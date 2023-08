Mỹ nhân sở hữu gương mặt đẹp nhất thế giới xăm hình khắp cơ thể

Sau khi ra mắt, bộ phim Mask Girl lập tức trở thành tác phẩm truyền hình gây chú ý trên Netflix.

Phim xoay quanh cuộc đời của nữ chính Kim Mo Mi - một nhân viên văn phòng không tự tin về ngoại hình của mình. Cô hóa thân thành một nhân vật đeo mặt nạ trên mạng vào ban đêm. Những màn nhảy múa ma mị giúp cô trở thành hot girl trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cuộc đời cô thực sự thay đổi khi loạt biến cố ập đến.

Nana là một trong 3 diễn viên đảm nhận nhân vật Kim Mo Mi trong "Mask Girl" (Ảnh: Naver).

Vai diễn Mo Mi do 3 diễn viên Lee Han Byeol, Nana và Go Hyun Jung đảm nhận trong 3 giai đoạn khác nhau. Nana đảm nhận nhân vật Mo Mi ở giai đoạn đã phẫu thuật thẩm mỹ, trở thành một cô gái xinh đẹp nhưng không thể thoát khỏi những bóng ma trong quá khứ.

Diễn xuất và ngoại hình của Nana được khán giả đánh giá cao, phù hợp với nhân vật Kim Mo Mi. Cô lột tả thành công hình ảnh một cô gái lạnh lùng sau những biến cố trong cuộc sống. Diễn xuất bằng mắt của Nana được đánh giá là điểm nhấn của nhân vật Kim Mo Mi ở giai đoạn thứ hai trong cuộc đời.

Tuy nhiên, Mask Girl cũng nhận về một số phản hồi tiêu cực. Tờ Ten Asia nhận định, một bộ phận khán giả quyết định ngừng xem vì phim có nhiều tình tiết cực đoan và khiêu khích của các nhân vật.

Tạo hình của Nana trong "Mask Girl" (Ảnh: Netflix).

Trong đó, những tranh cãi đổ dồn vào Mo Mi ở giai đoạn thứ 2 - khi đã thay đổi khuôn mặt bằng cách phẫu thuật thẩm mỹ. Đây là giai đoạn nhân vật Mo Mi do Nana thể hiện. Không thể phủ nhận Nana có những tiến bộ trong diễn xuất nhưng những phân cảnh bạo lực của nhân vật khiến một số khán giả cảm thấy khó chịu.

Vai diễn Mo Mi đánh dấu sự trở lại khá thành công của Nana sau vài năm vắng bóng trên màn ảnh. Nana - tên thật là Im Jin Ah - được biết tới là nghệ sĩ đa năng của làng giải trí Hàn Quốc.

Người đẹp sinh năm 1991 bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu. Với chiều cao 1,71m cùng dáng vóc gợi cảm, đôi chân dài nuột nà, Nana chính thức bước chân vào làng giải trí sau khi giành giải thưởng tại cuộc thi Siêu mẫu Contest 2009 khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Nana khởi nghiệp là người mẫu trước khi chuyển sang làm ca sĩ và diễn viên (Ảnh: Instagram).

Không chỉ sở hữu dáng vóc nóng bỏng, Nana còn có gương mặt đẹp, cân đối. Vẻ đẹp của Nana được đánh giá là sự cộng hưởng hài hòa của nét đẹp dịu dàng của phụ nữ châu Á cùng nét quyến rũ, cá tính của phương Tây.

Cuối năm 2009, Nana trở thành thành viên của nhóm nhạc trẻ xứ Hàn - After School. Ngôi sao thế hệ 9X nhận được nhiều lời khen của khán giả bởi giọng rap cá tính, phong cách thời trang ấn tượng và ngoại hình nổi bật. Sau này, cô tách khỏi nhóm và hoạt động riêng biệt trong vai trò ca sĩ và diễn viên.

Năm 2015, sự nghiệp diễn xuất của cô có bước đột phá khi tham gia dự án Go Lala Go. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong những tác phẩm như Kill It, Justice, The Swindlers...

Nana thú nhận, ngoại hình xinh đẹp trở thành một cản trở với sự nghiệp diễn xuất của cô khi cô bị đóng khung trong những vai tiểu thư xinh đẹp, quyến rũ.

Những năm gần đây, Nana hoạt động tích cực trong lĩnh vực diễn xuất, làm MC truyền hình… Người đẹp sở hữu lượng người theo dõi không nhỏ trên mạng xã hội nhờ phong cách thời trang cá tính.

Nana sở hữu gương mặt đẹp "không góc chết" (Ảnh: W).

Nữ diễn viên yêu thích những thiết kế trẻ trung, khoe hình thể như áo ngắn kết hợp với chân váy cạp thấp, quần túi hộp để làm nổi bật vòng eo nhỏ và đôi chân dài.

Người đẹp sở hữu chiều cao 1,71m, từng 6 lần vào top gương mặt đẹp nhất hành tinh do trang phê bình điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ - TC Candler - bình chọn.

Cô cũng là người đẹp Hàn đầu tiên giữ được vị trí số một trong bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler trong 2 năm liền, vượt qua cả những cái tên đình đám trên thế giới như Emma Watson, Gal Gadot, Camilla Belle...

Các chuyên gia TC Candler nhận xét, Nana sở hữu thân hình cân đối, gương mặt sắc sảo và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, với khán giả Hàn Quốc, vẻ đẹp của Nana không đạt tiêu chuẩn của họ.

Một số khán giả Hàn Quốc còn hoài nghi độ uy tín và quan niệm cái đẹp của trang TC Candler. Nhiều ý kiến tỏ ra bất bình khi Nana vượt qua những gương mặt được đánh giá là đẹp với khán giả Hàn Quốc như Song Hye Kyo, Kim Tae Hee, Lee Young Ae, Jeon Ji Hyun…

Nana 2 năm liên tiếp xếp vị trí số một trong bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do chuyên trang TC Candler (Mỹ) bình chọn (Ảnh: Naver).

Người đẹp sinh năm 1991 cũng vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cô chọn cách im lặng. Vì vậy, sau danh xưng "Mỹ nhân sở hữu gương mặt đẹp nhất thế giới", Nana phải hứng chịu sự mỉa mai của dân mạng và khán giả Hàn Quốc.

Trong một bài phỏng vấn năm 2022, Nana thừa nhận, phản ứng tiêu cực của khán giả từng khiến cô gục ngã và đau buồn. Đầu năm nay, Nana bất ngờ xuất hiện trên tạp chí của Hàn Quốc với loạt hình xăm táo bạo khắp cơ thể.

Nữ diễn viên 32 tuổi thừa nhận, các hình xăm của cô là thật và cô lựa chọn xăm hình để giải tỏa cảm xúc, giúp cô thể hiện cá tính lẫn suy nghĩ riêng.

Người đẹp nói: "Trong tương lai, nếu có cơ hội, tôi muốn chia sẻ với người hâm mộ vì sao tôi chọn những hình xăm này. Nhưng tôi không chắc liệu ngày đó có đến không nữa".

Tuy nhiên, trong một chương trình, Nana thú nhận việc cân nhắc việc xóa hình xăm vì không muốn làm mẹ buồn. "Mẹ tôi từng nói rằng ước gì mẹ có thể nhìn thấy một thân hình nhẵn mịn không hình xăm của con. Điều này khiến tôi suy nghĩ và muốn xóa bớt hình xăm", cô thổ lộ.

Phong cách ngoài đời của Nana rất cá tính (Ảnh: Instagram).

Cô sở hữu chiều cao 1,71m và đôi chân thon dài (Ảnh: Instagram).

Tuy nhiên, vẻ đẹp của Nana dường như không được lòng khán giả Hàn Quốc (Ảnh: Instagram).

Hiện tại, cô theo đuổi công việc MC, người mẫu và diễn viên (Ảnh: Allure).

Người đẹp tham dự một sự kiện điện ảnh của Hàn Quốc (Ảnh: Chosun).