Leonardo DiCaprio bỏ vai thì mới tới lượt các tài tử Hollywood khác

Nam diễn viên Christian Bale (48 tuổi - trái) và tài tử Leonardo DiCaprio (47 tuổi - phải) (Ảnh: New York Post).

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ mới đây, nam diễn viên Christian Bale (48 tuổi) cho biết rằng tài tử Leonardo DiCaprio luôn là lựa chọn số một đối với các vai nam chính trong các dự án phim điện ảnh ở Hollywood.

Chỉ khi DiCaprio từ chối tham gia dự án nào, thì cơ hội đảm nhận vai nam chính trong dự án đó mới tới tay các nam diễn viên khác ở Hollywood. Chính bản thân Bale cũng đã trải nghiệm điều này khá nhiều trong công việc.

"Không chỉ tôi mà còn nhiều nam diễn viên khác cùng thế hệ với tôi ở Hollywood đều quen thuộc với thực tế này. Bất cứ vai nào mà chúng tôi nhận được thường chỉ đến với chúng tôi sau khi DiCaprio đã từ chối vai diễn trước đó rồi.

Không cần biết ai nói gì với bạn, không cần biết bạn thân thiết với các đạo diễn thế nào, tất cả những đạo diễn mà tôi từng hợp tác đều muốn hợp tác với DiCaprio trước tiên, anh ấy là lựa chọn số một đối với họ, khi có dự án phim mới, họ luôn mời anh ấy thử vai đầu tiên", Christian Bale chia sẻ thông tin gây bất ngờ trong cuộc phỏng vấn.

Bale đánh giá rằng DiCaprio từ lâu đã ở vào vị thế được quyền chọn vai theo ý thích cá nhân với những tính toán, suy xét riêng: "Thực sự thì anh ấy là người có quyền lực và được quyền lựa chọn những gì mà mình muốn làm, điều đó rất tốt, DiCaprio là hiện tượng ở Hollywood rồi.

Tất cả những tài tử thuộc thế hệ của tôi ở Hollywood đều hiểu rằng họ có được những vai diễn làm nên tên tuổi của mình đều là bởi trước đó, DiCaprio đã từ chối vai diễn đó rồi".

Bale có những chia sẻ gây bất ngờ về tầm vóc của DiCaprio ở Hollywood (Ảnh: Daily Mail).

Những chia sẻ của Bale được đưa ra sau khi nam diễn viên thừa nhận một thực tế rằng trong sự nghiệp của mình, có nhiều dự án anh được mời tham gia sau khi DiCaprio đã từ chối đảm nhận vai diễn. Dù có những nhận định đề cao DiCaprio trong giới làm phim ở Hollywood, nhưng Bale cũng thẳng thắn chia sẻ rằng anh không mong muốn có được danh tiếng và sức hút như DiCaprio.

"Tôi luôn cảm thấy biết ơn trước mỗi thành tích mà mình đạt được, tôi biết mình sẽ không bao giờ đạt tới tầm vóc như DiCaprio hay làm được những gì như anh ấy đã làm. Tôi cũng không muốn có được sức hút và độ phủ sóng như anh ấy đâu. Quả thực, anh ấy đã làm mọi việc một cách đầy ấn tượng", Bale nhận xét.

Christian Bale bắt đầu thu hút sự quan tâm ở Hollywood sau vai diễn trong phim "American Psycho" (Kẻ sát nhân cuồng tín - 2000), trước đó, DiCaprio đã được mời đảm nhận vai nam chính trong dự án phim này nhưng anh từ chối.

Sau này, Bale được công chúng thế giới biết tới nhiều qua vai diễn Người Dơi trong seri phim "Batman Begins" (2005), "The Dark Knight" 2008) và "The Dark Knight Rises" (2012).

Đối với giới làm phim, Bale là một tài tử có diễn xuất ấn tượng, anh từng nhận được 4 đề cử Oscar với vai diễn trong các bộ phim "The Fighter" (Võ sĩ - 2010), "American Hustle" (Săn tiền kiểu Mỹ - 2013), "The Big Short" (Đại suy thoái - 2015), "Vice" (Quyền lực trong bóng tối - 2018). Vai diễn trong "The Fighter" đã đưa về cho Bale giải Oscar dành cho Nam phụ xuất sắc.

Hiện tại, Bale đã ở vào một vị thế khác, anh không còn phải thúc ép mình có được các vai diễn (Ảnh: GQ).

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Bale đã từng đi thử vai trong một số dự án phim, nhưng bị trượt và rồi sau đó, vai diễn được chính thức giao cho DiCaprio, có thể kể tới những phim như "Titanic" (1997), This Boy's Life (Cuộc đời chú nhóc - 1993) hay "What's Eating Gilbert Grape" (Điều gì đang ăn mòn Gilbert Grape - 1993)...

Trong cuộc phỏng vấn, Bale cũng chia sẻ về khởi đầu khó khăn của mình ở Hollywood. Khi ấy, gia đình anh đối diện với cảnh vô gia cư vì hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn, chật vật, chính điều này đã khiến Bale có động lực rất lớn để gây dựng được sự nghiệp diễn xuất ở Hollywood, để kiếm ra tiền và hỗ trợ gia đình.

Ở thời điểm tham gia bộ phim "American Psycho", Bale nhớ rằng mức thù lao của anh rất ít ỏi, ít hơn cả các chuyên gia hóa trang: "Tôi vẫn nhớ có lần trò chuyện với các chuyên gia hóa trang, họ đã cười tôi bởi vì thù lao của tôi ít hơn các chuyên gia hóa trang. Nhưng thực tế ấy lại là một động lực dành cho tôi. Tôi cần phải làm thế nào để có đủ tiền trang trải cho cuộc sống của mình và gia đình".

Bale cảm thấy hạnh phúc vì có thể tự tặng cho mình những khoảng thời gian lắng lại trong công việc và cuộc sống (Ảnh: Daily Mail).

Hiện tại, Bale đã ở vào một vị thế khác, anh không còn phải thúc ép mình có được các vai diễn và phải kiếm ra tiền để hỗ trợ gia đình nữa, ngược lại, Bale đã có thể tự dành cho mình những khoảng thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống.

Anh cảm thấy hạnh phúc vì có thể tự tặng cho mình những khoảng thời gian lắng lại trong công việc và cuộc sống: "Tôi thấy bản thân mình rất hạnh phúc trong những giai đoạn không cần phải lên đồ, không cần phải gồng mình lên để thể hiện điều gì", Bale tâm sự.