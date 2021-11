Mảng tối phía sau người cha hoàn hảo trong "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên"

Dân trí Nữ diễn viên Alison Arngrim - người vào vai cô bé xấu tính Nellie Oleson - tiếp tục lên tiếng nói về mảng tối của nam diễn viên Michael Landon - người đảm nhận vai người cha trong gia đình Ingalls.

Gia đình Ingalls là những nhân vật chính trong bộ phim truyền hình "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" (Ảnh: Daily Mail).

Sau những chia sẻ gây bất ngờ của nữ diễn viên Karen Grassle về nam diễn viên đóng cặp với bà - ông Michael Landon trong phim truyền hình "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên", mới đây nhất, nữ diễn viên Nellie Oleson của phim cũng lên tiếng nói về nam diễn viên kiêm đạo diễn Michael Landon - người đã tạo nên một bộ phim truyền hình huyền thoại trên màn ảnh nhỏ của Mỹ.

Nữ diễn viên Alison Arngrim chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ tin tức Daily Mail (Anh) rằng nam diễn viên Michael Landon ở phía sau màn ảnh có tính cách hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh người chồng - người cha trong bộ phim "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên".

Nữ diễn viên Nellie Oleson (hiện 59 tuổi) chia sẻ: "Mọi người nghĩ về ông ấy cũng giống như nhân vật người cha trên màn ảnh nhưng kỳ thực ngoài đời, ông ấy là một người khá điên rồ, đôi khi cư xử hơi tệ và có cách hành xử đôi khi có phần nguy hiểm. Ông ấy thường uống rượu, hút thuốc và kể những câu chuyện cười có thể khá nhạy cảm đối với nhiều người".

Với những ấn tượng của mình thuở đóng phim chung với ông Michael Landon, nữ diễn viên Alison Arngrim cho rằng ông Landon là "một kẻ nổi loạn", nhưng phong cách nổi loạn của ông không phải lúc nào cũng khiến những người xung quanh cảm thấy thoải mái và có thể đón nhận.

Với những ấn tượng của mình thuở đóng phim chung với ông Michael Landon, nữ diễn viên Alison Arngrim cho rằng ông Landon là "một kẻ nổi loạn" (Ảnh: Daily Mail).

Khi tham gia diễn xuất trong phim hồi thập niên 1970, Alison Arngrim mới chỉ là một cô bé tuổi "teen", giờ đây, khi nữ diễn viên Karen Grassle (79 tuổi) viết tự truyện và có đề cập tới người bạn diễn - ông Michael Landon, bà Alison Arngrim muốn khẳng định rằng những điều mà nữ diễn viên Karen Grassle viết ra là đúng sự thật:

"Trên phim trường, tôi không có vấn đề gì với ông Michael Landon, nhưng tôi sẽ luôn giữ quan điểm của mình rằng ông ấy dù là một người tài giỏi, nhưng vừa lập dị, vừa điên rồ. Mọi người nghĩ rằng ngoài đời ông ấy cũng giống như bác nông dân yêu vợ thương con trong phim, nhưng kỳ thực ông ấy không như thế, ông ấy điên rồ hơn nhân vật nhiều và đôi khi còn khá nguy hiểm.

Ông ấy uống rượu, hút thuốc và nói những chuyện cười nhạy cảm trên phim trường. Ông ấy cũng lái xế sang và thích trưng trổ, nên ông ấy không giống như nhân vật Charles Ingalls trong phim. Ông ấy còn đi qua ba cuộc hôn nhân. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng ông ấy là người hài hước và tài năng.

Tôi cảm giác như ông ấy là người không cần ngủ và có trong mình một nguồn năng lượng sáng tạo dồi dào đến bất thường. Ông ấy đầy tham vọng và động lực trong công việc, một thứ động lực và năng lượng sáng tạo bất thường tới mức có cảm giác ông ấy có thể làm việc 24/7, chính điều ấy khiến nhiều người hợp tác với ông có thể cảm thấy họ như trở nên phát điên".

Nữ diễn viên Alison Arngrim (ảnh) - người từng vào vai cô bé xấu tính Nellie Oleson - tiếp tục lên tiếng nói về mảng tối của nam diễn viên Michael Landon - người đảm nhận vai người cha trong gia đình Ingalls (Ảnh: Daily Mail).

Không khí làm việc trên phim trường "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" khi ấy trong ký ức của bà Alison Arngrim là một phim trường được thống trị bởi những người đàn ông. Họ vui đùa, cười cợt, tán dóc, hút thuốc, uống rượu như thể đó là một câu lạc bộ dành riêng cho nam giới, không có gì cần phải e dè.

Các thành viên trong đoàn phim vẫn thường có những xung đột với nhau, nhưng rồi họ đặt những mâu thuẫn sang bên khi bắt đầu cùng nhau hóa trang để ghi hình. Bà Alison Arngrim đánh giá những thông tin viết về đoàn phim trong cuốn tự truyện mà bà Karen Grassle vừa cho ra mắt là đúng sự thật.

Khi ấy, giữa nữ diễn viên Karen Grassle (vào vai người mẹ trong gia đình Ingalls) và ông Michael Landon (vào vai người cha) đã xảy ra căng thẳng nặng nề xung quanh vấn đề thù lao, mọi người những tưởng bà Karen Grassle sẽ phải bỏ vai hoặc sẽ bị đuổi khỏi đoàn phim, nhưng mọi việc đã được thu xếp ở thời điểm căng thẳng nhất.

Bà Grassle được tăng thù lao và bắt đầu cai nghiện rượu sau quãng thời gian dài sống thiếu tỉnh táo vì rượu, mối quan hệ giữa bà Grassle và ông Landon bớt dần những căng thẳng và họ đã kịp giảng hòa trước khi ông Landon qua đời vì bệnh ung thư vào năm 1991.

"Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" được xem là bộ phim truyền hình của cả gia đình, phù hợp và hấp dẫn người xem ở nhiều lứa tuổi, vì vậy, những tiết lộ mới nhất về những gì diễn ra trên phim trường năm xưa khiến công chúng rất quan tâm.

Giữa nữ diễn viên Karen Grassle (vào vai người mẹ trong gia đình Ingalls) và ông Michael Landon (vào vai người cha) từng xảy ra căng thẳng nặng nề (Ảnh: Daily Mail).

Trước đây, bà Alison Arngrim cũng đã từng cho ra mắt một cuốn tự truyện có tên "Confessions of A Prairie Bitch: How I Survived Nellie Oleson and Learned to Love Being Hated" (Những lời thú nhận của kẻ phản diện trên thảo nguyên: Tôi đã sống với vai Nellie Oleson như thế nào và học cách thích thú với việc bị ghét ra sao). Cuốn tự truyện này từng rất ăn khách.

Trong sách, bà Alison Arngrim tiết lộ: "Chúng tôi giống như một gia đình, nghĩa là ngay cả khi mọi người không hòa thuận với nhau, chúng tôi vẫn sẽ ngồi chung được với nhau. Nếu ở những đoàn phim khác, một khi không bằng lòng với nhau, người ta sẽ không ngồi ăn với nhau, tránh tiếp xúc và giữ khoảng cách với nhau, nhưng ở trên phim trường của chúng tôi, mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp.

Dù giữa một số diễn viên có những vấn đề mâu thuẫn cá nhân, nhưng chúng tôi coi khu vực hóa trang là khu vực đình chiến, một khi đã cùng ngồi ở đây hóa trang để chuẩn bị cùng quay những cảnh phim, mọi người sẽ đặt những bất hòa sang một bên".

Sau cùng, bà Alison Arngrim nhấn mạnh tầm quan trọng của ông Michael Landon trong sự nghiệp của nữ diễn viên Karen Grassle sau tất cả những bất đồng, mâu thuẫn: "Bà Karen Grassle sẽ không thể xuất hiện ở trong phim nếu không có sự ủng hộ nhiệt thành của ông Michael Landon buổi ban đầu. Ông Landon đã nỗ lực rất nhiều để bà Grassle được giao vai người mẹ trong gia đình Ingalls.

Trong tự truyện, bà Grassle cũng đã nhấn mạnh rằng những vấn đề cá nhân của bà, như việc nghiện rượu và những vấn đề tâm lý, đã khiến mối quan hệ giữa bà và ông Landon trở nên căng thẳng hơn mức cần thiết".

Nhạc phim mở đầu "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên"

Bích Ngọc

