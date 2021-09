Nhìn lại bảng xếp hạng 13 siêu phẩm hội họa Việt đắt giá nhất năm 2021

Dân trí Năm 2021, có 2 cuộc đấu giá quốc tế diễn ra làm thay đổi bảng xếp hạng siêu phẩm đắt giá của hội họa Việt Nam, đó là những bức họa đắt giá nhất của họa sĩ Việt trên thị trường đấu giá quốc tế.

Hai phiên đấu giá "Beyond Legends: Modern Art Evening Sale" do nhà đấu giá Sotheby Hồng Kông tổ chức hồi tháng 4 và "20th and 21st Century Art Evening Sale" do nhà đấu giá Christie Hồng Kông tiến hành hồi tháng 5 đã làm thay đổi bảng xếp hạng những siêu phẩm hội họa Việt đắt giá nhất.

Hãy cùng nhìn lại top 13 siêu phẩm hội họa đắt giá nhất được thực hiện bởi các danh họa người Việt. Các tác phẩm này đã xác lập nên những mức giá cho thấy rằng: các tác phẩm của danh họa Việt Nam đang ngày càng trở nên đắt giá...

Bức "Chân dung Madam Phương" của họa sĩ Mai Trung Thứ (1906 - 1980) được nhà đấu giá Sotheby Hồng Kông bán ra ngày 18/4 vừa qua, đạt mức giá 24.375.000 đô la Hồng Kông (tương đương gần 72,5 tỷ đồng). Bức tranh sơn dầu kích thước 135,5 x 80cm được thực hiện vào năm 1930.

Bức "Khỏa thân" của họa sĩ Lê Phổ (1907-2001) được nhà đấu giá Christie Hồng Kông bán ra ngày 26/5/2019, đạt mức giá 10.925.000 đô la Hồng Kông (tương đương 32,5 tỷ đồng). Bức tranh sơn dầu kích thước 90,5 x 180,5cm được thực hiện hồi năm 1931.

Bức "Tan mộng" của họa sĩ Tô Ngọc Vân (1906-1954) được nhà đấu giá Christie Hồng Kông bán ra ngày 26/5/2019, đạt mức giá 9.125.000 đô la Hồng Kông (tương đương hơn 27 tỷ đồng). Bức tranh lụa kích thước 92,5 x 57cm được thực hiện hồi năm 1932.

Bức "Đời sống gia đình" của họa sĩ Lê Phổ (1907-2001) được nhà đấu giá Sotheby Hồng Kông bán ra ngày 2/4/2017, đạt mức giá 9.100.000 đô la Hồng Kông (tương đương hơn 27 tỷ đồng). Bức tranh lụa có kích thước 82 x 66cm được thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 1937-1939.

Bức "Thiếu nữ choàng khăn" của họa sĩ Lê Phổ (1907-2001) được nhà đấu giá Christie Hồng Kông bán ra ngày 24/5 vừa qua, đạt mức giá 8.650.000 đô la Hồng Kông (tương đương 25,6 tỷ đồng). Bức tranh lụa có kích thước 59.5 x 48.5 cm, được thực hiện vào khoảng năm 1938.

Bức tranh sơn mài "Cảnh ngôi chùa cổ ở miền bắc Việt Nam" của họa sĩ Phạm Hậu (1903 - 1995) được nhà đấu giá Sotheby Hồng Kông bán ra ngày 18/4 vừa qua, đạt mức giá 8.040.000 đô la Hồng Kông (tương đương gần 24 tỷ đồng). Tác phẩm có kích thước 104,5 x 183cm được thực hiện trong thập niên 1930.

Bức "Người phụ nữ bên các con" của họa sĩ Lê Thị Lựu (1911-1988) được nhà đấu giá Sotheby Hồng Kông bán ra ngày 18/4 vừa qua, đạt mức giá 6.830.000 đô la Hồng Kông (tương đương 20,2 tỷ đồng). Tác phẩm có kích thước 99 x 74cm được thực hiện vào thập niên 1960.

Bức "Em bé và chú chim" của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh (1892-1984) được nhà đấu giá Christie Hồng Kông bán ra ngày 27/5/2018, đạt mức giá 6.700.000 đô la Hồng Kông (tương đương gần 20 tỷ đồng). Tác phẩm tranh lụa có kích thước 65 x 50cm được thực hiện năm 1931.

Bức "Nhìn từ đỉnh đồi" của họa sĩ Lê Phổ (1907-2001) được nhà đấu giá Christie Hồng Kông bán ra ngày 22/11/2014, đạt mức giá 6.520.000 đô la Hồng Kông (tương đương 19,3 tỷ đồng). Tác phẩm tranh sơn dầu có kích thước 113 x 192cm được thực hiện năm 1937.

Bức "Cô gái làm thơ" của họa sĩ Mai Trung Thứ (1906 - 1980) được nhà đấu giá Sotheby Hồng Kông bán ra ngày 18/4 vừa qua, đạt mức giá 6.225.000 đô la Hồng Kông (tương đương 18,5 tỷ đồng). Tác phẩm tranh lụa có kích thước 73 x 50,3cm được thực hiện hồi năm 1943.

Bức tranh sơn mài "Dân làng" của họa sĩ Nguyễn Gia Trí (1908-1993) được nhà đấu giá Sotheby Hồng Kông bán ra ngày 30/9/2018, đạt mức giá 6.120.000 đô la Hồng Kông (tương đương gần 18,2 tỷ đồng). Tác phẩm có kích thước 99 x 198cm được thực hiện năm 1939.

Bức "Hai người phụ nữ ngắm bể cá vàng" của họa sĩ Lê Phổ (1907-2001) được nhà đấu giá Sotheby Hồng Kông bán ra ngày 18/4 vừa qua, đạt mức giá 5.983.000 đô la Hồng Kông (tương đương hơn 17,7 tỷ đồng). Tác phẩm tranh lụa có kích thước 69 x 53cm.

Bức "Gia đình" của họa sĩ Lê Phổ được nhà đấu giá Sotheby Hồng Kông bán ra ngày 30/9/2018, đạt mức giá 5.880.000 đô la Hồng Kông (tương đương 17,4 tỷ đồng). Tác phẩm tranh lụa có kích thước 72 x 59,5cm được thực hiện vào khoảng năm 1935-1940.

Bích Ngọc

Theo Christie/Sotheby