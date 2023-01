"Mẹ rồng" Emilia Clarke gây sửng sốt với đôi lông mày đầy... biểu cảm (Video: Variety).

Đoạn clip phỏng vấn mà Emilia Clarke thực hiện với tạp chí Variety tại Liên hoan phim Sundance (Mỹ) mới đây gây sửng sốt với fan. Đôi lông màu của Clarke quá giàu biểu cảm tới mức khiến nhiều fan đùa rằng Clarke có đôi lông mày "biểu cảm nhất Hollywood".

Trong cuộc phỏng vấn này, Emilia Clarke nói về phần phim mở rộng của seri "Game Of Thrones" (Trò chơi vương quyền, lên sóng từ năm 2011 đến năm 2019). Clarke khẳng định rằng cô sẽ không xem phần phim mới "House Of The Dragon" (Gia tộc rồng - 2022).

Phần phim này khai thác sâu câu chuyện về gia tộc Targaryen. Trong seri phim "Game Of Thrones", Emilia Clarke vốn vào vai "mẹ rồng" Daenerys Targaryen, nhưng cô không xuất hiện trong phần phim mở rộng "House of The Dragon".

Emilia Clarke trong seri phim "Game Of Thrones" (Ảnh: Daily Mail).

Chia sẻ về lý do tại sao cô sẽ không xem phần phim mới "House of The Dragon", Clarke cho hay: "Việc ngồi xem bộ phim mới giống như thể có ai đó mời bạn đi dự một cuộc họp lớp, nhưng cuộc họp mặt đó lại không phải của lớp mà bạn từng học. Bạn có muốn tới dự một cuộc họp lớp như thế không? Cảm nhận của tôi về phần phim mới cũng tương tự như vậy.

Tôi cảm thấy lạ lẫm, kỳ quặc và sẽ không xem phần phim mới. Tôi rất vui vì phần phim mới đã được thực hiện. Tôi rất vui vì phim đã được đón nhận và nhận về nhiều giải thưởng, nhưng tôi không thể xem phần phim mới được".

Thực tế không phải chỉ có mình Emilia Clarke có cảm nhận này, nam diễn viên Kit Harington, người từng vào vai Jon Snow trong seri phim "Game Of Thrones" cũng có cảm nhận tương tự: "Nhìn những người khác mặc những bộ phục trang quen thuộc, gợi nhắc lại những năm tháng chúng tôi đã từng miệt mài thực hiện một seri phim dài kỳ, tôi chắc chắn sẽ có những xúc cảm.

Thấy lại cùng một phong cách làm phim, nhưng bản thân mình lại không có gì liên quan tới phần phim mới nữa, chắc chắn tôi sẽ có những cảm nhận, những hoài niệm vui buồn".

Việc phải thực hiện những cảnh khỏa thân, cảnh "nóng" trên phim trường luôn khiến Clarke bị ám ảnh (Ảnh: Daily Mail).

Trước đây, nữ diễn viên Emilia Clarke từng tiết lộ rằng cô luôn cảm thấy ghê sợ những cảnh "nóng" trong seri phim "Game Of Thrones". Khi mới bắt đầu tham gia seri này, Emilia Clarke mới 23 tuổi, cô vừa học xong Đại học và chưa có cơ hội tham gia diễn xuất trong một dự án phim lớn bao giờ.

Được giao vai "mẹ rồng" Daenerys Targaryen khiến Clarke rất áp lực, cô tự nhủ phải nỗ lực hết mình vì vai diễn nhưng đồng thời, Clarke cũng cảm thấy khủng hoảng, khốn khổ vì những trải nghiệm của mình trên phim trường.

Khi ấy, việc phải thực hiện những cảnh khỏa thân, cảnh "nóng" trên phim trường luôn khiến Clarke bị ám ảnh. Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2019, Clarke nói: "Khi ấy, tôi mới ra trường và tôi nghĩ rằng cái gì đã được đưa vào kịch bản thì đều là cần thiết, bao gồm cả các cảnh khỏa thân và cảnh "nóng". Nhiệm vụ của diễn viên là phải diễn xuất theo đúng kịch bản.

Trong quá trình thực hiện phần phim đầu, tôi đã rất hoang mang và luôn nghĩ rằng mình không xứng đáng được đưa ra bất cứ yêu cầu gì đối với đoàn phim, không được yêu cầu thay đổi kịch bản hay được đưa ra ý kiến trong cách thực hiện các cảnh phim".

Qua quá trình thực hiện các phần phim, Clarke dần trưởng thành và học được cách tự bảo vệ bản thân (Ảnh: Daily Mail).

Ở tuổi 23, trước khi quay những cảnh khỏa thân, cảnh "nóng" trong phần đầu của "Game Of Thrones", Clarke thường ngồi khóc một mình, nhưng rồi cô sẽ quay trở lại phim trường một cách bình tĩnh và cố gắng thực hiện tốt đẹp mọi việc.

Dù vậy, qua quá trình thực hiện các phần phim, Clarke dần trưởng thành và học được cách tự bảo vệ bản thân: "Tôi đã có những lần tranh cãi nảy lửa trên phim trường. Tôi yêu cầu phải có những đạo cụ che chắn cho mình trong cảnh quay nhạy cảm".

Emilia Clarke cũng tiết lộ rằng chính bạn diễn Jason Momoa đã khuyến khích cô hãy đối thoại thẳng thắn mỗi khi cô cảm thấy có những cảnh khỏa thân, cảnh "nóng" vô nghĩa xuất hiện trong kịch bản.

Emilia Clarke vaf Jason Momoa trong seri phim "Game Of Thrones" (Ảnh: Daily Mail).

Nói về bạn diễn Jason Momoa, Emilia Clarke luôn dành những lời tốt đẹp nhất: "Cho tới bây giờ tôi mới nhận ra mình đã may mắn thế nào khi có anh ấy là bạn diễn trong giai đoạn đầu tôi khởi động sự nghiệp diễn xuất.

Jason có nhiều kinh nghiệm, anh ấy đã cho tôi biết thế nào là thỏa thuận chấp nhận được và không chấp nhận được trong công việc diễn xuất. Khi thấy tôi phải đóng cảnh khỏa thân hay cảnh "nóng", Jason đã luôn chuẩn bị sẵn áo khoác cho tôi. Anh ấy rất tử tế, chu đáo và quan tâm tới tôi. Anh ấy đã chăm sóc cho tôi, khi mà chính tôi không biết mình đáng được đối xử như thế nào".

Dần dần ở các phần phim sau trong "Trò chơi vương quyền", Emilia cảm thấy thoải mái hơn, mạnh dạn hơn, cô yêu cầu kịch bản có ít cảnh khỏa thân và cảnh "nóng" hơn.

Emilia cũng từng tiết lộ rằng cô đã từ chối vai nữ chính trong seri phim "50 sắc thái" bởi cô cảm thấy "phát ngấy với việc phải nói mãi về cảnh nóng và cảnh khỏa thân", vì vậy, cô không muốn đóng thêm một seri phim có nhiều cảnh 18+ nữa.