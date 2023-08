Đời bi kịch như phim của cựu Á hậu Hàn Quốc kết hôn với thiếu gia giàu có

Từ bỏ sự nghiệp rực rỡ để kết hôn với thiếu gia

Go Hyun Jung (SN 1971) lớn lên tại một làng quê của Hàn Quốc. Từ nhỏ, cô thể hiện tài năng vượt trội ở mảng nghệ thuật. Đến tuổi trưởng thành, người đẹp quyết tâm rời quê nhà lên Seoul (Hàn Quốc) để học tập, tìm cơ hội phát triển sự nghiệp.

Nữ diễn viên thế hệ 7X giành tấm bằng xuất sắc chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn của Đại học Dongguk - trường đại học tư thục lớn tại Hàn Quốc . Năm 1989, cô gây chú ý khi đạt vương miện Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc.

Nữ diễn viên được Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc đánh giá là người đẹp sở hữu nụ cười cuốn hút nhất lịch sử của cuộc thi.

Go Hyun Jung là ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: Newsen).

Chiến thắng tại cuộc thi nhan sắc là bệ đỡ đưa Go Hyun Jung bước chân vào làng giải trí xứ Hàn. Cô được truyền thông khen ngợi là "nữ thần sắc đẹp" và là nữ diễn viên thực lực có tiếng của showbiz Hàn.

Những bộ phim gắn liền với tên tuổi của Go Hyun Jung gồm Đồng hồ cát (một trong những bộ phim có tỷ suất khán giả cao nhất lịch sử truyền hình Hàn Quốc), Ngày xuân, Người phụ nữ trên bãi biển, Nữ hoàng Seondeok, Daemul, Tình bạn tuổi xế chiều...

Năm 1995, Go Hyun Jung cùng mẹ tới nhà hát để xem một vở nhạc kịch trên sân khấu Broadway ở New York (Mỹ). Tại đây, cô tình cờ gặp gỡ thiếu gia Jung Yong Jin - người sau này trở thành chồng cô.

Go Hyun Jung kết hôn với thiếu gia giàu có Jung Yong Jin vào năm 1995 (Ảnh: Korea Times).

Cuộc đời minh tinh xứ Hàn sang một trang mới khi cô quyết định lên xe hoa vào năm 1995 dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Chồng của Go Hyun Jung - Jung Yong Jin - là Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tập đoàn Shinsegae và là cháu trai của người sáng lập Samsung - Lee Byung Chull.

Năm 2008, Jung Yong Jin từng được tạp chí Forbes (Mỹ) xếp hạng là người giàu thứ 15 tại Hàn Quốc.

Cuộc sống làm dâu "không đẹp như mơ"

Làm dâu tại một gia tộc quyền lực, Go Hyun Jung chấp nhận từ bỏ sự nghiệp trong làng giải trí và lựa chọn cuộc sống kín tiếng. Mỹ nhân xứ Hàn sinh con trai đầu lòng vào năm 1998 và con gái vào năm 2000.

Cuộc sống của Go Hyun Jung từng là niềm mơ ước với nhiều đồng nghiệp nhưng sau đó, năm 2018, tờ Sport Today (Hàn Quốc) khiến dư luận Hàn Quốc chấn động khi vén màn hôn nhân thực sự của minh tinh xứ Hàn.

Theo đó, nữ diễn viên phải thức dậy trước 5h mỗi ngày và chuẩn bị đồ ăn cho đại gia đình. Ngoài ra, cô phải tuân 7 quy tắc khắt khe của gia tộc.

Go Hyun Jung từng hé lộ cuộc sống làm dâu thiếu hạnh phúc (Ảnh: News).

Go Hyun Jung không được lòng gia đình nhà chồng vì xuất thân không môn đăng hộ đối. Dù có danh là con dâu nhà tài phiệt nhưng Go Hyun Jung không nhận được sự kính trọng của các thành viên trong gia đình. Cô thậm chí còn bị xem như một người giúp việc, không được bày tỏ quan điểm.

Giới săn tin từng chia sẻ hình ảnh Go Hyun Jung bước ra khỏi cửa biệt thự để tiễn bố chồng vào năm 1997. Trong ảnh, ngôi sao nức tiếng một thời mặc giản dị, gương mặt mệt mỏi, điệu bộ khúm núm trước bố chồng. Bức ảnh sau đó xuất hiện trở thành tâm điểm bàn tán.

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue năm 2009, nữ diễn viên xinh đẹp tâm sự giai đoạn làm dâu là quãng thời gian mà cơ thể lẫn trái tim cô đều kiệt quệ. Go Hyun Jung thú nhận, hôn nhân khiến cô mất đi sự tự tin và niềm kiêu hãnh vốn có trong khi nếu chưa lấy chồng, cô sẽ là một ngôi sao đầy tự trọng.

Năm 2003, Go Hyun Jung ly hôn chồng, nhận 1,5 tỷ won (gần 28 tỷ đồng) và mất toàn quyền nuôi con (Ảnh: Naver).

Go Hyun Jung và chồng ra tòa làm thủ tục ly hôn vào năm 2003. Quyền nuôi con hoàn toàn thuộc về Jung Yong Jin. Đổi lại, Go Hyun Jung nhận được khoản cấp dưỡng là 1,5 tỷ won (gần 28 tỷ đồng). Con số này được xem là khá khiêm tốn trong khối tài sản 1,2 tỷ USD (gần 30 nghìn tỷ đồng) của nam doanh nhân.

Vụ ly hôn giữa Go Hyun Jung và Jung Yong Jin đã trở thành tâm điểm truyền thông Hàn Quốc lúc bấy giờ. Truyền thông xứ kim chi gọi cô là "nàng dâu từng bị đế chế Samsung ruồng bỏ".

Cuộc hôn nhân 8 năm trở thành nỗi đau trong tim Go Hyun Jung và được cô dần hé lộ trong những bài phỏng vấn sau này. Đổi lại tự do và tiền đền bù khi ly hôn, Go Hyun Jung không được gặp 2 con hơn 20 năm qua.

Nữ diễn viên chỉ có thể biết tình hình các con thông qua các phương tiện truyền thông. Hai con của minh tinh xứ Hàn đều trưởng thành và ra nước ngoài du học.

Trong một cuốn sách của Go Hyun Jung, nữ diễn viên nói về các con: "Tôi là người thuộc cung Song Ngư, hình ảnh biểu tượng của cung Song Ngư tựa như sự kết nối giữa cha mẹ và con cái.

Cha mẹ và con cái được nối liền bằng một sợi dây vĩnh cửu, ngay cả khi dây rốn bị cắt đi hoặc ngay cả khi họ không thể gặp nhau. Tôi luôn mong các con được hạnh phúc".

Năm 2011, chồng cũ tái hôn, nữ diễn viên đã gửi lời chúc phúc đến anh. "Bất chấp mọi chuyện xảy ra trong quá khứ, anh ấy giờ là một người nào đó tôi từng quen biết. Vì vậy tôi hy vọng anh ấy có một cuộc hôn nhân hạnh phúc", cô bày tỏ.

Cuộc trở lại ngoạn mục và thành công của cựu Á hậu Hàn Quốc

Sau khi rời khỏi gia đình chồng, Go Hyun Jung quyết tâm làm lại từ đầu. Cô trở lại làng giải trí và nỗ lực xây dựng lại sự nghiệp. Go Hyun Jung tâm sự: "Sở dĩ tôi quyết định trở lại đóng phim chính là để các con có thể nhìn thấy mẹ chúng trên màn ảnh".

Sau khi ly hôn, Go Hyun Jung trở lại làng giải trí, khẳng định vị thế ngôi sao hạng A (Ảnh: News1).

Năm 2009, Go Hyun Jung khiến khán giả và giới chuyên môn kinh ngạc khi thể hiện xuất sắc vai phản diện Mishil - một người phụ nữ đam mê quyền lực, độc ác và mưu mô trong bộ phim Nữ hoàng Seondeok.

Từ một nữ diễn viên chuyên vai chính diện, sở hữu ngoại hình hiền lành, ưa nhìn, Go Hyun Jung chứng minh năng lực diễn xuất đa dạng. Màn thể hiện xuất sắc giúp cô có tên trong danh sách diễn viên có vai diễn phản diện kinh điển nhất nhì lịch sử phim truyền hình Hàn Quốc.

Vai diễn trong Nữ hoàng Seondeok mang về cho Go Hyun Jung loạt giải thưởng danh giá như Daesang tại giải thưởng truyền hình MBC, Baeksang Arts Awards, giải Nữ diễn viên xuất sắc ở hàng loạt lễ trao giải trong nước, trở thành một trong những nữ diễn viên có mức thù lao cao nhất Hàn Quốc hiện nay.

Sau thành công của Nữ hoàng Seondeok, Go Hyun Jung cùng anh trai lập công ty giải trí IOK Company vào năm 2010. Cô tích cực tham gia việc phát hành sách, sản xuất phim, kinh doanh thời trang, làm giảng viên đại học, làm MC cho các chương trình…

Sau nhiều năm sống mờ nhạt trong gia đình nhà chồng, Go Hyun Jung đã tìm lại ánh hào quang cho bản thân. Ngoại hình của Go Hyun Jung ngày càng quyến rũ, hoàn hảo. Ngoài 50 tuổi, nữ diễn viên vẫn xinh đẹp, tươi trẻ hơn nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa.

Trải qua những cay đắng trong quá khứ, cựu Á hậu xứ Hàn tự động viên mình: "Nếu bạn sinh ra trong một thế giới quá hoàn hảo, không có bất cứ đau đớn nào, điều đó chẳng phải quá nhàm chán sao?".

Go Hyun Jung tâm sự, cô không cho phép bản thân gục ngã và luôn dặn mình phải tiến về phía trước (Ảnh: W).

Gần 2 năm nay, Go Hyun Jung ít đóng phim và biến mất trên truyền thông xứ Hàn. Vừa qua, Go Hyun Jung trở lại ấn tượng với bộ phim Mask Girl (Cô gái đeo mặt nạ). Phim ra mắt hồi trung tuần tháng 8 và nhanh chóng tạo cơn sốt tại châu Á.

Mask Girl xoay quanh cuộc đời của cô gái tên Kim Mo Mi có ngoại hình tầm thường và luôn tự ti về vẻ bên ngoài của mình. Ban ngày, Kim Mo Mi là một nhân viên công sở nhưng về đêm, cô "biến hình" thành một hot girl trên mạng xã hội. Cuộc đời cô vì thế cũng thay đổi và đối mặt với nhiều biến cố trong cuộc sống.

Nhân vật Kim Mo Mi của Mask Girl được 3 diễn viên thể hiện, ghi lại 3 giai đoạn trong cuộc đời nhân vật. Trong đó, nữ diễn viên Go Hyun Jung thể hiện nhân vật Kim Mo Mi ở tuổi trung niên và đã làm mẹ.

So với hai đàn em Nana và Lee Han-byeol (cũng thể hiện nhân vật Kim Mo Mi trong Mask Girl), vai diễn của Go Hyun Jung chứa chất nhiều nội tâm.