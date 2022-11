Jung Kook (BTS) được chọn là người đàn ông quyến rũ nhất thế giới

Tạp chí People vừa đăng tải danh sách những người đàn ông quyến rũ nhất thế giới từ độ tuổi 18 đến 70 trong năm nay. Tạp chí này lựa chọn từng ngôi sao cho từng độ tuổi. Trong đó, thành viên Jung Kook của BTS vinh dự có mặt trong danh sách này. Anh được chọn là "Người đàn ông quyến rũ nhất ở tuổi 25".

Danh sách này bao gồm hàng loạt ngôi sao toàn cầu như Austin Butler, Hayden Christensen, Nick Jonas... Jung Kook được coi là một trong những đại diện châu Á hiếm hoi có mặt trong danh sách này của People. Đây là lần thứ hai "em út" của nhóm BTS góp mặt trong danh sách. Năm 2020, anh từng được People lựa chọn là Người đàn ông quyến rũ nhất năm.

Jung Kook vừa được tạp chí People chọn vào danh sách Những người đàn ông quyến rũ nhất thế giới năm 2022 (Ảnh: Naver).

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng Jung Kook. Anh là một trong những thành viên nổi tiếng và có lượng người hâm mộ đông đảo nhất trong nhóm nhạc nam toàn cầu BTS. Trên các bảng xếp hạng giá trị thương hiệu của thần tượng, giọng ca sinh năm 1997 thường xuyên đứng ở vị trí đầu bảng.

Thông tin này được công bố vào thời điểm Jung Kook đã rời Hàn Quốc sang Qatar dự lễ khai mạc World Cup 2022. Cuối tuần vừa rồi, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Jung Kook của BTS tham gia hát ca khúc chính thức của FIFA World Cup Qatar 2022 và biểu diễn trong lễ khai mạc. Thông tin này nhanh chóng là tâm điểm của fan BTS.

Theo truyền thông Hàn Quốc, ngày 13/11, Jung Kook rời Seoul (Hàn Quốc) và bay đến Doha, Qatar bằng một chiếc máy bay được thuê riêng. Thành viên của BTS khởi hành qua Trung tâm Hàng không Kinh doanh Gimpo Seoul, Hàn Quốc. Em út của nhóm BTS sẽ cùng 6-7 nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng biểu diễn tại lễ khai mạc.

Dù cả nhóm BTS không thể tham gia biểu diễn tại lễ khai mạc FIFA World Cup Qatar 2022 nhưng Jung Kook sẽ đứng trên sân khấu với tư cách là đại diện của nhóm nhạc nam nổi tiếng xứ Hàn tại một trong những sự kiện thể thao lớn nhất trong năm.

Jung Kook đã rời Hàn Quốc sang Qatar tham dự lễ khai mạc World Cup 2022 (Ảnh: Naver).

Lễ khai mạc FIFA World Cup Qatar 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 20/11 tại Sân vận động Al Bayt ở Qatar, cùng ngày với trận đấu khởi động của giải đấu, trận bóng giữa chủ nhà Qatar và Ecuador.

Hiện, các thành viên của BTS cũng đang hoạt động với tư cách là những người quảng bá chính thức cho The Goal of the Century - một sáng kiến bền vững toàn cầu do một nhà sản xuất ô tô, tàu biển, máy móc, phương tiện, thiết bị công nghiệp Hàn Quốc hợp tác với FIFA World Cup Qatar 2022.

Jung Kook, sinh năm 1997, là thành viên ít tuổi nhất nhóm nhạc xứ Hàn BTS. Anh đảm nhận vai trò hát chính, nhảy phụ, rap dẫn, gương mặt đại diện của nhóm nhạc xứ Hàn nổi tiếng toàn cầu BTS.

Anh cũng là người đầu tiên trên thế giới đạt hơn 153 tỷ lượt xem cho hashtag cá nhân trên TikTok tính tới thời điểm hiện tại. Ở tuổi 23, Jung Kook trở thành nghệ sĩ trẻ nhất lịch sử Kpop vinh dự nhận Huân chương Văn hóa Hwagwan do Chính phủ Hàn Quốc trao tặng. Theo truyền thông Hàn Quốc, nam nghệ sĩ sinh năm 1996 có tài sản ròng khoảng 20 triệu USD và sở hữu nhiều bất động sản giá trị.

Jung Kook là thành viên ít tuổi nhất nhóm nhạc BTS và có lượng fan đông đảo (Ảnh: Naver).

Tháng 9 vừa rồi, tạp chí nổi tiếng nước Mỹ - Rolling Stone đã phát hành số báo sớm hơn ngày dự kiến để gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Jung Kook. Đây là điều chưa có tiền lệ trong lịch sử của tờ báo này. Nguyên nhân là cộng đồng fan lớn nhất của Jung Kook tại Trung Quốc đã ký kết hợp tác cùng Rolling Stone cho một dự án dành riêng cho sinh nhật của thần tượng.

Theo đó, em út của nhóm BTS được quảng bá với một trang màu trên tờ Rolling Stone, số tháng 9/2022. Ngày phát hành cũng thay đổi từ 6/9 sang 1/9 để trùng với sinh nhật của Jung Kook. Dự án này cũng đánh dấu lần đầu tiên tạp chí Rolling Stone đồng ý hợp tác cùng cộng đồng người hâm mộ của một nghệ sĩ.