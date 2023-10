Nhóm nhạc được "đặt cược" thay thế Blackpink có gì đáng chờ đợi?

Từ tháng 8 đến nay, thông tin việc gia hạn hợp đồng giữa Blackpink và công ty quản lý YG Entertainment tiếp tục là chủ đề "nóng" trên truyền thông châu Á.

YG Entertainment từng hứa hẹn thông báo tương lai của Blackpink khi chuyến lưu diễn toàn cầu Born Pink kết thúc. Tuy nhiên, đến nay, YG Entertainment vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng về kết quả gia hạn hợp đồng với các thành viên của Blackpink.

Blackpink được xem là "gà đẻ trứng vàng" cho tập đoàn giải trí YG Entertainment (Ảnh: YG Entertainment).

Suốt thời gian qua, truyền thông Hàn Quốc và Trung Quốc liên tục đưa tin, 3 thành viên Lisa, Jennie, Jisoo của Blackpink từ chối gia hạn hợp đồng và đã đầu quân cho công ty khác.

Trong đó, Lisa được cho là nhận được lời mời từ công ty giải trí của Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan. Theo Sina, giọng ca sinh năm 1997 nhận được đề nghị ký hợp đồng lên đến 100 tỷ won (hơn 1.800 tỷ đồng).

Việc Lisa trình diễn tại câu lạc bộ thoát y ở Pháp cũng khiến giọng ca người Thái Lan không nhận được sự ủng hộ của khán giả Hàn Quốc. Một số người hâm mộ kêu gọi Lisa từ bỏ danh xưng "thần tượng Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn)".

Mới đây, khi Lisa trở về Hàn Quốc sau chuyến biểu diễn tại Pháp, rất ít khán giả ra đón cô ở sân bay. Theo một số nguồn tin, Lisa bị thay đổi lịch trình đột ngột nên người hâm mộ không biết ngày cô trở về Hàn Quốc để ra sân bay đón.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, ngôi sao người Thái Lan đang phải nhận sự trừng phạt của khán giả xứ kim chi vì quyết định biểu diễn tại câu lạc bộ thoát y.

BabyMonster được xem là nhóm nhạc nữ kế thừa của Blackpink (Ảnh: News).

Blackpink được xem là "át chủ bài" của tập đoàn giải trí YG Entertainment từ khi nhóm chính thức ra mắt vào năm 2016. Trong những năm qua, 4 cô gái của Blackpink mang lại danh tiếng, những khoản doanh thu khổng lồ cho YG Entertainment.

Riêng chuyến lưu diễn toàn cầu Born Pink của nhóm trong vòng một năm qua đã giúp YG Entertainment "bỏ túi" 264 triệu USD doanh thu. Các thành viên của Blackpink còn là gương mặt quảng cáo cho nhiều nhãn hàng quốc tế.

Theo Naver, không thể gia hạn hợp đồng với Blackpink đồng nghĩa với việc YG Entertainment mất đi một khoản doanh thu lớn và đối mặt với một cuộc khủng hoảng.

Sau khi có thông tin cho rằng, 3 thành viên của Blackpink không tái ký hợp đồng với YG Entertainment, cổ phiếu của công ty giải trí xứ Hàn liên tục giảm trên thị trường chứng khoán, khiến tâm lý của các nhà đầu tư bị lung lay.

Để chuẩn bị cho sự ra đi của Blackpink, từ đầu năm, YG Entertainment đã giới thiệu những nhóm nhạc mới. Trong đó đáng chú ý là sự ra mắt của nhóm nhạc nữ 7 thành viên mang tên BabyMonster.

Truyền thông Hàn Quốc cho rằng, YG Entertainment muốn "đặt cược" vào nhóm nhạc đàn em Blackpink với hy vọng các "tân binh" có sự nghiệp rực rỡ như đàn chị.

BabyMonster gồm 7 thành viên đa quốc tịch, sẽ chính thức ra mắt người hâm mộ châu Á vào tháng 11 tới (Ảnh: YG Entertainment).

BabyMonster gồm các thành viên là Ahyeon, Ruka, Pharita, Asa, Haram, Rora, Chiquita. Trong 7 thành viên của nhóm, giọng ca người Thái Lan Pharita và Chiquita là những cái tên gây chú ý nhờ ngoại hình xinh đẹp, tài năng.

Người đẹp Pharita ngày càng nổi bật và được so sánh với Lisa của Blackpink. Cô từng vượt qua buổi thử giọng của YG Entertainment vào năm 2020 với tỉ lệ "chọi" 1226 trên 1.

Pharita dần chinh phục khán giả nhờ khả năng vũ đạo xuất sắc, thông qua những video được chính YG Entertainment tiết lộ. Huấn luyện viên thanh nhạc của YG cũng khen thành viên sinh năm 2005 là tài năng thiên bẩm.

2 ca khúc cover (hát lại) của Pharita là What other people say và All of me đạt 16 triệu và 10 triệu lượt xem nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả.

Trước khi ký hợp đồng với YG Entertainment, Pharita từng là người mẫu nhí được yêu thích tại Thái Lan. Cô đứng đầu trong cuộc thi Inter Model Thailand và góp mặt trong chương trình Idol Paradise - một cuộc thi tìm kiếm thành viên nhóm nhạc nữ tại Thái Lan.

Pharita cũng thừa nhận, "đàn chị" Lisa là hình mẫu cô hướng đến. Trong các cuộc thảo luận trên nền tảng trực tuyến, nhiều khán giả Hàn Quốc và quốc tế chọn Pharita là gương mặt đại diện hình ảnh của BabyMonster.

Pharita, thành viên người Thái Lan của BabyMonster, được xem là "bản sao" của Lisa trong Blackpink (Ảnh: News).

Thành viên Ah Hyun của BayMonster cũng gây chú ý vì được xem là "bản sao" của Jennie. Nữ thần tượng sinh năm 2007 sở hữu vẻ ngoài khá tương đồng với thành viên nhóm Blackpink và từng khiến cộng đồng mạng chao đảo khi hé lộ những hình ảnh thời chưa là thực tập sinh trên mạng xã hội.

Theo nhận định của giới chuyên môn tại Hàn Quốc, BabyMonster mang những nét đặc trưng của các nhóm nhạc xuất thân từ "nhà" YG Entertainment. Các thành viên của nhóm đều có tài năng, mang "màu sắc" riêng và khả năng hát "sống" xuất sắc.

Với kinh nghiệm tạo ra những nhóm nhạc huyền thoại của làng nhạc trẻ xứ Hàn như Big Bang, 2NE1, Blackpink, YG Entertainment tin tưởng có thể giúp BabyMonster tỏa sáng.

YG Entertainment đã lập kênh YouTube riêng cho Baby Monster và đăng tải nhiều video về quá trình tập luyện của 7 cô gái. Những video hát và vũ đạo của nhóm đạt hàng chục triệu lượt xem. Điển hình ca khúc Dream do BabyMonster thể hiện cán mốc 52 triệu lượt xem chỉ sau 3 tháng kể từ khi phát hành.

Ah Hyun của BabyMonster được nhận xét giống Jennie của Blackpink (Ảnh: News).

YG cũng tận dụng tên tuổi của Blackpink để quảng bá cho đàn em. Lisa, Jennie (Blackpink) đều xuất hiện trong video đào tạo BabyMonster với vai trò cố vấn.

Với bàn tay nhào nặn của YG Entertainment và cái danh "nhóm nhạc đàn em" của Blackpink, BabyMonster nhanh chóng lập kỷ lục nhóm nhạc nữ Kpop đạt 2 triệu lượt đăng ký trên kênh YouTube nhanh nhất lịch sử. Tính tới tháng 10, kênh YouTube của BabyMonster hiện có hơn 3,1 triệu người đăng ký theo dõi.

Hôm 10/10, đại diện của YG Entertainment cho biết, nhóm nhạc nữ BabyMonster sẽ chính thức ra mắt vào tháng 11 tới. Các thành viên đang luyện tập vũ đạo cho ca khúc chủ đề và chuẩn bị quay MV vào cuối tháng 10.

Theo Korea Times, giữa bối cảnh tương lai của Blackpink chưa chắc chắn, YG Entertainment dường như đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và lên kế hoạch bài bản để tạo nên một nhóm nữ mới đủ sức và sự hấp dẫn để thay thế Blackpink.