Nam nghệ sĩ 24 tuổi qua đời trong thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon

Tờ TV Report xác nhận, nam nghệ sĩ trẻ Lee Ji Han đã thiệt mạng trong thảm kịch đêm Halloween ở Itaewon, tối 29/10. 935 Entertainment - công ty quản lý của Lee Ji Han cũng xác nhận thông tin này với truyền thông Hàn Quốc.

Đại diện công ty bày tỏ: "Chúng tôi đã hy vọng đây không phải sự thật. Chúng tôi rất sốc khi biết tin. Chúng tôi sẽ cẩn trọng với vụ việc vì gia đình cậu ấy đang phải trải qua nỗi đau rất lớn. Chúng tôi xin cầu nguyện cho những người đã khuất".

Lee Ji Han, nam nghệ sĩ trẻ 24 tuổi của Hàn Quốc, đã qua đời trong thảm kịch giẫm đạp tại Itaewon, Seoul, Hàn Quốc, tối 29/10 (Ảnh: Naver).

Ngày 30/10, 3 thí sinh Produce 101 mùa 2 là Park Hee Seok, Jo Jin Hyung, Kim Do Hyun cũng xác nhận việc Lee Ji Han qua đời trên mạng xã hội cá nhân. "Ji Han đã rời khỏi nơi này đến một nơi yên bình. Xin hãy gửi lời chào đến Ji Han trong chuyến hành trình cuối cùng của cậu ấy", ba người viết.

Đặc biệt, Kim Do Hyun chia sẻ: "Tôi xin cầu nguyện cho tất cả những người đã ra đi quá sớm trong thảm kịch Itaewon. Tôi không thể tưởng tượng nổi toàn bộ cảm xúc của gia đình nạn nhân. Dù vậy, tôi vẫn xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất".

Lee Ji Han, sinh năm 1998, được công chúng biết đến dưới tư cách thực tập sinh trong cuộc thi tuyển chọn thành viên nhóm nhạc nam Produce 101 mùa 2. Anh dừng chân ở hạng 98.

Năm 2019, Lee Ji Han có vai diễn đầu tiên trong bộ phim truyền hình chiếu mạng mang tên Today Was Another Nam Hyun Day. Gần đây, anh ký hợp đồng với công ty giải trí 935 Entertainment.

Tang lễ của Lee Ji Han sẽ bắt đầu từ ngày 31/10 (Ảnh: Mnet).

Được biết, tang lễ của Lee Ji Han được tổ chức tại bệnh viện Myeong Ji, Hàn Quốc. Khách có thể đến viếng nam ca sĩ từ ngày 31/10 và lễ đưa tang diễn ra vào trưa 1/11.

Thảm kịch giẫm đạp tại Itaewon đã trở thành sự kiện đau buồn nhất của Hàn Quốc trong năm 2022. Theo ghi nhận của giới chức Hàn Quốc, có ít nhất 151 người thiệt mạng và 82 người bị thương. Hầu hết họ là thanh niên ở độ tuổi 20. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc xác định một công dân Việt Nam sinh năm 2001 là nạn nhân trong thảm kịch này.

Tờ Korea Times đưa tin, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok Yeol có mặt tại hiện trường vụ tai nạn vào sáng sớm 30/10. Ông ra tuyên bố Hàn Quốc sẽ tổ chức quốc tang cho các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Ngay khi truyền thông đăng tải về vụ việc đau lòng, nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc đã bày tỏ sự tiếc thương trên trang cá nhân trong khi các chương trình giải trí tại Hàn Quốc thông báo hủy bỏ để thực hiện quốc tang.

Sự kiện âm nhạc Halloween Strike Music Festival 2022, Busan One Asia Festival 2022 hay Fanmeeting Once Halloween 3 của nhóm nhạc TWICE cũng bị hủy bỏ. Công ty giải trí SM Entertainment cũng ra thông báo hủy sự kiện Halloween thường niên và hoãn phát hành mini album của thành viên Chen (EXO) sau khi sự việc đau lòng xảy ra.

Bức ảnh được nhiều nghệ sĩ đăng tải trên trang cá nhân để chia buồn với các nạn nhân của thảm kịch giẫm đạp tại Itaewon (Ảnh: Korea Times).

Diễn viên Hong Suk Chun, ca sĩ J-Hope (BTS), Luna của f(x), cầu thủ Son Heung Min... đều có những đăng tải trên mạng xã hội liên quan tới vụ việc. Diễn viên hài Sam Hammington đăng lên Instagram cá nhân bức ảnh "Pray for Itaewon" (Cầu nguyện cho Itaewon).

Thành viên J-Hope của nhóm BTS xóa loạt ảnh vui vẻ chào mừng Halloween trên Instagram cá nhân để bày tỏ nỗi đau trước thảm kịch. Trong khi nữ ca sĩ Luna - cựu thành viên f(x) đăng lên Instagram dòng chữ: "Cầu mong những người đã khuất được yên nghỉ".

Bức ảnh "Pray for Itaewon" cũng được nam diễn viên Hong Suk Chun sử dụng kèm dòng trạng thái: "Cầu mong các nạn nhân được an nghỉ. Xin hãy cầu nguyện cho họ".

Cầu thủ bóng đá nổi tiếng xứ Hàn - Son Heung Min chia sẻ trên trang cá nhân: "Tôi đã đọc về vụ tai nạn. Tôi hy vọng sẽ không có thêm nạn nhân nào nữa. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới họ. Tôi rất đau lòng khi nhận được tin tức này".