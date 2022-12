Ngọc Sơn ủng hộ cháu trai Phong Thiên lấn sân ca hát

Siêu mẫu nhí 9 tuổi Phong Thiên đã góp mặt trong danh sách dàn nghệ sĩ tham gia liveshow "Tình phụ tử" của danh ca Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường vừa diễn ra tại Hà Nội.

Phong Thiên đảm nhiệm vai trò hát mở màn cho đêm liveshow "Tình phụ tử", thể hiện khả năng ca hát và vũ đạo điêu luyện đáng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên tài năng nhí thể hiện khả năng ca hát trên sân khấu lớn.

Phong Thiên đảm nhiệm vai trò hát mở màn cho đêm liveshow "Tình phụ tử" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong lần xuất hiện đầu tiên trên sân khấu, Phong Thiên chọn thể hiện ca khúc "Những điều cha dạy" do Ngọc Sơn sáng tác. Trước đó, trong MV "Những điều cha dạy", Phong Thiên đã đảm nhiệm vai trò diễn viên chính, thể hiện khả năng diễn xuất, hòa vào cảm xúc của ca khúc. Bởi vậy, siêu mẫu nhí yêu thích sáng tác nhiều ý nghĩa này và mạnh dạn xin "bác Ba" được thể hiện ca khúc trong lần đầu lấn sân ca hát.

Dù là lần đầu tiên hát cùng sân khấu với "bác Ba" Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường, Randy, Hoàng Châu..., Phong Thiên nhưng cậu bé không tỏ ra bối rối. Cậu bé cùng vũ đoàn Starkids mang tới không khí sôi động với giọng ca tươi sáng, âm vang cùng vũ đạo điêu luyện.

Siêu mẫu nhí Phong Thiên - cháu trai đa tài của danh ca Ngọc Sơn vừa chính thức ra mắt khán giả Hà Nội với vai trò ca sĩ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước đó, Phong Thiên đã luyện thanh rất chăm chỉ cùng thầy giáo thanh nhạc. Cậu bé sở hữu tài năng nghệ thuật và đam mê sân khấu nên được cha mẹ tạo điều kiện hết lòng để theo đuổi đam mê. Không chỉ thế, khi Phong Thiên ngỏ lời xin hát "Những điều cha dạy", siêu mẫu nhí cũng được "bác Ba" Ngọc Sơn hướng dẫn, chỉ bảo tận tình cách hát ca khúc này cho thật hay và thể hiện đúng tinh thần của sáng tác.

Cũng nhân dịp này, Ngọc Sơn chính thức nhận đỡ đầu siêu mẫu nhí Phong Thiên, sẵn sàng nâng đỡ và dạy dỗ em trong ca hát lẫn trong cuộc sống.

Ngọc Sơn nhận xét: "Phong Thiên là một cậu bé đa tài, phát triển toàn diện các kỹ năng cần có của một người làm nghệ thuật từ vũ đạo, thanh nhạc, cho đến giao tiếp,… Từ khi 2-3 tuổi, Phong Thiên đã được theo bố mẹ xem "bác Ba" hát, cậu bé bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ rất sớm. Hay tin Phong Thiên lấn sân ca hát, Ngọc Sơn rất tự hào về cháu của mình và sẵn sàng nhận đỡ đầu Phong Thiên trong ca hát, giúp em có những bước tiến vững chắc và nhanh chóng trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp trong thời gian tới".

Với sự ưu ái của danh ca Ngọc Sơn, đây có lẽ là bước đệm tốt để Phong Thiên tiếp tục phát triển con đường nghệ thuật đa dạng của mình. Trước đó, cậu bé từng thể hiện khả năng trên sàn catwalk, tạo dựng tên tuổi khi tham gia nhiều show diễn của các nhà thiết kế, từng sải bước trên sàn diễn quốc tế trong và ngoài nước.

Ca sĩ Ngọc Sơn (phải) nhận đỡ đầu cháu trai 9 tuổi Phong Thiên (thứ hai từ phải sang) (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ vậy, Phong Thiên hiện tham gia chương trình "So You Think You Can Model Junior", thể hiện tài vũ đạo. Đáng chú ý, dù đam mê và dành nhiều thời gian cho nghệ thuật nhưng Phong Thiên vẫn không lơ là việc học, luôn đạt thành tích cao ở trường.

Bởi thế, cha mẹ Phong Thiên hoàn toàn yên tâm và thoải mái tạo điều kiện cho cậu con trai đi những bước chân đầu tiên trên con đường nghệ thuật. Có thể nói, sân khấu "Tình phụ tử" cuối tuần qua đã trở thành một trong những cột mốc đáng nhớ của Phong Thiên cho đến thời điểm hiện tại.