Love Me Again và Rainy Days được V phát hành trong thời gian chuẩn bị cho album solo đầu tay Layover. Trong đó, Love Me Again hiện yên vị ở vị trí thứ 6 và Rainy Days xếp thứ 8 trong bảng xếp hạng Billboard Global 200.

Trên YouTube, video ca nhạc Love Me Again đạt hơn 45 triệu lượt xem sau 12 ngày phát hành, video ca nhạc Rainy Days cán mốc 23 triệu lượt xem sau 10 ngày trình làng.

V có 2 ca khúc "Love Me Again" và "Rainy Days" góp mặt trong Top 10 của bảng xếp hạng Billboard Global 200 (Ảnh: W).

Thành tích mới của V khiến những khán giả yêu mến anh rất tự hào. V thông báo kế hoạch phát hành album solo đầu tay từ tháng 8. Theo tiết lộ từ công ty quản lý BTS (Big Hit Music), album solo đầu tay của V - Layover - sẽ được trình làng vào ngày 8/9.

Theo Forbes, album có 6 bài hát, bao gồm Rainy Days, Blue, Love Me Again, Slow Dancing, For Us và một ca khúc phụ không có tựa đề. Có thông tin cho rằng, V hợp tác với giám đốc sáng tạo của nhóm nhạc nữ NewJeans - Min Hee Jin - cho dự án solo này.

V, tên thật là Kim Tae Hyung (SN 1995), chính thức ra mắt vào năm 2013 với tư cách thành viên nhóm BTS. Nhóm nhạc 7 thành viên này đã trở thành ngôi sao toàn cầu dưới sự vận hành của công ty giải trí Big Hit Entertainment.

Trong 10 năm hoạt động, BTS đã thu về nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước. Tạp chí Forbes của Hàn Quốc đã lựa chọn BTS là ngôi sao giải trí có ảnh hưởng nhất vào năm 2018 và 2020. Còn tạp chí Time của Mỹ chọn họ là "Ngôi sao giải trí của năm 2020".

Hiện, BTS tạm dừng hoạt động chung để các thành viên trong nhóm thực hiện nghĩa vụ quân sự. Do vậy, những dự án solo của các thành viên BTS nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.

V sở hữu khối tài sản khoảng 20 triệu USD (Ảnh: Vogue).

Ngoài những thành tích đáng nể với BTS, V cũng có một sự nghiệp riêng rất đáng ngưỡng mộ. Theo trang Celebrity Networth, V đang sở hữu khối tài sản khoảng 20 triệu USD.

Nhờ vẻ ngoài điển trai, thu hút, V nhanh chóng trở thành thần tượng của các cô gái mới lớn yêu nhạc Hàn. Anh liên tục có tên trong các bảng xếp hạng nhan sắc. Năm 2021, V được trang web TC Candler xếp thứ 3 trong danh sách 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2021.

Ngoài ra, theo trang KBS World (Hàn Quốc), V là nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên lập thành tích cao nhất trên bảng xếp hạng âm nhạc Official Charts (Anh) với ca khúc Christmas Tree nằm trong bộ phim truyền hình Mùa hè yêu dấu của chúng ta (Our Beloved Summer).

V được đánh giá là thành viên sở hữu lượng khán giả hâm mộ hùng hậu nhất nhóm BTS. Anh hiện có hơn 61,3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Instagram.

Năm 2021, V lập kỷ lục Guinness thế giới khi có tài khoản Instagram cán mốc một triệu người theo dõi nhanh nhất, trong vòng 43 phút và chạm mức 10 triệu người theo dõi nhanh nhất chỉ trong vòng 4 tiếng 52 phút.

V có hơn 61,3 triệu người đăng ký theo dõi trên mạng xã hội Instagram (Ảnh: W).

Theo số liệu thống kê của Google Trends, từ năm 2013 đến năm 2022, V là thành viên được tìm kiếm nhiều nhất trong nhóm BTS. Năm 2022, trang web văn hóa giải trí Otakusmart bình chọn V là thần tượng âm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng nhất toàn cầu trong năm thứ hai liên tiếp. Tờ Otakusmart ca ngợi V là "Giọng hát kim cương của Hàn Quốc".

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc rực rỡ, V cũng là nghệ sĩ có thành tích học tập tốt. Anh từng theo học Đại học Global Cyber (Hàn Quốc) chuyên ngành Phát thanh và Giải trí và tốt nghiệp vào tháng 8/2020.

Năm 2021, anh tham gia khóa học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Đại học Hanyang Cyber (Hàn Quốc) chuyên ngành Quảng cáo và Truyền thông. Truyền thông Hàn Quốc phân tích, V được yêu mến nhờ tài năng, vẻ ngoài quyến rũ và một cuộc sống sạch, không scandal.

Nhờ lượng người theo dõi đông đảo trên các nền tảng mạng xã hội, V cũng được nhiều thương hiệu ưu ái, lựa chọn làm gương mặt đại diện. Theo đó, giá trị quảng cáo của một bài đăng trên mạng xã hội từ nam thần tượng được đánh giá cao.

V là thành viên được yêu thích nhất nhì nhóm BTS (Ảnh: Vogue).

Theo tờ Kyunghyang News (Hàn Quốc), giá trị quảng cáo trên tài khoản Instagram của V hiện ở mức cao trên thế giới. Tờ này phân tích số lượng người theo dõi, lượt thích, bình luận, lượt xem, tỷ lệ tương tác của mỗi bài đăng và so sánh với các tài khoản Instagram của các ngôi sao nổi tiếng và những người có sức ảnh hưởng khác.

Theo Kyunghyang News, năm 2022, mỗi bài đăng của V trên mạng xã hội có giá 755 nghìn USD (gần 18 tỷ đồng). Con số này vượt mặt các ngôi sao quốc tế như Cristiano Ronaldo - 440 nghìn USD (hơn 10,5 tỷ đồng), Kylie Jenner - 503 nghìn USD (hơn 12 tỷ đồng), Leo Messi - 335 nghìn USD (hơn 8 tỷ đồng)...

Hiện tại, V vẫn độc thân. Đầu năm 2023, anh vướng tin đồn hẹn hò với Jennie (thành viên Blackpink) khi một số hình ảnh đi nghỉ của cặp đôi được chia sẻ trên mạng.

Sau đó, 2 người bị bắt gặp sánh đôi tại Pháp hồi tháng 5, khi Jennie tới Pháp tham dự LHP Cannes 2023. Song, trước sự tò mò của người hâm mộ, V và Jennie chỉ im lặng. Công ty quản lý cũng từ chối bình luận về thông tin này.

Trước khi dính tin đồn là bạn trai của Jennie, năm 2021, anh bị nghi ngờ hẹn hò với ái nữ chủ tịch Paradise Group, một tập đoàn lớn tại Hàn Quốc, nhưng công ty quản lý của V đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.