Liên tiếp hai đêm nhạc xảy ra bi kịch khán giả tử nạn

Dân trí Đầu tháng 11 này, có hai đêm nhạc xảy ra bi kịch, có những khán giả vốn đến sự kiện để xem biểu diễn âm nhạc, nhưng họ vĩnh viễn không thể trở về nhà sau sự kiện.

Đêm nhạc ở Houston, Mỹ: Ít nhất 8 người chết, hàng trăm người bị thương

Tại đêm nhạc thuộc lễ hội âm nhạc Astroworld tổ chức ở thành phố Houston, bang Texas, Mỹ, hiện tượng chen lấn kinh hoàng đã xảy ra (Ảnh: New York Post).

Tại đêm nhạc thuộc lễ hội âm nhạc Astroworld tổ chức ở thành phố Houston, bang Texas, Mỹ, hiện tượng chen lấn kinh hoàng đã xảy ra khi đám đông khán giả càng lúc càng đổ dồn về phía sân khấu, gây nên tình trạng hỗn loạn khó kiểm soát. Đây được cho là nguyên nhân dẫn tới bi kịch khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Trước những hỗn loạn kinh hoàng tại đêm nhạc, số lượng người bị thương vì chen lấn, xô đẩy và giẫm đạp lên tới hàng trăm người. Khủng khiếp hơn thế, có 8 người đã được nhà chức trách xác nhận là đã qua đời tại sự kiện này. Bi kịch này xảy vào khoảng sau 9 giờ tối thứ 6 vừa qua, khi đó, rapper Travis Scott đang biểu diễn trên sân khấu.

Lễ hội âm nhạc Astroworld dự kiến diễn ra trong hai ngày, thu hút lượng khán giả lên tới 50.000 người mỗi đêm. Năm ngoái, sự kiện này đã bị hủy bỏ vì dịch bệnh. Việc lễ hội được tổ chức trở lại trong năm nay đã khiến rất nhiều người cảm thấy phấn khích, vì đã rất lâu rồi họ mới lại được sống trong không khí của những lễ hội âm nhạc sôi động.

Dù vậy, bi kịch đã xảy ra ngay trong đêm đầu tiên diễn ra lễ hội, tất cả các hoạt động sau đó đều bị dừng lại. Lễ hội âm nhạc Astroworld là hoạt động biểu diễn chủ yếu xoay quanh rapper Travis Scott. Tên của lễ hội được lấy theo tên album mà nam rapper này đã cho ra mắt hồi năm 2018.

Từ sau lúc 9h38 tối thứ 6 (ngày 5/11) theo giờ địa phương, những ca tử vong bắt đầu xuất hiện, số lượng nạn nhân bị thương ở các mức độ gia tăng nhanh chóng, tình trạng khẩn cấp tại đêm nhạc khiến những nhân viên cấp cứu có mặt tại hiện trường trở nên quá tải.

Liên tiếp có các khán giả được đưa đi cấp cứu, trong đó có cả những trẻ em, có em mới 10 tuổi. Trong số những người được đưa đi cấp cứu, có 11 người đang lên cơn đau tim. Sau đó, có khoảng 300 người được điều trị tại chỗ trong một bệnh viện dã chiến lập nên nhanh chóng tại hiện trường.

Hiện tại, nguyên nhân đích xác dẫn tới cái chết của 8 nạn nhân vẫn chưa được đưa ra. Hoạt động điều tra đang được nhà chức trách tiến hành. Cảnh sát cũng đang nỗ lực xác định danh tính các nạn nhân.

Đêm nhạc ở Uppsala, Thụy Điển: Hai người chết, một người bị thương

Một người đàn ông 80 tuổi đã ngã xuống từ tầng 7 của trung tâm tổ chức sự kiện tại thành phố Uppsala, Thụy Điển.

Một đêm nhạc tôn vinh sự nghiệp âm nhạc của nhóm ABBA đã diễn ra vào tối 2/11 vừa qua. Sự kiện đã chứng kiến một bi kịch xảy ra, khi một người đàn ông 80 tuổi ngã xuống từ tầng 7 của trung tâm tổ chức sự kiện tại thành phố Uppsala, Thụy Điển.

Người đàn ông này qua đời ngay tại hiện trường. Một người đàn ông 60 tuổi đến xem biểu diễn đã bị người đàn ông 80 tuổi rơi trúng, người đàn ông 60 tuổi đã qua đời tại bệnh viện sau đó. Người phụ nữ đi cùng người đàn ông 60 tuổi bị thương nhẹ.

Ngay sau khi thông tin về sự việc này được báo chí Thụy Điển đăng tải, nhóm ABBA đã tuyên bố sẽ tạm dừng các hoạt động quảng bá cho chương trình biểu diễn âm nhạc mang tên "Voyage" trong vòng 24 giờ.

Sự việc bi kịch xảy ra tại chương trình biểu diễn ca nhạc thu hút khoảng 1.000 khán giả, đêm nhạc có tên "Thank You For the Music". Các thành viên trong nhóm ABBA không góp mặt tại sự kiện này.

Ngay sau sự việc, một đăng tải trên tài khoản mạng xã hội quảng bá cho chương trình biểu diễn "Voyage" của nhóm ABBA cho biết: "Sau sự việc bi kịch xảy ra tại đêm nhạc tôn vinh sự nghiệp của nhóm ABBA vừa diễn ra tại Thụy Điển vào đêm 2/11, chúng tôi quyết định hoãn việc cho ra mắt trailer giới thiệu về đêm nhạc "Voyage" trong vòng 24 giờ".

Cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu bất thường tại hiện trường sự việc.

