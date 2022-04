Nhan sắc xinh đẹp của đại công tước từng trở thành nữ tu

Đại công tước Assunta của nước Áo sinh năm 1902. Bà là con gái út của đại vương công Áo Leopold Salvator và vương nữ Blanca của Tây Ban Nha. Assunta là con thứ tám trong số mười người con, là con út trong số năm chị em gái. Assunta sở hữu nhan sắc xinh đẹp nổi bật từ khi còn là một cô bé.

Assunta lớn lên trong thời kỳ cuối cùng của chế độ quân chủ Habsburg. Bà và các anh chị em trong gia đình từng có một cuộc sống vô cùng xa hoa. Bố mẹ đại công tước Assunta sở hữu rất nhiều bất động sản lớn trên khắp nước Áo. Vì thế, Assunta sống trong những ngôi nhà sang trọng và thường đi nghỉ tại Viareggio, Italy, nơi mẹ của bà sở hữu một trang trại rất đẹp.

Khám phá cảnh đẹp Vienna, Áo (Video: Cities in 4K).

Khi đại công tước Assunta bước sang tuổi 16 thì chế độ quân chủ Habsburg sụp đổ sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc. Chính phủ cộng hòa Áo đã tịch thu phần lớn tài sản của gia đình Assunta và gia đình bà rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Các anh của Assunta vẫn ở Áo và công nhận nền cộng hòa mới trong khi Assunta và gia đình chuyển đến Tây Ban Nha vào tháng 1/1919. Assunta và bố mẹ định cư ở Barcelona, Tây Ban Nha. Họ có cuộc sống rất giản dị. Ba chị gái của Assunta khá hiền lành còn Assunta và Maria Antonia nổi loạn hơn và thường xuyên xung đột với mẹ.

Đại công tước xinh đẹp Assunta (Ảnh: Pinterest).

Khi sống ở Barcelona, Assunta và chị gái Maria Antonia ngày càng hướng về tôn giáo và cha mẹ bà cảm thấy khá lo lắng trước lòng nhiệt thành tôn giáo của cô con gái út. Chị gái của Assunta, nữ đại công tước Maria Antonia từ bỏ mong muốn trở thành nữ tu và kết hôn với một quý tộc sa sút nhưng Assunta vẫn quyết tâm theo đuổi mong muốn trở thành một nữ tu sĩ.

Assunta từng chạy trốn trên một con tàu đến Nam Mỹ nhưng khi đó bà vẫn còn là một trẻ vị thành niên nên đã được trả về cho gia đình. Tuy nhiên, cuối cùng bà vẫn quyết tâm vào sống trong tu viện Santa Teresa de Tortosa gần Barcelona, Tây Ban Nha với mong muốn rời bỏ cuộc sống vật chất, xa lánh khỏi trần thế, sự đời để sống một cuộc sống khép kín, chuyên tâm cho việc tu hành, cầu nguyện.

Khi cuộc nội chiến Tây Ban Nha bùng nổ, tu viện này đã bị tấn công và các nữ tu buộc phải chạy trốn. Những người như Assunta, người chưa thực hiện lời thề cuối cùng, được tự do trở về với cuộc sống thế tục. Assunta buộc phải rời tu viện và trở về với gia đình của bà, những người khi đó đang sống ở Viareggio, Italy.

Vào cuối những năm 1930, thông qua một trong những người anh em của mình, đại công tước Assunta đã gặp Joseph Hopfinger, một bác sĩ người Ba Lan gốc Do Thái. Bất chấp sự phản đối của mẹ Assunta, Assunta và Joseph kết hôn vào tháng 9/1939 tại Ouchy, Thụy Sĩ. Cặp đôi có với nhau một cô con gái đầu lòng tên là Teresa, chào đời vào năm 1940.

Nữ đại công tước Assunta qua đời khi bà 91 tuổi (Ảnh: Pinterest).

Cuộc đàn áp người Do Thái của Đức đã buộc vợ chồng Assunta và con phải rời Châu Âu. Vì chồng của nữ đại công tước Assunta là người Do Thái nên họ quyết định di cư đến Mỹ. Khi đó hai người anh của Assunta là Leopold và Franz Joseph đang sống ở Mỹ và họ đã trả tiền cho chuyến đi đến New York, Mỹ của gia đình em gái. Khi tới Mỹ, chồng của Assunta làm bác sĩ. Nữ đại công tước của Áo và chồng chào đón cô con gái thứ hai được sinh ra ở New York, Mỹ vào năm 1942. Họ đặt tên con là Juliet Elisabeth. Juliet sau này trở nên nổi tiếng vì từng kết hôn tới 5 lần.

Đáng tiếc, cuộc hôn nhân của Assunta và Joseph Hopfinger không viên mãn. Kết hôn với một nữ đại công tước nổi tiếng xinh đẹp, giàu có, chồng của Assunta luôn hy vọng sẽ được thừa hưởng một gia tài lớn từ vợ mình. Vì điều này không thành hiện thực nên Joseph dần trở nên chán nản với cuộc hôn nhân này. Assunta và Joseph Hopfinger ly thân và sau đó ly hôn vào năm 1950, khi nữ đại công tước 48 tuổi.

Sau khi chia tay chồng, Assunta cùng các con gái chuyển đến San Antonio, Texas, Mỹ sinh sống. Nữ đại công tước xinh đẹp vẫn rất gắn bó với nhà thờ Công giáo và bà đã làm rất công việc khác nhau để nuôi sống bản thân và hai đứa con nhỏ. Cuối đời, Assunta đã thực hiện một chuyến đi đến Châu Âu để thăm những người anh chị em còn sống của mình. Bà qua đời vào ngày 24/1/1993 tại San Antonio, Texas, Mỹ, hưởng thọ 91 tuổi.