Nhà sản xuất phim huyền sử Trưng Vương tổ chức hội thảo về văn hóa

Điểm giao thoa giữa nghiên cứu và thực tiễn

Hội thảo quốc tế Di sản lịch sử văn hóa và cải biên nghệ thuật (ICHCHAA) diễn ra tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE), Quy Nhơn, Bình Định thu hút nhiều ý kiến, tham luận. Hội thảo thu hút sự có mặt của 47 nhà nghiên cứu khoa học, nhà làm phim, nhà thực hành nghệ thuật Việt Nam và thế giới.

32 tham luận đã được chia sẻ, xoay quanh 3 tiểu ban với các nội dung: Tự sự (vi) lịch sử như là chất liệu điện ảnh - truyền hình; tiếp nhận, phê bình phim cải biên lịch sử và những kinh nghiệm thẩm mỹ; sản xuất phim từ chất liệu văn hóa lịch sử trung đại - dân gian: những tiềm năng và thách thức.

ICHCHAA 2022 - nơi gặp gỡ của các nhà nghiên cứu, nhà thực hành nghệ thuật, nhà làm phim (Ảnh: TNA Entertainment).

Hội thảo ra đời trong quá trình xây dựng bộ phim huyền sử Trưng Vương (She - Kings) do TNA Entertainment thực hiện, khi nhà sản xuất nhận thấy sự thiếu hụt về tư liệu lịch sử - văn hóa - nghệ thuật. Đây cũng là thực tế mà điện ảnh nước nhà đang đối mặt. Các nhà làm phim Việt Nam thường gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận đề tài phim lịch sử. Đại diện hãng giải trí này đánh giá, một phần lý do là bởi đề tài và tư liệu còn hạn chế, một phần là bởi đầu tư cho nghiên cứu khoa học trong sản xuất phim còn chưa thật sự nghiêm túc.

"Các sự kiện lịch sử và những yếu tố huyền thoại dân gian luôn có một đời sống riêng trong lịch sử, phản ánh diện mạo của lịch sử từng thời kỳ. Hội thảo kỳ vọng, cùng với những nỗ lực cải biên nghệ thuật của các nhà thực hành, các nhà sản xuất phim, có thể làm sống lại không gian văn hóa và những câu chuyện mang diện mạo của lịch sử", đại diện đơn vị chia sẻ.

Nhiều vấn đề đặt ra trong hội thảo khiến các học giả bày tỏ sự tiếc nuối, mong muốn khung thời gian hội thảo dài hơn (Ảnh: TNA Entertainment).

Xoay quanh việc khai thác và sử dụng chất liệu lịch sử, cụ thể là nghệ thuật cải biên, những tham luận như "Từ người quả phụ bất trung đến bậc anh thư dân tộc: Thái hậu Dương Vân Nga qua sử chí Nho gia và Mác-xít" của PGS. TS. Trần Trọng Dương - Viện Hán Nôm; "Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng: Lần giở mấy trang sử cũ" của TS. Phạm Văn Ánh - Viện Văn học; "Chuyển thể huyền thoại, sử thi thành các phẩm điện ảnh ở Việt Nam" của nhóm TS. Lư Thị Thanh Lê - Đại học Quốc gia Hà Nội; "Phim lịch sử như một tiểu loại điện ảnh, trường hợp Thiên mệnh anh hùng" của PGS. TS. Phùng Ngọc Kiên - Viện Văn học.… đã thu hút nhiều thảo luận.

Hội thảo ICHCHAA là cầu nối, là tiền đề, giúp những nhà làm phim, nhà thực hành nghệ thuật cổ trung đại có cơ hội trao đổi trực tiếp với các nhà nghiên cứu, cùng nhau tìm giải pháp để khai thác những chất liệu lịch sử hiệu quả hơn. Qua đó, góp phần giúp sử Việt đến gần hơn với công chúng.

Hé lộ tạo hình phục trang phim huyền sử

Bên cạnh việc cung cấp một không gian khoa học, ICHCHAA còn thiết kế một không gian trưng bày - trình diễn những sản phẩm nghệ thuật cho dự án phim huyền sử Trưng Vương (She - Kings).

Trưng bày sản phẩm trong quá trình nghiên cứu thiết kế trang phục phim huyền sử Trưng Vương (Ảnh: TNA Entertainment).

Dựa trên những họa tiết được lưu giữ lại trong lịch sử, đội ngũ thiết kế của TNA Entertainment đã gửi đến hội thảo một trong nhiều series nghiên cứu phục trang cho phim huyền sử Trưng Vương. Series phục trang này đã nhận nhiều phản hồi tích cực cùng những đóng góp của các nhà nghiên cứu.

PGS. TS. Trần Trọng Dương nhận xét: "Có những chất liệu đã được nghiên cứu để tái sử dụng và sáng tác lại. Như chiếc vành cánh này, là một món đồ trang sức của phụ nữ, đã được chuyển hóa từ chiếc giáp tay. Tôi cũng đã thấy những chiếc đai lưng của thời kỳ Đông Sơn có họa tiết giống với họa tiết ở đai lưng trong bộ sưu tập này. Tôi đánh giá cao sự cải tiến trên chất liệu của các nhà thiết kế".

PGS. TS. Trần Trọng Dương (bên phải) thảo luận về chi tiết vành cánh với nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Vinh - ĐH Columbia Mỹ (bên trái) (Ảnh: TNA Entertainment).

Nói về bộ sưu tập, nhà nguyên cứu Nguyễn Ngọc Phương Đông cho biết: "Tạo hình các nữ tướng rất thu hút về mặt thị giác. Nhà thiết kế đã dày công đưa nhiều yếu tố văn hóa Đông Sơn như hoa văn, trang sức… vào các tạo hình. Có lẽ hệ thống tone màu cũng được nhà sản xuất sử dụng một cách có chủ đích để thể hiện tính cách và vai trò từng nhân vật".

Nhà thiết kế Tom Nguyễn đảm trách tạo hình phục trang cho dự án (Ảnh: TNA Entertainment).

Chia sẻ về bộ sưu tập được trưng bày tại hội thảo, nhà thiết kế Tom Nguyễn cho biết: "Chúng tôi mong muốn được các chuyên gia góp ý, đánh giá nhiều hơn. Từ đó, giúp chúng tôi sẽ hoàn thiện hơn cho tạo hình phục trang của dự án, để vừa gìn giữ được những yếu tố văn hóa - lịch sử của dân tộc nhưng cũng thể hiện được sự sáng tạo của thẩm mỹ thời đại".