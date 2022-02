Thành viên ABBA ly hôn sau khi tái hợp với người vợ cũ trong... âm nhạc

Ông Björn Ulvaeus (76 tuổi) đã chia tay người vợ thứ 2 - bà Lena Kallersjö (73 tuổi) sau 41 năm gắn bó (Ảnh: Daily Mail).

Nam ca sĩ - nhạc sĩ Björn Ulvaeus (76 tuổi) đã chia tay người vợ thứ 2 - bà Lena Kallersjö (73 tuổi) sau 41 năm gắn bó trong hôn nhân. Ông chia sẻ rằng sẽ giữ gìn tình bạn thân thiết với người vợ cũ và sẽ tiếp tục cùng bà và các thành viên khác trong gia đình tận hưởng những kỳ nghỉ, những cuộc đoàn viên gia đình.

Trong cuộc hôn nhân này, ông Björn Ulvaeus có thêm hai người con. Trong thông tin gửi tới truyền thông, ông Ulvaeus cho hay: "Sau nhiều năm tháng tuyệt vời với rất nhiều kỷ niệm quý giá, chúng tôi quyết định sẽ đi theo hai con đường khác nhau.

Chúng tôi sẽ vẫn là bạn bè thân thiết và sẽ tiếp tục tận hưởng những sự kiện, dấu mốc đáng nhớ trong cuộc sống của các thành viên trong gia đình, chẳng hạn như sinh nhật của các cháu, hay những kỳ nghỉ đoàn viên của đại gia đình...".

Ông Ulvaeus chia tay người vợ thứ hai ở thời điểm vài tháng sau khi ông chính thức tham gia các kế hoạch và dự án âm nhạc cùng với các thành viên trong nhóm nhạc ABBA, trong đó có người vợ cũ của ông - nữ ca sĩ Agnetha Fältskog (71 tuổi). Trong năm 2021, nhóm ABBA đã tái hợp để cho ra mắt album chung đầu tiên của nhóm sau 4 thập kỷ tan rã.

Hai cuộc hôn nhân trong đời Björn Ulvaeus

Ông Björn Ulvaeus và bà Agnetha Fältskog kết hôn năm 1971, đây là thời điểm một năm trước khi nhóm ABBA thành lập (Ảnh: Daily Mail).

Từ cuộc hôn nhân đầu với nữ ca sĩ tóc vàng của nhóm ABBA - Agnetha Fältskog, ông Björn Ulvaeus có hai người con. Ông Björn Ulvaeus đã gặp bà Agnetha Fältskog lần đầu khi bà mới 19 tuổi, khi đó, bà đang là một nữ ca sĩ trẻ tài năng, nhận được nhiều sự quan tâm kỳ vọng. Ông Ulvaeus hơn bà Fältskog 5 tuổi, hai người nhanh chóng gắn bó và kết hôn sau hai năm hẹn hò.

Họ kết hôn trong năm 1971, đây là thời điểm một năm trước khi nhóm ABBA thành lập. Ở thời điểm 6 năm sống trong hôn nhân, có hai con chung và đạt được những thành công lớn trong sự nghiệp âm nhạc, cuộc hôn nhân của ông Ulvaeus và bà Fältskog bắt đầu gặp nhiều vấn đề.

Năm 1979, khi nhóm ABBA đang ở đỉnh cao danh tiếng, cặp đôi tuyên bố ly hôn, gây nên nhiều sự tiếc nuối trong các fan của nhóm ABBA.

Ngay lập tức, hình ảnh đẹp đẽ, hoàn hảo của nhóm bị đổ vỡ, bởi hai cặp đôi cùng đứng chung sân khấu đã không còn là hai cặp uyên ương hạnh phúc đáng ngưỡng mộ nữa, họ cùng biểu diễn nhưng trong đời tư đã có nhiều khoảng cách, rạn nứt, đổ vỡ, thậm chí là những nỗi đau khổ cố giấu kín.

Chỉ trong vòng một tuần sau khi tuyên bố ly hôn, ông Björn Ulvaeus đã công khai hẹn hò với một người đẹp có diện mạo rất giống với người vợ cũ, đó là một nữ MC dẫn chương trình truyền hình người Thụy Điển - bà Lena Kallersjö (người sau này trở thành người vợ thứ hai của ông Ulvaeus).

Hai người quen nhau tại một bữa tiệc chào đón năm mới tổ chức tại... nhà riêng của hai thành viên trong nhóm ABBA - cặp đôi Benny Andersson và Anni-Frid Lyngstad.

Hai năm sau, vào năm 1981, ông Ulvaeus kết hôn với bà Lena Kallersjö, đây là thời điểm 6 tháng sau khi ông Ulvaeus hoàn tất các thủ tục ly hôn với người vợ đầu - nữ ca sĩ Agnetha Fältskog.

Nhóm ABBA khi còn cùng nhau hoạt động cách đây nhiều thập kỷ (Ảnh: Daily Mail).

Khi ông Ulvaeus và bà Fältskog tuyên bố ly hôn, để cứu vãn hình ảnh của nhóm ABBA, hai người đã nói rằng họ ly hôn đồng thuận, kết thúc mọi chuyện trong êm đẹp và vẫn sẽ coi nhau là bạn, nhưng về sau này, sự thật đã được bà Agnetha tiết lộ, rằng khi ấy, bà đã bị khủng hoảng tâm lý và phải điều trị dài lâu trong suốt nhiều năm tháng về sau này.

Nỗi đau của người vợ cũ khi trải qua việc ly hôn thậm chí còn được ông Ulvaeus viết thành bản hit của nhóm ABBA - ca khúc "The Winner Takes It All". Các fan đã luôn cảm thấy Ulvaeus có phần tàn nhẫn khi viết ra chính nội tâm của người vợ cũ, với những câu hát có thể khiến Agnetha rất đau lòng khi phải hát lên mỗi khi biểu diễn: "Hãy cho em biết cô ấy có hôn anh như em từng hôn anh?".

Năm 1990, bà Agnetha Fältskog kết hôn lần thứ hai với một bác sĩ phẫu thuật người Thụy Điển. Cuộc hôn nhân bắt đầu trong bí mật và chỉ được công chúng biết đến sau khi hai người đã ly hôn sau gần 3 năm gắn bó. Sau này, bà Fältskog sống độc thân và không kết hôn thêm nữa. Như vậy, hiện tại, cả ông Ulvaeus và bà Fältskog đều đang độc thân sau khi đi qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ.