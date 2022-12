Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội trà Việt

Chiều 16/12, UBND TP Hội An tổ chức giới thiệu về lễ hội văn hóa trà Việt Nam lần thứ nhất 2022 tại Hội An, tỉnh Quảng Nam với chủ đề "Tinh Hoa Trà Việt".

TP Hội An thông tin về lễ hội trà Việt sắp diễn ra (Ảnh: Công Bính).

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch TP Hội An - cho hay ở Hội An, từng có các hãng trà sản xuất, chế biến và xuất khẩu đi các nước trên thế giới. Hiện TP Hội An vẫn còn lưu giữ các hiện vật, chứng từ liên quan.

Ngoài ra, xứ Quảng từng là trung tâm giao thương thế giới với các quốc gia có văn hóa trà nổi tiếng như Trung Quốc, Nhật Bản và một số quốc gia khác và chính những quốc gia đó đã đặt hàng đồ gốm làm trà cụ từ khu vực miền Trung Việt Nam và xuất khẩu qua thương cảng Hội An.

Đây là sự kiện nhằm tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử và tạo ra nét mới trong sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng của Hội An và Quảng Nam. Đặc biệt, năm 2022, Quảng Nam đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh".

Phó Chủ tịch TP Hội An cho rằng đây sẽ là một hoạt động rất có ý nghĩa thiết thực, hưởng ứng các sự kiện lớn của tỉnh Quảng Nam và TP Hội An, góp phần tôn vinh và tạo ra sản phẩm du lịch mới, đặc sắc về trà và sản phẩm liên quan đến trà.

"Trong không gian cổ kính, trầm mặc, lịch sử của phố cổ Hội An, đó chính là không gian đặc biệt, phù hợp cho việc thưởng trà, thư giãn, tĩnh tâm tìm về chiều sâu quá khứ, chiều sâu văn hóa của vùng đất đặc biệt này", Phó Chủ tịch TP Hội An chia sẻ về lễ hội trà Việt sắp diễn ra.

Địa điểm lễ hội văn hóa trà Việt Nam lần thứ nhất 2022 tại Hội An được tổ chức trên trục đường Trần Phú, không gian các ngôi nhà cổ trong phố cổ Hội An, 10-15 điểm trà xanh, trà dân gian, trà lễ hội. Thời gian tổ chức trong 3 ngày, từ 30/12/2022-1/1/2023.

Nhiều sự kiện sẽ được diễn ra tại lễ hội văn hóa trà Việt Nam như trình diễn, giao lưu giữa các nhà trà, nghệ nhân với du khách; giới thiệu các sản phẩm trà trên mọi vùng miền tổ quốc; các show trình diễn về trà như thiền trà, trà cung đình, trà Tây Bắc.

Lãnh đạo TP Hội An khẳng định đây là sự kiện nhằm góp phần tôn vinh giá trị lịch sử và nét văn hóa đặc sắc về trà và sản phẩm liên quan đến trà Việt. Qua đó, thành phố hướng đến xây dựng lễ hội thường niên nhằm tạo ra sản phẩm du lịch mới kết hợp với du lịch văn hóa, ẩm thực, nghỉ dưỡng đặc sắc của đô thị cổ Hội An và tỉnh Quảng Nam, góp phần giữ gìn và tiếp nối, phát triển văn hóa trà Việt.