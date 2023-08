Mỹ nhân "Gia đình là số một": Mẹ ruột ngược đãi, đòi bồi thường 5,2 tỷ đồng

Lee So Jung từng được khán giả biết tới nhờ thành công của bộ phim truyền hình Hàn Quốc - Gia đình là số một. Tuy nhiên, 6 năm nay, nữ diễn viên rút lui khỏi làng giải trí xứ Hàn để tập trung chăm sóc gia đình, đầu tư kinh doanh.

Nữ diễn viên Lee So Jung xuất hiện tiều tụy, gầy gò trong chương trình "Oh Eun Young Report - Marriage Hell" (Ảnh: Huffpost).

Ngày 22/8, Lee So Jung bất ngờ tái xuất trong chương trình truyền hình Oh Eun Young Report - Marriage Hell. Khác với hình ảnh ngọt ngào, xinh đẹp và quyến rũ trong quá khứ, Lee So Jung của hiện tại trông gầy gò, thiếu sức sống.

Trên sóng truyền hình, Lee So Jung mặc giản dị, trang điểm nhẹ. Gương mặt cô hốc hác, mệt mỏi khiến nhiều người xót xa. Nữ diễn viên thừa nhận giảm cân nhiều và lần đầu tiết lộ về cuộc đời nhiều bi kịch của chính mình.

Lee So Jung (SN 1987) bắt đầu gia nhập làng giải trí Hàn Quốc từ năm 2003. Năm 16 tuổi, cô nhận lời tham gia một video quảng cáo. 3 năm sau, người đẹp nhận được vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp với bộ phim truyền hình Hàn Quốc - Hyena.

Năm 2009, cô được khán giả chú ý khi góp mặt trong bộ phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc - Gia đình là số một. Cô còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình và điện ảnh của Hàn Quốc như Tongtonghan Hyukmyung (2012), The Client (2011), The Virus (2013), High Kick! 2 (2009-2010), Tazza (2008)…

Lee So Jung từng là "mỹ nhân lai" xinh đẹp của màn ảnh xứ Hàn (Ảnh: News).

Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và khá Tây, Lee So Jung nhanh chóng được khán giả quan tâm dù diễn xuất không phải là thế mạnh của cô.

Nhờ chiều cao ấn tượng 1,77m, Lee So Jung còn xuất hiện trên nhiều ấn phẩm thời trang, là gương mặt quảng cáo cho các thương hiệu. Từ năm 2017, cô tạm dừng hoạt động nghệ thuật, lui về ở ẩn.

Trong cuộc trò chuyện với truyền thông xứ Hàn, Lee So Jung tiết lộ, cô là con lai mang hai dòng máu Âu và Á. Mẹ của Lee So Jung là người Hàn Quốc còn cha của cô là người nước ngoài. Lee So Jung kể lại: "Sau khi bố mẹ tôi chia tay, tôi bị mẹ tôi đánh rất nhiều vì tôi có ngoại hình rất giống bố".

Trong chương trình, nữ diễn viên thừa nhận, tuổi thơ cô gắn với nhiều trận đòn roi từ mẹ, ông ngoại và cậu. Mối bất hòa giữa cô và gia đình nhà ngoại kéo dài tới nay. Do vậy, trong hôn lễ của mình, Lee So Jung không thông báo cho mẹ hay gia đình bên ngoại.

Mẹ của Lee So Jung đã rất tức giận khi hay chuyện và đã đâm đơn kiện cô tội bất hiếu, đòi bồi thường 290 triệu won (5,2 tỷ đồng).

Lee So Jung thừa nhận từng bị mẹ ruột và gia đình bên ngoại ngược đãi, đòi bồi thường 290 triệu won (5,2 tỷ đồng) (Ảnh: Naver).

Không chỉ bị chính người thân hành hạ về thể xác, tinh thần, Lee So Jung còn là nạn nhân của bạo lực học đường.

Cô nhớ lại: "Trong thời gian học tập ở nước ngoài, tôi phải chịu sự phân biệt chủng tộc. Học xong năm nhất đại học ở Canada, tôi tìm cách về Hàn Quốc. Tôi đã có những năm tháng rất cô đơn nhưng trở về Hàn Quốc, tôi cũng không thể tìm gặp người thân".

Khi được hỏi về tình trạng hiện tại, nữ diễn viên sinh năm 1987 cho biết, cô đang phải điều trị trầm cảm, rối loạn lưỡng cực và mất ngủ triền miên. "Tôi đã trải qua 6 cơn co giật. Nhiều lúc tôi tự hỏi rốt cuộc mình đến cuộc sống này để làm gì? Tôi thực sự thấy cuộc sống của mình bế tắc".

Thiếu thốn tình cảm gia đình, Lee So Jung từng đặt nhiều hy vọng vào cuộc hôn nhân của mình. Song, ngôi sao 8X chỉ nhận lại nỗi cô đơn, sự thiếu đồng điệu với ông xã.

"Tôi từng nghĩ lấy chồng là lối thoát cho bản thân khỏi mối quan hệ thiếu hạnh phúc với mẹ ruột. Song, hôn nhân thực sự không phải là giải pháp dành cho tôi", cô ngậm ngùi nói.

Lee So Jung kể rằng, cô quyết định kết hôn với chồng chỉ sau 2 lần gặp gỡ và 2 tháng quen biết. Sau đó, nữ diễn viên quyết tâm giải nghệ để tập trung điều hành một nhà hàng Nhật Bản cùng chồng.

Lee So Jung hiện phải điều trị chứng trầm cảm, rối loạn lưỡng cực và nghiện rượu nặng (Ảnh: News).

"Cuộc sống đã thay đổi quá nhiều. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng mình có vội vàng khi bước vào hôn nhân không?", cô nói. Nữ diễn viên không đổ hoàn toàn trách nhiệm cho chồng. Cô thừa nhận, mâu thuẫn giữa hai người xuất phát từ việc Lee So Jung thường xuyên uống rượu.

Tham gia chương trình, chồng của Lee So Jung nói: "3 tháng trước, vợ tôi say rượu, ngã trong nhà tắm và bị dập bả vai". Anh cũng thừa nhận, cuộc sống vợ chồng tồn tại nhiều bất đồng vì thói uống rượu của vợ. Theo chồng Lee So Jung, cô có thể uống hơn 30 chai rượu một tuần.

Về phần Lee So Jung, nữ diễn viên giải thích, bạn đời sống vô tâm, làm cho cô dần thất vọng. Theo nữ diễn viên, cô từng có tuổi thơ không hạnh phúc và dự định kết hôn để tránh xa mẹ ruột. Song, cuộc sống hôn nhân không như mong đợi khiến chứng trầm cảm của cô nặng hơn.

Người đẹp sinh năm 1987 tuyệt vọng khi nói với chồng ngay trong chương trình: "Em thật sự rất chán nản. Ở bên cạnh anh, em thấy rất áp lực". Nhưng đáp lại, chồng cô chỉ nói: "Anh chỉ muốn sống giống một con người bình thường. Em xem cuộc sống của chúng ta giờ có giống con người không?".

Những chia sẻ của nữ diễn viên Lee So Jung khiến nhiều khán giả xót xa. Họ hy vọng, "mỹ nhân lai" sẽ sớm tìm được giải pháp tâm lý, cân bằng lại cuộc sống, hàn gắn mối quan hệ với chồng.

Nhiều ý kiến khuyên Lee So Jung trở lại đóng phim, tìm niềm vui trong cuộc sống thường ngày thay vì đắm chìm trong rượu hay vật vã chống chọi với căn bệnh trầm cảm.