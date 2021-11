Cái lắc đầu của Thư Kỳ giúp Chương Tử Di "đổi đời"

Dân trí Ít người biết, Thư Kỳ từng từ chối vai nữ chính trong "Ngọa hổ tàng long" (Crouching Tiger, Hidden Dragon) và vai diễn này đã được giao cho Chương Tử Di, giúp mỹ nhân họ Chương có cơ hội tỏa sáng.

Năm 1999, Chương Tử Di xuất hiện trong bộ phim Đường về nhà của Trương Nghệ Mưu. Đây là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của nữ diễn viên và cũng giúp cô trở thành cái tên mới gây ấn tượng của điện ảnh Hoa ngữ.

Sau đó, cô tiếp tục được mời tham gia dự án Ngọa hổ tàng long (Crouching Tiger, Hidden Dragon) của đạo diễn Lý An, bộ phim quy tụ dàn diễn viên ăn khách như Châu Nhuận Phát, Dương Tử Quỳnh và Trịnh Phối Phối.

Chương Tử Di trong "Ngọa hổ tàng long".

Xuất hiện bên dàn diễn viên kỳ cựu, diễn xuất của Chương Tử Di không bị lu mờ. Đặc biệt, màn quay cảnh đấu kiếm giữa Chương Tử Di và Châu Nhuận Phát trong rừng trúc đến nay vẫn mang tính biểu tượng, trở thành một trong số những hình ảnh ấn tượng nhất trên màn ảnh.

Ngọa hổ tàng long ra mắt khán giả vào năm 2000 và đến nay vẫn được xem là hiện tượng của điện ảnh châu Á. Đây cũng chính là tác phẩm đưa tên tuổi Chương Tử Di nổi tiếng toàn cầu. Song, ít ai biết rằng, Chương Tử Di không phải là lựa chọn đầu tiên và ưu việt của đạo diễn Lý An.

Ông từng ngỏ ý mời Thư Kỳ đảm nhiệm vai Ngọc Kiều Long trong Ngọa hổ tàng long nhưng nữ diễn viên đã từ chối và cơ hội đã được đặt vào tay Chương Tử Di. Lý do khiến Thư Kỳ không nhận lời là vì cô đang bận quay một quảng cáo bên Nhật Bản nên không thể thu xếp thời gian tham gia bộ phim.

Vai Ngọc Kiều Long trong "Ngọa hổ tàng long" góp phần tạo bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Chương Tử Di.

Cũng có nguồn tin cho rằng, Thư Kỳ không muốn tham gia Ngọa hổ tàng long vì phim được quay trong thời gian khá dài, trong 8 tháng. Và vì là vai võ thuật nên diễn viên sẽ phải luyện võ rất khổ cực.

Chương Tử Di đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội này khi cô được đạo diễn Trương Nghệ Mưu giới thiệu với đạo diễn Lý An. Đạo diễn Lý An từng trăn trở về sự lựa chọn này: "Tôi vốn muốn tạo ra một Ngọc Kiều Long nội tâm nhưng quyết liệt. Bên ngoài là một tiểu thư dịu dàng nhưng bên trong là một cô gái mạnh mẽ. Chương Tử Di không giống như sự kỳ vọng của tôi nên tôi đã nghĩ tới sự lựa chọn khác".

Dù vẫn để Chương Tử Di đảm nhiệm vai diễn này nhưng trong suốt quá trình quay phim, đạo diễn Lý An vẫn muốn tìm một người khác, theo ông phù hợp hơn. Nói về điều này, Chương Tử Di cho biết: "Đạo diễn không nói với tôi phải làm những gì. Mỗi ngày chỉ để tôi ở đoàn phim luyện võ. Mỗi ngày, tôi đều trông thấy các diễn viên nữ khác vào ra phim trường tham gia phỏng vấn. Điều này tạo nên áp lực tâm lý với chính tôi. Đến giờ, nhiều khi nghĩ lại, tôi vẫn thấy sợ".

Chương Tử Di biết rằng, cô không phải là sự lựa chọn tối ưu của đạo diễn Lý An cho vai Ngọc Kiều Long trong "Ngọa hổ tàng long" nên đã nỗ lực hết mình.

Chương Tử Di đã nỗ lực chứng minh với đạo diễn Lý An, cô là một sự lựa chọn thích hợp. Trong suốt quá trình quay phim, cô chịu nhiều khổ cực, vượt lên áp lực tâm lý. Trong một số cảnh quay hành động, Chương Tử Di bị thương nhưng không một lời kêu than. Những nỗ lực của Chương Tử Di đã được đền đáp, cô được đồng nghiệp trong giới công nhận và khán giả quốc tế đánh giá cao khi Ngọa hổ tàng long được trình chiếu trên thế giới.

Trong một lần, Chương Tử Di chủ động hỏi đạo diễn Lý An về việc ông không hài lòng với cô và đạo diễn họ Lý đã an ủi cô. Ông khen nữ diễn viên đã rất cố gắng, nhưng không nhận xét về diễn xuất của cô. Mãi tới tận khi bộ phim đóng máy, Lý An mới trao cho Chương Tử Di cái ôm mà cô mong đợi.

"Vì tôi không phải là lựa chọn đầu tiên của đạo diễn Lý An nên tôi phải chứng minh bản thân mình là người thích hợp nhất. Hơn nữa, tôi không muốn khiến người tạo cơ hội cho tôi bị thất vọng", Chương Tử Di kể lại.

Sau Ngọa hổ tàng long, Chương Tử Di còn góp mặt trong nhiều siêu phẩm khác như Anh hùng, 2046, Thập diện mai phục, Hồi ức của một Geisha...

Ngọa hổ tàng long sau đó đã trở thành bộ phim võ thuật Trung Quốc đầu tiên nhận 4 giải Oscar với 10 đề cử, cùng doanh thu khổng lồ 213 triệu USD trên toàn cầu. Bộ phim cũng giúp Chương Tử Di vươn ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc, trở thành cái tên đáng chú ý tại Hollywood.

Sau đó, cô được mời tham gia Giờ cao điểm 2 cùng Thành Long; Anh hùng cùng Lý Liên Kiệt, Trương Mạn Ngọc, Lương Triều Vỹ và Chân Tử Đan; 2046 của đạo diễn Vương Gia Vệ; Thập diện mai phục của đạo diễn Trương Nghệ Mưu; Hồi ức của một Geisha với Củng Lợi, Dương Tử Quỳnh…

Trong nhiều năm, Chương Tử Di cùng Triệu Vy, Từ Tịnh Lôi, Châu Tấn tạo thành tứ Đại hoa đán đình đám của màn ảnh Hoa ngữ. Năm 2011, Chương Tử Di vinh dự trở thành Tam Kim Ảnh Hậu thứ hai của Trung Quốc.

Chương Tử Di và Thư Kỳ tái ngộ trong một sự kiện năm 2021.

Tờ ITN từng nhận xét về Chương Tử Di: "Chương Tử Di cũng là người giữ phong độ ổn định nhất khi bước vào mảnh đất Hollywood. Thay vì cố gắng tạo vẻ ngoài lộng lẫy trên thảm đỏ, cô nỗ lực không ngừng nghỉ về thực lực diễn xuất. Điều này giúp nữ diễn viên giữ được vị thế vững chắc tại kinh đô phim ảnh nổi tiếng khắc nghiệt nhất thế giới".

Nữ diễn viên nổi tiếng cũng sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo có giá trị. Cô liên tiếp lọt danh sách những ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất Trung Quốc và ước tính, tài sản của nữ diễn viên 42 tuổi hiện khoảng 2 tỷ nhân dân tệ.

Rất nhiều khán giả yêu mến Thư Kỳ đã cảm thấy tiếc nuối khi cô từ chối lời mời tham gia Ngọa hổ tàng long năm nào. Ngoài việc từ chối tham gia Ngọa hổ tàng long, Thư Kỳ cũng từ chối nhận lời đảm nhiệm vai nữ chính trong Sắc, Giới của đạo diễn Lý An.

Thư Kỳ vẫn có sự nghiệp rực rỡ dù không góp mặt trong "Ngọa hổ tàng long".

Vai diễn này đã giúp Thang Duy trở nên nổi tiếng, trở thành ngôi sao hạng A của màn ảnh Hoa ngữ. Lý do khiến Thư Kỳ từ chối là do vai diễn có nhiều cảnh quay nóng bỏng, khoe thân.

Dẫu vậy, Thư Kỳ vẫn là một trong những Hoa đán đắt giá nhất hiện tại. Vài năm nay, kể từ khi kết hôn với đạo diễn Phùng Đức Luân, Thư Kỳ không còn tham gia nhiều dự án điện ảnh để tận hưởng cuộc sống gia đình.

Cuộc hôn nhân viên mãn của cô và ông xã Phùng Đức Luân cũng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Thư Kỳ và Phùng Đức Luân đều là những người bận rộn và độc lập nên quãng thời gian họ dành cho nhau không nhiều nhưng tình yêu của họ vẫn bền chặt qua năm tháng.

Trailer giới thiệu phim "Ngọa hổ tàng long"

Mi Vân

Theo Sina/Sohu