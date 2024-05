Kristen Stewart và dàn sao mặc đồ xấu nhất lịch sử thảm đỏ Cannes

Năm 2019, Chloë Sevigny tham dự buổi chiếu phim "Once Upon a Time in Hollywood" trong bộ váy Miu Miu lệch vai màu hồng với chi tiết nơ đen đính đá quý. Thiết kế nữ tính gây thất vọng với chiếc nơ khổng lồ quá mềm mại, không đứng phom (Ảnh: Getty Images).