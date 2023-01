Nàng Esmeralda của "Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà" qua đời

Bà Gina Lollobrigida thời trẻ (Ảnh: New York Post).

Bà Gina Lollobrigida đã qua đời tại một bệnh viện ở Rome, Ý, trong ngày thứ 2 vừa qua. Luật sư đại diện của bà đã xác nhận thông tin này. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, bà Gina đạt được thành công lớn hồi thập niên 1950 - 1960. Bà từng gây dựng sự nghiệp diễn xuất thành công cả ở quê nhà (nước Ý) và tại kinh đô điện ảnh của thế giới - Hollywood (Mỹ).

Trong sự nghiệp diễn xuất bền bỉ, bà Gina Lollobrigida từng xuất hiện trong những bộ phim như "Beat the Devil" (1953), "Crossed Swords" (1954), "Beautiful But Dangerous" (1955), "Trapeze" (1956), "The Hunchback of Notre Dame" (1956), "Falcon Crest" (1984)... Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, bà Gina còn từng thử sức với vai trò phóng viên ảnh và chính trị gia.

Bà Gina sinh năm 1927 tại thị trấn Subiaco ở gần thành phố Rome (Ý), bà là con của một người thợ mộc. Bà Gina tham gia cuộc thi Hoa hậu Ý hồi năm 1947 với hy vọng mình sẽ được biết tới sau cuộc thi, để bà có thể thử sức với nghề người mẫu.

Chung cuộc, bà Gina đoạt ngôi vị Á hậu 2. Bà Gina sớm thể hiện thiên hướng nghệ thuật, bà từng theo học chuyên ngành điêu khắc tại Học viện Nghệ thuật Rome (Ý).

Gina vào vai nàng Esmeralda trong phim "Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà" (1956) (Ảnh: New York Post).

Trong cuộc đời mình, bà Gina đi qua một cuộc hôn nhân với bác sĩ người Slovenia - ông Milko Škofič. Cuộc hôn nhân kéo dài từ năm 1949 tới năm 1971. Từ cuộc hôn nhân này bà có một người con trai, đây là người con duy nhất của bà Gina.

Trong cuộc đời bà Gina, có rất nhiều người từng yêu thích và theo đuổi bà, ngay cả khi bà đang trong cuộc hôn nhân với bác sĩ Milko. Đáng kể nhất trong số những người đàn ông công khai bày tỏ tình cảm dành cho bà có tỷ phú người Mỹ Howard Hughes (1905 - 1976).

Ông Howard Hughes vốn cũng dành nhiều sự quan tâm cho lĩnh vực điện ảnh, chính ông đã mời bà Gina tới Hollywood để thử vai, từ đó giúp bà Gina có được sự nghiệp rộng mở ở Hollywood.

Trước sự tán tỉnh không ngừng của vị tỷ phú, bà Gina không mảy may rung động. Bà từng chia sẻ công khai trong một cuộc phỏng vấn về mối quan hệ giữa mình và ông Hughes: "Hết lần này tới lần khác ông ấy cố gắng chinh phục tôi, nhưng ông ấy không thành công.

Có rất nhiều sự khác biệt giữa tôi và ông ấy. Tôi từng nói với ông ấy rằng: "Nếu ông từ bỏ tất cả tiền bạc, tài sản của mình, thì may ra tôi đến với ông". Hẳn là ông ấy cũng sửng sốt lắm, khi thấy một người chẳng hứng thú gì với sự giàu có của mình".

Trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp hồi thập niên 1950 - 1960, bà Gina là nữ diễn viên "biểu tượng sex" của màn bạc quốc tế (Ảnh: New York Post).

Bà Gina từ giã sự nghiệp diễn xuất hồi năm 1997 sau nửa thế kỷ tham gia diễn xuất. Bà từng nói về cuộc đời và sự nghiệp của mình trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2000: "Tôi vốn theo học hội họa và điêu khắc.

Tôi chỉ trở thành nữ diễn viên một cách tình cờ mà thôi. Tôi đã có rất nhiều người tình và vẫn đang có thêm những chuyện tình. Tôi sống rất bản năng và phóng túng. Cả cuộc đời mình, tôi đã có quá nhiều người yêu thích, ngưỡng mộ tôi rồi".

Trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp hồi thập niên 1950 - 1960, bà Gina là nữ diễn viên "biểu tượng sex" của màn bạc quốc tế. Bà được nhìn nhận là một nhan sắc nổi bật của thế hệ vàng tại Hollywood.

Năm 2013, bà từng bán bộ sưu tập nữ trang của mình và quyên góp gần 5 triệu USD thu về từ hoạt động này, cho một tổ chức nghiên cứu về liệu pháp điều trị bệnh bằng tế bào gốc.