Người thành lập nên nhóm Boney M và viết nên loạt hit cho nhóm vừa qua đời

Ông Frank Farian đã qua đời tại nhà riêng ở thành phố Miami, bang Florida, Mỹ. Thông tin về sự ra đi của ông đã được người đại diện xác nhận với giới truyền thông.

Ông Frank Farian là nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng đến từ nước Đức. Ông được biết đến nhiều nhất với vai trò là người thành lập nên nhóm nhạc Boney M hồi thập niên 1970. Khi ấy, ông đã cùng với một số nhạc sĩ sáng tác nên những bản hit đình đám cho nhóm Boney M. Có thể kể tới những ca khúc như Daddy Cool, Rasputin và Brown Girl in the Ring.

Ông Frank Farian nhiều năm về trước (Ảnh: Rolling Stone).

Trong sự nghiệp sản xuất âm nhạc của mình, ông Farian còn vướng vào một trong những scandal gây sốc nhất trong lịch sử nhạc pop. Đó là nhóm nhạc nam hai thành viên Milli Vanilli do ông thành lập chỉ biết... hát nhép, vậy nhưng nhóm này từng giành được giải Grammy.

Ông Farian thành lập nên nhóm nhạc nam Milli Vanilli tại Đức hồi năm 1988. Khi ấy, hai nam thanh niên có tên Fab Morvan và Rob Pilatus đã được lựa chọn làm thành viên của nhóm. Nhiệm vụ của hai người này là hát nhép. Ông Farian đã mời một số ca sĩ ít được biết đến tới thu âm các ca khúc cho nhóm.

Album đầu tay của nhóm - All or Nothing - đã đạt được thành công lớn, đem về cho nhóm giải thưởng Grammy dành cho Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất hồi tháng 2/1990.

Milli Vanilli từng được xem là một trong những nhóm nhạc được yêu thích nhất hồi cuối thập niên 1980. Nhóm từng bán ra được hàng triệu đĩa hát.

Dù vậy, thành công của nhóm nhanh chóng sụp đổ, sau khi sự thật lộ ra rằng hai thành viên của Milli Vanilli thực tế không hát trong bất cứ sản phẩm âm nhạc nào từng được nhóm tung ra thị trường. Sau khi sự thật lộ ra, Milli Vanilli đã phải trả lại giải thưởng Grammy.

Năm 2022, ông Farian từng tiết lộ rằng ông đã phải trải qua phẫu thuật van tim và thường xuyên phải dùng thuốc. Đối với ông trong những năm tháng tuổi già, niềm hạnh phúc rất đơn giản. Chỉ cần ăn một bữa ăn và cảm thấy ngon miệng là đủ khiến ông vui vẻ, vì ông biết rằng mình vẫn còn đang sống và đang được tận hưởng cuộc sống.

Bản thân ông Farian cũng có nhiều bất ngờ về những thành tích trong sự nghiệp của chính mình: "Những thành công đến với tôi là một bất ngờ lớn. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm được điều gì đáng kể trong sự nghiệp sản xuất âm nhạc của mình".

Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2012, ở tuổi 70, ông Farian gây bất ngờ khi tiết lộ bản thân đã chia tay người vợ lớn tuổi - bà Chinya Onyewenjo - để hẹn hò với một người bạn trẻ tuổi của bà - một phụ nữ 28 tuổi.

Trong cuộc hôn nhân với bà Chinya Onyewenjo, ông Farian có 4 người con, gồm 3 con gái và 1 con trai.