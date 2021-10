"Ông nội" của "Trò chơi con mực": "Khi còn trẻ tôi cũng rất... được đấy!"

Dân trí Oh Young Soo là diễn viên lớn tuổi nhất trong "Trò chơi con mực" (Squid Game) và cũng là nhân vật chứa nhiều bất ngờ, thú vị trong bộ phim sinh tồn gây sốt của màn ảnh nhỏ xứ Hàn.

Tài tử gạo cội Oh Young Soo hóa thân vào vai Oh Il Nam (Người chơi 001) - ông cụ bị ung thư não và là người chơi lớn tuổi nhất trong Trò chơi con mực (Squid Game). Nam diễn viên 76 tuổi là một gương mặt kỳ cựu của điện ảnh xứ Hàn.

Oh Young Soo hóa thân vào vai Oh Il Nam (Người chơi 001) trong "Trò chơi con mực".

Khán giả Việt Nam từng biết tới ông qua bộ phim nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc - Xuân hạ thu đông rồi lại xuân. Được biết, Trò chơi con mực là bộ phim truyền hình nổi tiếng đầu tiên trong sự nghiệp của Oh Young Soo. Nhờ hiệu ứng của phim, ông cũng trở thành cái tên được truyền thông săn đón.

Sau khi Trò chơi con mực ra mắt, Oh Young Soo đã mở tài khoản Instagram và đăng bài hoàn toàn bằng tiếng Anh. Rất nhiều khán giả đã để lại lời nhắn, khen ngợi kỹ năng diễn xuất cảm động của tài tử 76 tuổi trong những bức ảnh chia sẻ về hành trình làm nghề.

Nhờ sự nổi tiếng của Trò chơi con mực, Oh Young Soo cũng nhận được những lời mời làm gương mặt đại diện cho các nhãn hàng nhưng ngôi sao 76 tuổi quyết định từ chối vì muốn tập trung cho diễn xuất.

Oh Young Soo và bạn diễn - Lee Jung Jae.

Ngày 16/10 vừa rồi, ông xuất hiện trong chương trình "How Do You Play?" của đài MBC và nhận lời phỏng vấn của MC nổi tiếng Yoo Jae Suk.

Nói về sự nổi tiếng toàn cầu, ngôi sao U80 tuổi chia sẻ: "Tôi thấy mình như đang bay trên không trung. Điều này khiến tôi nghĩ rằng mình cần bình tĩnh, sắp xếp lại suy nghĩ.

Có rất nhiều người liên lạc với tôi từ ngày bộ phim Trò chơi con mực ra mắt và tôi không có quản lý để hỗ trợ nên tôi thực sự gặp khó khăn trong việc xử lý những cuộc gọi, tin nhắn. Con gái tôi đã phải ra tay giúp đỡ".

"Tôi đột nhiên trở nên nổi tiếng và nhiều đồng nghiệp cũng liên lạc với tôi. Thậm chí Park Jung Ha còn hỏi tôi rằng: "Ông thấy thế nào khi trở thành ngôi sao nổi tiếng thế giới?"", Oh Young Soo cười nói.

Oh Young Soo miệt mài và chuyên nghiệp trên trường quay "Trò chơi con mực".

Nam diễn viên kỳ cựu thừa nhận, cuộc sống của ông gần như bị ảnh hưởng đáng kể nhờ hiệu ứng của Trò chơi con mực. "Mọi thứ thay đổi một chút. Thậm chí, giờ khi ra ngoài uống cafe hay đi đâu đó, tôi cũng phải cảnh giác vì nhiều người nhận ra mình. Điều này khiến tôi nảy ra suy nghĩ: "Làm người nổi tiếng thật vất vả"".

Lee Jung Jae, nam chính của Trò chơi con mực thì thừa nhận, tài tử Oh Young Soo là "một đàn anh đáng kính với tâm hồn và tư duy trẻ trung".

Trước lời khen của đồng nghiệp, Oh Young Soo nói: "Tôi chỉ là thành viên lớn tuổi nhất trong dàn diễn viên của Trò chơi con mực và tất cả những diễn viên khác đều còn trẻ. Khi làm việc giữa họ, tôi cũng cố tỏ ra trẻ trung để bắt kịp năng lượng tích cực của họ".

Oh Young Soo tham gia buổi phỏng vấn của đài MBC, ngày 16/10.

Nam diễn viên 76 tuổi cũng thừa nhận, việc được góp mặt trong dự án Trò chơi con mực và trải qua những trò chơi con trẻ giúp ông cùng nhiều đồng nghiệp như được quay ngược thời gian, trở về thời thơ ấu. "Chúng tôi thấy vui khi được chơi đùa như những đứa trẻ lớn xác. Đó thực sự là quãng thời gian hạnh phúc", Oh Young Soo nói.

Khi được hỏi về quan điểm sống, tài tử kỳ cựu nói: "Xã hội ngày này chỉ thừa nhận hay quan tâm tới những người đứng ở vị trí số một, như thể những vị trí khác đều vô nghĩa. Nếu chỉ có vị trí số một tồn tại thì vị trí số hai chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng các bạn hãy nghĩ rằng, để đứng ở vị trí thứ hai, ta có thể thua người đứng đầu nhưng vẫn giỏi hơn người đứng thứ ba.

Vì thế, suy cho cùng, tất cả chúng ta đều là người thắng cuộc. Tôi tin rằng, một người chiến thắng thực sự là một người làm việc chăm chỉ, bền bỉ theo đuổi những gì mình mong muốn. Những người có tính cách như vậy chính là người chiến thắng".

Oh Young Soo chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên nhưng một khi niềm đam mê nghệ thuật được nuôi dưỡng qua năm tháng, ông càng lúc càng yêu công việc của mình.

Nhìn lại những gì mình đã trải và có được trong cuộc đời, ngôi sao 76 tuổi khẳng định: "Tôi không có tham vọng gì to lớn. To hay nhỏ, tôi đều đã đạt được trong đời. Tôi chỉ muốn gác lại những gì đã qua. Nói đơn giản, như lúc leo lên đỉnh núi và ngắm hoa. Khi bạn còn trẻ, bạn sẽ hái hoa và mang nó về nhà, cất nó riêng cho mình.

Nhưng khi các bạn ở tuổi của tôi, các bạn sẽ không hái hoa, để nguyên nó như vậy và sau này sẽ quay lại ngắm xem nó đã thay đổi như thế nào. Những thứ này giống hệt như cuộc sống. Hãy để nguyên mọi thứ như nó vốn có và chấp nhận những gì xảy ra dù không dễ dàng".

Khi nghe những chia sẻ của ngôi sao 76 tuổi, nữ diễn viên Mijoo - khách mời của chương trình đã bật khóc vì xúc động.

Oh Young Soo dự định sẽ dành những ngày tháng cuối đời ở quê nhà khi giải nghệ.

Oh Young Soo cũng chia sẻ với độc giả của tờ Khan (Hàn Quốc) rằng, ông từng có một tuổi thơ khó khăn khi mất cha từ sớm, phải bỏ học và lao động từ khi còn trẻ. Ông đến với nghiệp diễn một cách tình cờ và chưa bao giờ nghĩ rằng, đây là sự nghiệp cả đời.

"Tôi rời quân ngũ lúc 25 tuổi và không thể tìm được một công việc. Một người bạn của tôi là thành viên của một đoàn kịch đã mời tôi tới thử vai. Và đó là vai diễn đầu tiên của tôi. Tôi làm diễn viên đồng thời làm những công việc tay chân khác như cọ rửa hơn một năm. Sau đó, tôi có vai chính đầu tiên trong một vở kịch khi 28 tuổi. Giờ trông tôi có vẻ già nhưng khi còn trẻ, tôi cũng là một anh chàng rất được đấy".

Ở tuổi 76, Oh Young Soo không còn thấy sự nổi tiếng còn quá quan trọng với mình. Khi được hỏi "muốn trở thành diễn viên như thế nào trong mắt công chúng?", ông cười nói: "Tôi thích từ "đẹp". Một từ đó là đủ. Một thế giới đẹp, một xã hội đẹp và một người đẹp. Một ngày nào đó, tôi sẽ rời xa sân khấu. Khi thời khắc tới, tôi hi vọng, những ấn tượng mình để lại trong lòng công chúng chính là "đẹp"".

Ngôi sao 76 tuổi dự định sẽ về quê hương sống khi giải nghệ. "Tôi muốn kết thúc cuộc đời của mình tại quê nhà, ở Haeju, đó là nơi mà ông nội tôi đã sống và là nơi chúng tôi đã đoàn tụ", ông nói.

Oh Young Soo của "Trò chơi con mực" trả lời phỏng vấn

Mi Vân

Theo Khan/Naver