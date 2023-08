Kim Hee Sun bước chân vào làng giải trí vào năm 1993 khi tham gia một chương trình quảng cáo trên truyền hình. Vẻ ngoài xinh đẹp và quyến rũ của Kim Hee Sun đã giúp cô nhanh chóng ghi điểm với người hâm mộ.

Nhờ khả năng diễn xuất và vẻ ngoài quyến rũ, Kim Hee Sun được mời tham gia khá nhiều bộ phim truyền hình như My Fair Lady (2003), Faith (2012), phim nhựa The Myth (Thần thoại) cùng Thành Long.

Kim Hee Sun từng là "nhan sắc số một làng giải trí xứ Hàn" (Ảnh: Sina).

Kim Hee Sun kể, từ những năm học cấp 3, cô đã là hoa khôi của trường nhờ gương mặt trái xoan, sống mũi cao và vóc dáng thon thả. Tới khi bước chân vào làng giải trí, lợi thế ngoại hình lại giúp cô thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp.

Ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, nữ diễn viên từng nhận được nhiều lời khen như "Chỉ có Kim Hee Sun mới đẹp tới mức say đắm như vậy", "Đẹp như cô ấy thì thật tiếc khi tuổi thọ của phần lớn loài người là chưa đến 100", "Cô ấy chắc chắn là con lai, dòng máu pha trộn giữa trời và đất".

Trong nhiều năm, Kim Hee Sun được truyền thông xứ Hàn ca ngợi là "Nữ hoàng của các bảng xếp hạng", "Nữ hoàng quảng cáo xứ Hàn", "Nhan sắc số một làng giải trí Hàn Quốc", được các thương hiệu lựa chọn làm gương mặt đại diện.

Ở tuổi 46, Kim Hee Sun vẫn duy trì được vẻ ngoài trẻ trung, quyến rũ (Ảnh: Sina).

Hiện tại, Kim Hee Sun đã bước vào tuổi 46 và có một cô con gái tuổi teen nhưng nhan sắc của mỹ nhân xứ Hàn vẫn vẹn nguyên sự trẻ trung, thon thả và thanh lịch. Sự xuất hiện của cô tại các sự kiện luôn khiến đàn em choáng ngợp.

Khi được hỏi về vai trò của nhan sắc với một nữ diễn viên trong chương trình You Quiz on the Block, Kim Hee Sun hài hước nói: "Ở tuổi 20, khi được khen ngợi về ngoại hình, tôi chẳng hề coi trọng. Nếu tôi thức dậy sớm hơn ở độ tuổi 20, tôi sẽ mua một tách cà phê cho những người từng khen tôi xinh đẹp".

Kim Hee Sun tạm dừng công việc diễn xuất, rời xa làng giải trí khi quyết định kết hôn với một doanh nhân Park Ju Young vào năm 2007. Chồng Kim Hee Sun không chỉ là một doanh nhân thành đạt.

Kim Hee Sun thừa nhận, ở tuổi trung niên, cô trân trọng hơn những lời khen về nhan sắc (Ảnh: Sina).

Anh sở hữu công ty liên quan đến thẩm mỹ và là người thừa kế thứ hai của một tập đoàn chuyên về kiến trúc, xây dựng và sản xuất phim lớn tại Hàn Quốc. Bản thân Park Ju Young cũng sở hữu bằng cấp đáng nể trong lĩnh vực luật và kinh doanh.

2 năm kể từ sau đám cưới rầm rộ, Kim Hee Sun sinh con gái đầu lòng và tập trung chăm sóc gia đình. Vài năm gần đây, cô bắt đầu trở lại đóng phim và tham gia các show truyền hình tại Hàn Quốc.

Sau 16 năm bên nhau, vợ chồng Kim Hee Sun và Park Ju Young vẫn rất hạnh phúc và giữ được mối quan hệ ngọt ngào như thuở đầu. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên ít chia sẻ về mối quan hệ với ông xã hay hình ảnh của con gái.

Nữ diễn viên nổi tiếng luôn muốn bảo vệ cuộc sống cá nhân và những người thân yêu bên cạnh khỏi sự soi mói quá mức của truyền thông.

Kim Hee Sun lập gia đình với doanh nhân Park Ju Young từ năm 2007 (Ảnh: Naver).

Trong chương trình You Quiz on the Block, mỹ nhân xứ Hàn nói: "Nếu bạn kết hôn ở độ tuổi 30, sinh con và nghe tin tức ở độ tuổi 40, điều đó sẽ không thú vị đâu". Kim Hee Sun thừa nhận, sự nghiệp của cô bị gián đoạn do quyết định lập gia đình và sinh con.

"Đó là một sự thật đau đớn. Tôi đã rất lo lắng và không biết phải làm gì. Sau khi kết hôn và sinh con, tôi nghỉ ngơi trong 6 năm. Tôi vừa xem TV vừa bế con, cho con ăn bình, đồng thời chứng kiến những đồng nghiệp mà tôi từng làm việc chung ra mắt các tác phẩm hay.

Rất đau lòng, tôi từng được khen xinh đẹp trong một thời gian dài nhưng giờ tôi hiểu bản thân đã già và trở nên cũ kỹ khi đứng trước công chúng", nữ diễn viên xinh đẹp nói.

Chấp nhận hy sinh sự nghiệp để lập gia đình, sinh con, Kim Hee Sun từng có giai đoạn chống chếnh (Ảnh: Naver).

Trong cuộc trò chuyện với chương trình You Quiz on the Block, nữ diễn viên nhắc đến cô con gái mà cô cố tình giữ kín nhiều năm qua. Kim Hee Sun tiết lộ, con gái của cô - bé Yuna - có tính cách giống bố và sống rất nguyên tắc.

Yuna đang học cấp hai tại một ngôi trường quốc tế nổi tiếng của Singapore và cô bé học khá giỏi, điểm số xuất sắc. Nói về cách giáo dục con gái, Kim Hee Sun chia sẻ: "Tôi không bao giờ ép buộc con". Tuy nhiên, nữ diễn viên luôn dạy con sống có trách nhiệm và tôn trọng những người xung quanh.

Kim Hee Sun trở lại đóng phim nhiều hơn trong vài năm gần đây (Ảnh: Dispatch).

Năm 2023, Kim Hee Sun trở lại màn ảnh rộng với dự án phim hài lãng mạn mang tên Honey Sweet. Phim xoay quanh chuyện tình lãng mạn giữa một người đàn ông thiếu kinh nghiệm với phụ nữ và một bà mẹ đơn thân cá tính.

Chi Ho (Yoo Hae Jin đóng) là một nhà nghiên cứu tại một công ty bánh kẹo, chưa có kinh nghiệm yêu đương. Duyên số đưa đẩy cho anh gặp bà mẹ đơn thân vui vẻ, Il Young (Kim Hee Sun đóng).

Cuộc gặp gỡ tình cờ khiến hai người có tính cách khách biệt trở nên gần gũi. Sự cá tính của Il Young đã biến cuộc sống tẻ nhạt, đơn điệu của Chi Ho trở nên sinh động và nhiều màu sắc.

Kim Hee Sun góp mặt trong dự án "Honey Sweet" (Ảnh: Naver).

Chia sẻ vể việc nhận lời góp mặt trong Honey Sweet, Kim Hee Sun nói: "Tôi từng tham gia đóng phim, tôi nghĩ rằng các diễn viên cũng phải chịu trách nhiệm về lượng khán giả. Và điều đó khiến tôi lo sợ.

Nếu lượng khán giả thấp, tôi cảm thấy đó là một sự đánh giá tệ hại về diễn xuất của mình. Sau đó, đạo diễn gửi cho tôi một lá thư dài giải thích lý do tôi phù hợp với vai Il Young. Tôi vô cùng cảm động và tôi đã không từ chối".

Nói về nhân vật mới của mình, Kim Hee Sun cho biết, Il Young và cô có nhiều điểm chung. "Tôi hy vọng khán giả sẽ cảm nhận được năng lượng tích cực khi xem bộ phim. Tôi cũng mong phim mang lại sự thoải mái cho những người đang đối mặt với những nỗi thất vọng trong cuộc sống", cô nói.