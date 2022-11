Ngôi sao U80 của "Trò chơi con mực" bị kiện vì sàm sỡ phụ nữ

Ngày 25/11, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam diễn viên gạo cội Oh Young Soo bị truy tố, xét xử vì có hành vi quấy rối tình dục một người phụ nữ vào năm 2017.

Nạn nhân đâm đơn kiện ngôi sao kỳ cựu Oh Young Soo vào năm ngoái nhưng bị cảnh sát trả lại đơn. Cô tiếp tục gửi đơn kiện bổ sung và lần này được công tố viên quận Suwon (Hàn Quốc) chấp thuận đơn và bắt tay điều tra.

Theo tờ The Star, ngôi sao xứ Hàn bị cảnh sát tiến hành điều tra từ tháng trước nhưng ông phủ nhận cáo buộc quấy rối tình dục. Ông nói trong cuộc phỏng vấn mới nhất với đài JTBC (Hàn Quốc): "Đó chỉ là suy nghĩ của một mình cô ấy. Chúng tôi đi dạo quanh hồ, tôi nắm tay cô ấy để chỉ cho cô ấy hướng đi đúng. Tôi xin lỗi cô ấy chỉ vì cô ấy nói sẽ không làm ầm lên. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi thừa nhận các cáo buộc".

Oh Young Soo trong "Trò chơi con mực" (Ảnh: Netflix).

Tuy nhiên, phía công tố viên cho biết, họ đã tìm ra bằng chứng của hành vi quấy rối tình dục. Nam diễn viên Oh Young Soo có tên thật là Oh Se Kang, sinh năm 1944 tại tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Vì gia đình khó khăn, cha mất sớm nên Oh Young Soo phải bỏ học, đi lao động kiếm sống. Đến năm 25 tuổi, ông tình cờ gia nhập một đoàn kịch tại Hàn Quốc và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất.

Đến nay, ngôi sao U80 đã đóng hơn 200 bộ phim, nổi tiếng nhất là phim điện ảnh Xuân, Hạ, Thu, Đông Rồi Lại Xuân và phim truyền hình Trò chơi con mực (Squid Game). Với vai diễn trùm cuối mưu mô trong Trò chơi con mực, Oh Young Soo trở thành nghệ sĩ lớn tuổi đình đám nhất Hàn Quốc năm 2021.

Đầu năm 2022, ngôi sao 78 tuổi thắng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 79 và đi vào lịch sử khi trở thành người Hàn Quốc đầu tiên được xướng tên tại giải thưởng danh giá này. Đây cũng là giải thưởng đầu tiên của Oh Young Soo trong lĩnh vực phim ảnh.

Nam diễn viên kỳ cựu thừa nhận, cuộc sống của ông gần như thay đổi hoàn toàn sau hiệu ứng Trò chơi con mực. "Mọi thứ thay đổi một chút. Thậm chí, giờ khi ra ngoài uống cafe hay đi đâu đó, tôi cũng phải cảnh giác vì nhiều người nhận ra mình. Điều này khiến tôi nảy ra suy nghĩ: "Làm người nổi tiếng thật vất vả"".

Nói về sự nổi tiếng toàn cầu, ngôi sao U80 tuổi tâm sự: "Tôi thấy mình như đang bay trên không trung. Điều này khiến tôi nghĩ rằng mình cần bình tĩnh, sắp xếp lại suy nghĩ. Có rất nhiều người liên lạc với tôi từ ngày bộ phim Trò chơi con mực ra mắt và tôi không có quản lý để hỗ trợ nên tôi thực sự gặp khó khăn trong việc xử lý những cuộc gọi, tin nhắn. Con gái tôi đã phải ra tay giúp đỡ".