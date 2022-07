Đã 24 năm trôi qua, Britney cho biết từ lâu, cô đã muốn cho ra mắt một bản phối mới dành cho bản hit đình đám trong sự nghiệp (Ảnh: Page Six).

Britney Spears đã ngay lập tức trở thành ngôi sao trong nền công nghiệp âm nhạc quốc tế với bản hit "Baby One More Time" sau khi cho ra mắt đĩa đơn đầu tay hồi năm 1998. Đã 24 năm trôi qua, Britney cho biết từ lâu, cô đã muốn cho ra mắt một bản phối mới dành cho bản hit đình đám trong sự nghiệp của mình, dù vậy, kế hoạch của Britney đã bị trì hoãn suốt một thời gian dài vì vấn đề giám hộ.

Trong đăng tải chia sẻ clip ca hát, Britney cho hay: "Đây là tôi khi đang làm việc nhà, tôi đang phân loại quần áo và chuẩn bị giặt giũ, tôi vui chơi trong nhà một chút và thể hiện một bản phối ngẫu hứng. Tôi đã không chia sẻ với các bạn giọng hát của mình trong một thời gian rất dài...".

Trong đăng tải khá dài của mình trên mạng xã hội, Britney Spears tiếp tục nhớ lại những ký ức tồi tệ trong 14 năm cô bị giám hộ. Britney cho biết cô buộc phải chấp nhận nhiều ý tưởng mà mình muốn thực hiện cho sự nghiệp bị gác lại, vì không nhận được sự đồng ý của người giám hộ. Ngoài ra, cô cũng phải chấp nhận nhiều việc khác được thực hiện theo cách mà cô không hề mong muốn.

Dù chế độ giám hộ áp dụng đối với cuộc sống của Britney đã chấm dứt từ tháng 11/2021, nhưng Britney vẫn thường xuyên đăng tải trên tài khoản mạng xã hội cá nhân những chia sẻ, cho thấy cô vẫn rất ám ảnh và giận dữ trước những gì từng xảy ra với mình trong gần 14 năm bị giám hộ.

Nghe Britney Spears hát "Baby One More Time" theo phong cách a capella (Video: Britney Spears/Instagram).

Với đăng tải chia sẻ clip ca hát mới đây của Britney, một số fan đã để lại bình luận động viên Britney hãy bỏ lại quá khứ, bước về phía trước, tiếp tục tìm kiếm những ca khúc mới phù hợp và có bước đi mới trong sự nghiệp ca hát.

Đáp lại một bình luận như vậy, Britney viết: "Các bạn bảo tôi hãy bước tiếp và làm điều gì đó mới mẻ ngay lúc này, sau 14 năm tôi không ngừng phải khẩn cầu và kể lể ư? Tôi đã làm việc cật lực và tôi từng bị người ta nhốt lại một chỗ... Mọi việc đã quá muộn rồi, họ đã phá hủy nhiều thứ trong tôi".

"Baby One More Time": Ca khúc giúp Britney vừa xuất hiện đã trở thành sao quốc tế

Ngay sau khi đĩa đơn "Baby One More Time" ra mắt, Britney liền trở thành sao ca nhạc quốc tế với bản hit đình đám gây sốt toàn cầu (Ảnh: Page Six).

Chỉ với ca khúc đầu tay "Baby One More Time", Britney vừa ra mắt đã ngay lập tức trở thành ngôi sao ca nhạc đình đám. Hồi năm 2020, tạp chí âm nhạc Rolling Stone (Mỹ) đã đưa ra danh sách top 100 đĩa đơn đầu tay khởi động sự nghiệp xuất sắc nhất trong lịch sử âm nhạc. Đứng đầu danh sách này là nữ ca sĩ Britney Spears với ca khúc đình đám "Baby One More Time" ra mắt hồi năm 1998.

Nữ ca sĩ hiện giờ đã ở tuổi 40, cô đã đứng trên rất nhiều nghệ sĩ và nhóm nhạc đình đám khác để xuất hiện ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng bình chọn này.

Britney tung ra đĩa đơn đầu tay "Baby One More Time" để quảng bá cho album đầu tay cùng tên của cô. Đĩa đơn này được thực hiện hồi tháng 5/1998 và được ra mắt vào ngày 23/10/1998, khi ấy, Britney mới 17 tuổi. Ngay sau khi đĩa đơn "Baby One More Time" ra mắt, Britney liền trở thành sao ca nhạc quốc tế với bản hit đình đám gây sốt toàn cầu.

Đĩa đơn này cũng nằm trong những đĩa đơn ăn khách nhất mọi thời đại, với hơn 10 triệu bản được bán ra trên khắp thế giới. Dù đĩa đơn "Baby One More Time" chỉ là bước khởi đầu cho sự nghiệp của cô gái 17 tuổi Britney Spears, nhưng ngay lập tức, nó đã đưa cái tên mới xuất hiện trở thành một tên tuổi đình đám của nền công nghiệp âm nhạc quốc tế.

"Baby One More Time" vẫn được coi là ca khúc mang tính quyết định, đưa tên tuổi của Britney Spears lên hàng sao quốc tế. Chỉ bằng một nhạc phẩm, cô gái 17 tuổi đã nhanh chóng có được thành công lớn.

Britney tung ra đĩa đơn đầu tay "Baby One More Time" để quảng bá cho album đầu tay cùng tên của cô (Ảnh: Page Six).

"Baby One More Time" ban đầu được dự định dành cho nhóm nhạc nữ TLC khá nổi lúc bấy giờ, nhưng ban nhạc này đã từ chối thể hiện vì cho rằng ca khúc quá "trẻ con".

Britney Spears ngay khi có được ca khúc "Baby One More Time" đã biết chắc chắn đây chính là bản hit mà cô đang tìm kiếm. Sau thành công với đĩa đơn đầu tay, Britney từng chia sẻ rằng: "Tôi liên tục làm việc trong studio suốt 6 tháng, nghe và thu âm nhiều bài hát nhưng tôi biết mình chưa có được một ca khúc nào có khả năng thành hit.

Khi tôi làm việc với nhạc sĩ Max Martin đến từ Thụy Điển, ông cho tôi nghe thử bản demo của "Baby One More Time", tôi biết ngay rằng đây sẽ là một bài hát khiến người ta phải nghe đi nghe lại. Tôi tự nhủ: Đúng bản hit mình đang tìm kiếm đây rồi".

Nhạc sĩ sáng tác nhạc phẩm - Max Martin đến từ Thụy Điển. Tại thời điểm sáng tác "Baby One More Time", ông vẫn chưa nói thành thạo tiếng Anh, vì vậy, Max Martin đã không thể viết nên những câu hát thoát ý.

Trong bài hát này có câu "Hit me baby one more time" khá khó hiểu, thực tế, tại thời điểm ấy, Max Martin vẫn tưởng "hit" có nghĩa là "call", và "hit me" có nghĩa là "call me".

Cho đến nay "Baby One More Time" vẫn được coi là nhạc phẩm thành công nhất trong sự nghiệp của Britney (Ảnh: Page Six).

Trong MV "Baby One More Time", người anh họ của Britney là Chad Spears đã vào vai "hoàng tử bạch mã" mà Britney đem lòng yêu. Chad khi đó là một người mẫu thời trang, vì thời gian quá gấp mà vẫn chưa tìm được nhân vật nam phù hợp cho nhân vật xuất hiện trong MV ca nhạc, nên họ đã mời Chad xuất hiện trong MV của Britney.

Cho đến nay "Baby One More Time" vẫn được coi là nhạc phẩm thành công nhất trong sự nghiệp của Britney. Nó đã duy trì được thứ hạng cao trên bảng xếp hạng âm nhạc Billboard Hot 100 của Mỹ trong suốt 32 tuần liên tiếp.

Đây là nhạc phẩm có thời gian trụ hạng lâu nhất của Britney. Ngay sau khi ra mắt, "Baby One More Time" đã lập tức đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng, sau đó, ca khúc dần dần thăng hạng và lên tới vị trí đầu bảng ở tuần thứ 11.

Đa số khán giả đều tưởng rằng MV "Baby One More Time" đã được nhà sản xuất dàn dựng, nhào nặn cho Britney và cô chỉ việc diễn theo kịch bản, nhưng thực tế những ý tưởng quan trọng trong MV lại do chính cô bé 17 tuổi "chỉ đạo" những bậc thầy trong lĩnh vực sản xuất MV.

Đạo diễn của MV - Nigel Dick nhớ lại rằng khi ông đưa ra những ý tưởng của mình, nhà sản xuất đã gạt bỏ tất cả và nói rằng: "Hãy gọi điện cho Britney, cô bé có ý tưởng hay lắm". Lúc đó, Dick đã rất nghi ngờ bởi Britney mới 17 tuổi, mới chân ướt chân ráo bước vào lĩnh vực giải trí, liệu một cô bé như thế có thể nghĩ ra điều gì hay ho không.

Ở thời điểm Britney gây được tiếng vang với đĩa đơn "Baby One More Time", có nhiều tranh cãi xung quanh hình ảnh của cô nữ sinh trung học trong MV (Ảnh: Page Six).

Tuy vậy, ngay khi gặp Britney, Dick đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi Britney tỏ ra rất hiểu đối tượng khán giả mà cô bé đang được định hướng chinh phục: "Cháu muốn MV quay trong trường học với nhiều cậu nam sinh đẹp trai, phải có nhiều màn nhảy múa".

Lúc đầu, Dick còn định để Britney mặc áo phông, quần bò, đeo ba-lô và nhảy thật nghịch ngợm theo kiểu một "tomboy" nhưng Britney nghe qua rồi gạt đi và hỏi: "Cháu không được mặc đồng phục nữ sinh à?". Vậy là tất cả lại làm theo cô bé.

Ở thời điểm Britney gây được tiếng vang với đĩa đơn "Baby One More Time", có nhiều tranh cãi xung quanh hình ảnh của cô nữ sinh trung học trong MV. Nhiều bậc phụ huynh phản đối vì cho rằng tạo hình đó quá "sexy" đối với một nữ sinh trung học, từ cách nhảy múa cho tới trang phục Dù vậy, thành công của ca khúc vẫn vượt lên trên mọi lùm xùm tranh luận.

Thời điểm thay đổi cuộc đời của Britney Spears chính là vào ngày thứ 6, 23/10/1998, khi đĩa đơn "Baby One More Time" ra mắt. Trước đó, nhiều người vẫn còn chưa biết Britney là ai, cô gái vẫn còn thoải mái đi lại trên phố, nhưng sau ngày 23/10/1998, cuộc đời Britney chính thức bước sang trang mới. Cô bé 17 tuổi đã trở thành một ngôi sao và mọi thứ không còn như trước nữa.