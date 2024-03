"Madame Web" công chiếu trực tuyến trên FPT Play.

Sau Venom (2018), Venom: Let There Be Carnage (2021) và Morbius (2022), Madame Web là tác phẩm thứ 4 trong vũ trụ Người Nhện của Sony (SSU). Từ khi công bố thông tin, bộ phim đã gây chú ý vì khai thác nhân vật cùng tên trong truyện tranh Marvel, nối dài thêm những câu chuyện xung quanh Spider-Man.

Sony Pictures chi mạnh tay 80 - 100 triệu USD kinh phí sản xuất, thậm chí mời cả người đẹp Dakota Johnson vào vai chính. Do đó, phim để lại nhiều thắc mắc khi chưa thể vượt qua được Morbius trên cả trang Rotten Tomatoes và IMDb. Có 2 nguyên nhân khiến Madame Web vẫn là tác phẩm đáng xem.

Thân phận "Madame Web"

Trong nguyên tác comic (truyện tranh), nhân vật Madame Web có tên thật là Cassandra Web, xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1980 trong tập The Amazing Spider-Man #210. Trái ngược với thể chất ốm yếu, bà lại có năng lực tâm linh mạnh mẽ. Khả năng ngoại cảm, thấu thị và nhìn trước tương lai của Madame Web được cho là đến từ Mạng lưới Sự sống và Định mệnh (The Web of Life and Destiny).

Madame Web có mối liên hệ mật thiết đến đa vũ trụ và các phiên bản Người Nhện.

Madame Web có mối liên hệ mật thiết đến đa vũ trụ và các phiên bản Người Nhện. Không chỉ biết rõ thân phận của Peter Parker, dị nhân này còn giúp anh không ít lần trong những tình huống nguy hiểm. Mặc dù đóng vai trò quan trọng, thân phận của Madame Web được nhắc đến khá mờ nhạt trong bản truyện tranh.

Trong hình dạng một người phụ nữ lớn tuổi bị liệt hai chân, chứng suy giảm thị lực của bà được lý giải là xuất phát từ một cơn đau thần kinh hiếm gặp. Đây là "điểm mù" khiến nhân vật này trở nên thu hút đối với fan hâm mộ. Trên bản điện ảnh chuyển thể, đạo diễn S. J. Clarkson đã quyết định đưa lại một phiên bản Madame Web trẻ trung, quyến rũ hơn so với nhân vật nguyên mẫu.

Cassandra Web (Dakota Johnson thủ vai) được mô tả là một nhân viên cứu hộ xinh đẹp, quyến rũ. Năng lực của cô có liên hệ mật thiết đến cái chết của mẹ trong chuyến điền dã nghiên cứu về loài nhện ở Amazon. Sau khi khả năng thấu thị được kích hoạt, Cassandra đóng vai trò dẫn đường cho bộ 3 Julia Cornwall, Anya Corazon và Mattie Franklin trở thành nhóm Nữ Nhện chống lại ác nhân Ezekiel Sims.

Dự báo về tương lai "Người Nhện"

Được xác định là phần tiền truyện (prequel), cách xây dựng Madame Web cũng tương tự như Morbius hay Venom trước đó và có lẽ cũng sẽ giống như Kraven the Hunter chuẩn bị ra mắt trong năm nay. Dù tất cả đều có liên hệ nhất định tới Người Nhện, không có cái tên nào trong số này có sự hiện diện của Peter Parker. Nói đúng hơn, anh ta chưa tồn tại vào thời điểm câu chuyện của các bộ phim này diễn ra.

Tuy nhiên, tác phẩm mở rộng SSU vẫn thu hút sự chú ý của đông đảo fan hâm mộ bởi chúng đang dần hé lộ và làm rõ những điểm mờ trong hành trình của Spider-Man sau này. Trong Madame Web, bạn thân nhất của Cassandra Web là Ben Parker (Adam Scott), được cho là "chú Ben" nổi tiếng của Người Nhện sau này.

Em gái của Ben - Mary (Emma Roberts) - đang mang thai đứa trẻ tên Peter. Trong trường hợp này, "dì May" sẽ trở thành người Ben hẹn hò và Richard Parker cũng đang trong chuyến công tác nên cả hai không được nhắc tên hay nhìn thấy trên màn ảnh.

Nếu đúng như vậy, cuộc chiến với Ezekiel Sims trên đường Mary sinh con cũng cho thấy Madame Web chính là ân nhân đã cứu mạng Spider-Man. Cassandra cũng đùa rằng cô không chắc về chuyện "Ben chỉ là chú chứ không phải cha". Với năng lực tâm linh mạnh mẽ, có thể Madame Web đã dự cảm được tương lai của Peter Parker sau này.

Vẫn còn nhiều bí ẩn xung quanh bộ phim này, ví dụ như vì sao Ezekiel Sims lại chính là một thân phận "hắc hóa" của Người Nhện, Mạng lưới Sự sống và Định mệnh là nguồn gốc sức mạnh của Cassandra Web sẽ mở rộng SSU như thế nào? Tất cả sẽ có trong Madame Web.

