Hoàng hậu Thái Lan hi sinh mạng sống để bảo vệ chồng

Hoàng hậu Suriyothai của Xiêm La (nay là đất nước Thái Lan) đã từ bỏ mạng sống của mình để bảo vệ chồng, nhà vua Maha Chakkraphat, trong một trận chiến vào năm 1548. Khi đó bà mới 37 tuổi.

Suriyothai kết hôn với hoàng tử Thianracha khi ông là nhiếp chính dưới sự cai trị của vua Yodfa. Khi hoàng tử Thianracha lên ngôi, ông đổi tên thành Maha Chakkraphat và Suriyothai trở thành hoàng hậu. Nhà vua và hoàng hậu có với nhau 5 người con gồm 2 hoàng tử và 3 công chúa. Hoàng hậu Suriyothai luôn ở bên chồng và đưa ra những lời khuyên có ý nghĩa khi chồng mới lên ngôi.

Vào năm 1548, chỉ chưa đầy 6 tháng sau khi vua Maha Chakkraphat lên ngôi, nhà vua Miến Điện (Myanmar ngày nay) Tabinshwehti đã xâm lược Xiêm La với ý định cướp phá kinh đô chính là Ayutthaya.

Tượng hoàng hậu Suriyothai cưỡi voi ở Thái Lan (Ảnh: Dreams Time).

Cuộc xâm lược ban đầu gặp rất ít sự kháng cự vì lực lượng của Miến Điện quá mạnh so với các chốt bảo vệ nhỏ của Xiêm La trên biên giới. Khi nghe tin Miến Điện xâm lược, vua Maha Chakkraphat đã tập hợp lực lượng của mình tại Suphanburi, một tỉnh nằm ngay phía tây Ayutthaya. Vua Miến Điện sau đó tiếp tục hành quân về phía đông, đánh chiếm các bản làng. Người Miến Điện chiếm được thành cổ Uthong cũng như các làng Don Rakhang và Nong Sarai.

Vua Maha Chakkraphat rời kinh đô cùng với lực lượng của mình để giao chiến với vua Tabinshwehti. Cùng đi với ông có hoàng hậu Suriyothai và cô con gái nhỏ của họ, công chúa Boromdhilok. Cả hoàng hậu và công chúa đều cưỡi voi chiến và cải trang thành nam giới, đội mũ sắt và mặc áo giáp.

Khi quân Xiêm và Miến Điện giao chiến, con voi của vua Maha Chakkraphat bất ngờ hoảng sợ và bỏ chạy khiến phó vương của Miến Điện đuổi theo. Lo sợ cho tính mạng của chồng mình, hoàng hậu Suriyothai đã cưỡi voi xông lên, chắn đường phó vương của Miến Điện và ngăn chặn sự truy đuổi của quân Miến Điện.

Tham quan công viên tưởng niệm hoàng hậu Suriyothai (Video: Endless Journey).

Vị phó vương sau đó đã giao chiến với hoàng hậu Suriyothai và dùng giáo chém chết bà đồng thời làm con gái của hoàng hậu bị thương nặng. Sau cuộc chiến, cả hoàng hậu và công chúa đều chết trên lưng voi. Chuyện kể rằng, phó vương của Miến Điện không hề biết mình đang giao chiến với một người phụ nữ cho đến khi hoàng hậu gần chết, mũ của bà rơi xuống để lộ ra mái tóc dài.

Sau khi hoàng hậu tử trận, hoàng tử Ramesuan và hoàng tử Mahin đã tiếp tục chiến đấu với phó vương Miến Điện và mang được thi thể của mẹ và em gái trở về Ayutthaya. Trong khi đó, vua Xiêm Maha Chakkraphat đã dũng cảm chiến đấu để giành lại đất nước từ sự kiểm soát của Miến Điện.

Ngôi sao điện ảnh Piyapas Bhirombhakdi thủ vai hoàng hậu Suriyothai trong bộ phim "The Legend of Suriyothai" (Ảnh: Sony).

Sau khi hoàng hậu Suriyothai qua đời ở tuổi 37, vua Maha Chakkraphat đã xây một bảo tháp để tưởng nhớ bà bên bờ sông Chao Phraya, phía tây nam của cung điện hoàng gia. Ngoài ra còn có một công viên tưởng niệm hoàng hậu Suriyothai ở Ayutthaya, Thái Lan. Tại công viên này có một bức tượng lớn khắc họa hình ảnh hoàng hậu cưỡi voi chiến rất oai hùng.

Cho đến ngày nay hoàng hậu Suriyothai vẫn là một trong những nữ anh hùng vĩ đại nhất trong lịch sử Thái Lan. Câu chuyện về hoàng hậu dũng cảm với sự quyết tâm và hy sinh quên mình đã tạo nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ sau này.

Trailer phim "The Legend Of Suriyothai" (Video: Sony).

Năm 2001, bộ phim The Legend of Suriyothai do đạo diễn Chatrichalerm Yukol thực hiện đã ra mắt khán giả. Đây là bộ phim nói về cuộc đời của hoàng hậu Suriyothai, người được người dân Thái Lan coi là nhà nữ quyền vĩ đại.

Bộ phim The Legend of Suriyothai có kinh phí thực hiện lên tới 11 triệu USD và là một trong những bộ phim có kinh phí lớn nhất trong lịch sử của điện ảnh Thái Lan. Nguồn kinh phí thực hiện bộ phim này chủ yếu do hoàng hậu Thái Lan Sirikit tài trợ.

Trong phim, ngôi sao điện ảnh Piyapas Bhirombhakdi vinh dự được thủ vai hoàng hậu Suriyothai. Piyapas là chắt của hoàng tử Nares Varariddhi, con trai của vua Mongkut. Mẹ của Piyapas là một cung nữ của hoàng hậu Sirikit.