tu hành (áo lam và mũ len che đầu không có tóc) Lê Thanh Huyền Trân tham gia cuộc thi Giọng hát Việt nhí gây ấn tượng đặc biệt với khán giả.

Dù chỉ đoạt giải Á quân nhưng cô bé 12 tuổi hát nhạc Trịnh thực sự "đốn tim" nhiều người và được gọi là "cô bé hát nhạc Trịnh".

Ca sĩ Quang Lê từng trực tiếp đến "Tịnh thất Bồng Lai" nơi cô bé đang sống và quyết định đứng ra đỡ đầu cho Huyền Trân. Thời điểm đó, nam ca sĩ ký hợp đồng quản lý với Huyền Trân trong vòng 5 năm và cô bé tham gia các chương trình do Quang Lê tổ chức.

Tuy nhiên, sau đó, mối quan hệ của Quang Lê và Lê Thanh Huyền Trân dần rạn nứt. Chia sẻ với báo chí, Huyền Trân nói do Quang Lê yêu cầu cô thay đổi diện mạo, trang phục, đội tóc giả mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Sự việc này dấy lên nhiều tranh cãi. Sau đó, hai bên chấm dứt hợp đồng.

5 em nhỏ, được xây dựng trở thành 5 chú tiểu, nổi tiếng từ chương trình trò chơi "Thách thức danh hài" thực tế không phải là trẻ mồ côi, lang thang mà ở với mẹ ruột trong Tịnh Thất Bồng Lai (Ảnh: TL).

Sau Lê Thanh Huyền Trân, 2 thí sinh nhận là "tu sĩ" Hoàn Nguyên (SN 1990) và Nhất Nguyên (SN 1991) cũng tham gia cuộc thi hát Bolero Tuyệt đỉnh song ca của đài Vĩnh Long vào năm 2017.

Cũng xuất hiện trong bộ đồ tu hành, Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên giới thiệu là trẻ mồ côi, được "Thầy ông nội" nhận nuôi. Không chỉ gây chú ý với vẻ bề ngoài, cả hai còn chiếm thiện cảm của khán giả với những ca khúc Bolero ngọt ngào.

Tuy nhiên, sau đó hai "tu sĩ" này tự rút lui khỏi cuộc thi với lý do sức khỏe. Thực tế, cả hai rút lui vì phản ứng của dư luận. Cụ thể, khi ban tổ chức cuộc thi gửi thông cáo cho báo chí, với nội dung giới thiệu về hai thí sinh đặc biệt, với những lời mô tả đây là 2 "nhà sư triệu view" - có nhiều clip hát bolero gây sốt trên mạng xã hội.

Biết sự việc, Ban Thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An đã có phản hồi, cho rằng 2 thí sinh mà chương trình Tuyệt đỉnh song ca gọi là "nhà sư" đã mạo danh tu sĩ Phật giáo, mạo danh chùa.

Trước phản hồi này, đơn vị sản xuất Tuyệt đỉnh song ca đã có buổi làm việc với 2 thí sinh. Sau đó đơn vị sản xuất đính chính rằng hai thí sinh này không phải nhà sư, mà chỉ là những người tu hành tại gia.

"Tịnh thất Bồng Lai" thực sự được nhiều người biết đến vào năm 2019, khi nhóm 5 chú tiểu ở đây tham gia chương trình Thách thức danh hài. 5 em bé gồm Pháp Tâm, Trí Tâm, Nghi Tâm, Ngọc Tâm và Minh Tâm đến từ "Tịnh thất Bồng Lai" cũng được giới thiệu là trẻ mồ côi.

Vượt qua các vòng thi khá dễ dàng bằng những tiểu phẩm hài hước, đáng yêu, các bé đã chinh phục giải thưởng 100 triệu đồng cùng món quà 50 triệu đồng từ 2 giám khảo Trường Giang, Trấn Thành. Sang tới mùa thứ 6, khi nhận được lời mời từ nhà sản xuất, các chú tiểu một lần nữa quay trở lại chương trình và giành được giải thưởng lớn.

Không chỉ đạt giải cao tại Thách thức danh hài, nhóm 5 chú tiểu từng được tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận Xác lập kỷ lục "Nhóm hài nhỏ tuổi nhất Việt Nam đạt giải thưởng cao nhất Thách thức danh hài".

Sau khi bước ra khỏi gameshow này, cuộc sống và hình ảnh của các bé luôn được cư dân mạng quan tâm. Kênh YouTube riêng của 5 bé có tên "5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ" đạt được 2 triệu người đăng ký với tổng lượt xem lên đến 833 triệu lượt. Bên cạnh đó, trang Fanpage "5 Chú Tiểu - Thiền am Bên Bờ Vũ Trụ" cũng có đến 397.000 lượt thích.

Hàng loạt kênh Youtube khác của "Tịnh thất Bồng Lai" cũng ra đời như: Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên - Thiền am bên bờ vũ trụ, Hoàn Nguyên - Thiền am bên bờ vũ trụ, Lê Thanh Huyền Trân Ofiical…

Có nghi vấn cho rằng, chính hình ảnh 5 đứa trẻ đáng yêu cùng những lần "dấn thân" showbiz của người "Tịnh thất Bồng Lai" mà nhiều mạnh thường quân biết đến, nguồn từ thiện trong và ngoài nước liên tục đổ về cơ sở này!?

Được biết, giữa loạt ồn ào liên quan đến "Tịnh thất Bồng Lai", cuộc sống của 5 "chú tiểu" cũng không thay đổi nhiều. Ở các video được đăng tải trên YouTube, có thể thấy cuộc sống của các bé vẫn diễn ra đều đặn bình thường.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, chiều 4/1, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai" và sau này được đổi thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Qua kết quả xác minh ban đầu, đa số những đứa trẻ sống ở "Tịnh thất Bồng Lai" đều có mẹ đi cùng, không phải là trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Hiện tại, nhà bà Cúc có 18 người đang cư trú, trong đó có 6 trẻ em đều có mẹ ruột cùng tạm trú.

Thời gian qua, nơi đây lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ không nơi nương tựa để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội.

Nhóm người tại "Tịnh thất Bồng Lai" cũng được cho là sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội cá nhân khác nhau đăng nhiều video với nội dung không đúng sự thật về diễn biến vụ việc xảy ra tại đây. Chưa kể, những cá nhân ở "Tịnh thất Bồng Lai" còn có hàng loạt các facebook, fanpage trên mạng xã hội, cùng với mục đích kêu gọi từ thiện…

