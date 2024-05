Kendall Jenner và dàn người đẹp diện đồ xuyên thấu đẹp nhất Cannes

Thời điểm tham dự Cannes 2011, Claudia Schiffer gây bất ngờ với vóc dáng thon gọn sau sinh của mình. Cô diện váy ren mỏng của Dolce & Gabbana tại buổi ra mắt phim "This Must Be The Place". Chiếc váy đủ mỏng để nhìn thấy rõ xương quai xanh và xương bả vai gầy gò của siêu mẫu (Ảnh: WireImage).