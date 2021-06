MC Hạnh Phúc: "Nghề báo giúp tôi làm những điều ý nghĩa cho cuộc sống"

Dân trí BTV, MC Hạnh Phúc là gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả truyền hình, với câu nói làm nên thương hiệu: "Tôi là Hạnh Phúc của Chuyển động 24h".

BTV, MC Hạnh Phúc sinh năm 1986, anh được khán giả truyền hình vô cùng yêu mến khi đảm nhận dẫn dắt chương trình "Chuyển động 24h" vì sở hữu khuôn mặt vô cùng điển trai và ấn tượng, có chất giọng truyền cảm, ấm áp, nhẹ nhàng. Mới đây BTV, MC Hạnh Phúc đã có những chia sẻ với phóng viên Dân trí về chuyện nghề trong dịp kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.

BTV, MC Hạnh Phúc là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình.

Được biết Hạnh Phúc không học chuyên nghiệp về báo chí vậy khi đến với báo truyền hình anh có gặp những khó khăn gì?

Việc không được đào tạo chính quy, mà tham gia báo hình là một áp lực không nhỏ với Hạnh Phúc. Khi biết mình không giỏi bằng những người khác, mình phải cố gắng gấp 5 gấp 10 lần. Phúc may mắn được làm truyền hình từ khi còn là sinh viên năm nhất của Đại học Bách Khoa Hà Nội, với vai trò là cộng tác viên dẫn chương trình.

Sau đó đến năm thứ 4 Đại học, Phúc vượt qua kỳ thi tuyển gắt gao để trở thành BTV, MC của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Lúc ấy, mình bắt đầu đi làm những tin ngắn đầu tiên, làm quen với vai trò của một phóng viên, cho bản tin "Cafe tối của VTC".

Làm một thời gian, Phúc mới được đi làm phóng sự. Rồi hơn 1 năm thì được làm chuyên mục 15 phút. Sau đó khi cứng cáp mình mới được cất nhắc đứng đầu một chuyên mục 30 phút. Nên khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa, mình đã có công việc khá ổn định với vai trò là BTV, MC của VTC.

Đến khi nhận được lời mời về "Chuyển động 24h" của VTV, thì Phúc nhận lời như một thử thách mới trong nghề báo của mình. Và may mắn khán giả nhớ mặt đặt tên: "Hạnh Phúc của Chuyển động 24h".

"Tôi là Hạnh Phúc của Chuyển động 24h".

Truyền hình là một lĩnh vực rất vất vả và vô cùng áp lực. Đâu là động lực để anh có thể theo đuổi nghề báo đến ngày hôm nay?

Niềm đam mê thì bao giờ cũng khó lý giải. Mình cứ làm, cứ say mê. Có những khi áp lực và mệt mỏi, nhưng khi bắt tay vào làm thì tất cả lại tan biến. Có một thứ men say như một lực hấp dẫn ma mị, kỳ lạ, và tuyệt vời khiến cho những ai đã say nghề thì khó có thể dứt. Và có thêm động lực lớn với những người làm nghề đó là sự đón nhận của khán giả.

Có những bác, những cô chú và cả những em nhỏ mà Phúc được gặp mỗi lần đi công tác, đều lại gần và trò chuyện với Phúc như đã rất thân quen. Họ ngưỡng mộ và dành những tình cảm yêu mến chân thành nhất đến với mình. Và trên cả, những chương trình mà Phúc đang gắn bó: "Chuyển động 24h" và đặc biệt "Cặp lá yêu thương" đang làm thay đổi nhiều cuộc đời.

Nghề báo với Phúc làm cho mình thấy công việc của mình đang có ý nghĩa với cuộc sống này, với mọi người. Tấm thẻ nhà báo mà Phúc vinh dự có được nhiều năm nay, rõ ràng không chỉ còn là một tấm thẻ vô tri.

Nghề báo đã đem đến cho Hạnh Phúc nhiều cơ hội để đem những điều ý nghĩa tới với cuộc sống.

Nếu để nói về một người thầy, một người tiền bối trong nghành báo chí mà anh ngưỡng mộ và có sức ảnh hưởng đến Hạnh Phúc ngày hôm nay anh sẽ nghĩ ngay về ai?

Cũng vì mình vốn là dân "trái ngành" nên Phúc tham gia nhiều khóa học về báo chí cả do nhà Đài tổ chức và tự mình học hỏi. Có nhiều khóa học do các bản tin nước ngoài của Anh, Mỹ, về giảng dạy, Phúc đều cố gắng tham gia.

Còn riêng về lĩnh vực dẫn chương trình, Phúc may mắn là học trò của các nghệ sỹ lớn và tên tuổi: NSƯT Kim Tiến, NSƯT Thanh Hùng, tiếp đến là NSND Hoàng Dũng và NSND Lan Hương. Phúc cũng học được rất nhiều về hơi thở và giọng nói của NSND Trần Hiếu và NSƯT Lê Chức.

BTV, MC Hạnh Phúc: "Nhờ Thầy (NSND Hoàng Dũng) mà Phúc mới có được giải Én Vàng từ năm 2011".

Các thầy cô là những tượng đài lớn cho lĩnh vực Phát thanh viên, giọng hát và giọng đọc của Việt Nam. Tất cả đều là những thần tượng, những người thầy lớn trong cuộc đời của Hạnh Phúc, khi mình được trực tiếp học hỏi, lĩnh hội một phần tinh hoa của các thầy cô, không chỉ là chuyên môn mà còn cả đạo đức làm nghề.

Hạnh Phúc có thể chia sẻ về một bản tin anh đảm nhiệm mà ấn tượng và nhớ mãi khi làm nghề được không?

"Chuyển động 24h" là bản tin trực tiếp vào trưa và tối hằng ngày. Mỗi bản tin là một bài học cho chính bản thân mình. Nên kỷ niệm thì nhiều vô kể. Phần lớn bản tin là đã có nội dung tin bài được sắp xếp sẵn theo trình tự nhất định. Nhưng vì cập nhật liên tục nên việc đảo, đổi là hoàn toàn bình thường.

BTV, MC Hạnh Phúc có nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi làm "Chuyển động 24h".

Nhưng mình nhớ về những bản tin mà thời điểm Việt Nam chúng ta ghi vào lịch sử thể thao trong mùa giải mà U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 30. Có bản tin lên sóng chẳng có khung, chẳng có vỏ gì. Mọi chất liệu phụ thuộc vào hiện trường của phóng viên và khán giả truyền về trực tiếp sau mỗi trận thắng của Việt Nam.

Gần như là trước mỗi lần lên hình, MC chỉ nghe từ tai nghe hiệu lệnh: "Dẫn vào khán giả, dẫn vào đầu cầu TP HCM,..." thì mình phải tự ứng biến lời dẫn và dẫn sao cho "nuột". Thực sự là áp lực nhưng cảm xúc lúc đó thì vui mừng khó tả nên bản tin cũng đã thành công. Đó là thử thách nghề nghiệp trong một khung sóng chỉ 30 phút lên hình.

BTV, MC Hạnh Phúc không ngừng cố gắng để ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 năm nay, Hạnh Phúc có gì chia sẻ tới các đồng nghiệp trong ngày đặc biệt này?

Hạnh Phúc vẫn còn là một nhà báo trẻ, và vẫn đang cố gắng theo các anh chị đồng nghiệp đi trước để ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Ngày 21/6 ngày hội của báo chí Việt Nam, xin được chúc các đồng nghiệp, chúc các anh chị sức khỏe, vững vàng, luôn chuyển động cùng thời đại, và với tâm sáng của nghề sẽ còn tiếp tục cống hiến và gửi tới khán giả những tác phẩm báo chí phản ánh chân thực cuộc sống và mang hơi thở tiếng nói của chính người dân - chính những khán giả, và độc giả của mình.

Xin cảm ơn anh về những chia sẻ!

Ngọc Linh