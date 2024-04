Không chấm điểm dự thi ở chương trình "Jazz quốc tế lần thứ I - Nha Trang"

Chiều 15/4, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức họp báo về chương trình Jazz quốc tế lần thứ I - Nha Trang 2024.

Đây là chương trình nhạc Jazz quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Nha Trang - một địa điểm du lịch nổi bật của Việt Nam.

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trao đổi về chương trình "Jazz quốc tế lần thứ I tại Nha Trang 2024" (Ảnh: Lạc Thành).

Chia sẻ tại sự kiện, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - cho biết, nhiều năm trở lại đây, nhạc Jazz tại Việt Nam ngày càng phát triển, xuất hiện nhiều nghệ sĩ được khán giả trong nước và nước ngoài yêu thích. Nhiều du khách quốc tế và một số nguyên thủ quốc gia đến Việt Nam đã thưởng thức biểu diễn nhạc Jazz.

"Nhạc Jazz Việt Nam đã dần phát triển với lực lượng nghệ sĩ ngày càng lớn mạnh, nhiều nghệ sĩ đạt trình độ quốc tế. Chương trình nhạc Jazz lần này nhằm giới thiệu tới khán giả, du khách về sự phong phú, đa dạng, hấp dẫn của nhạc Jazz trên toàn thế giới và dòng chảy của Jazz Việt Nam.

Nếu thành công, Ban Tổ chức sẽ đưa chương trình thành chuỗi biểu diễn âm nhạc quy mô quốc tế thường niên tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, qua đó thu hút khách du lịch và hướng đến phát triển Nha Trang thành điểm đến của du lịch và âm nhạc", ông Đông thông tin.

Theo đó, sẽ có hơn 100 nghệ sĩ, ban nhạc Việt Nam và các nghệ sĩ, ban nhạc quốc tế tham gia chương trình lần này.

Ông Hoàng Anh Minh - Giám đốc âm nhạc của sự kiện - cho biết, một số gương mặt nổi bật tham gia chương trình lần này như nghệ sĩ Chico Freeman (Mỹ), ban nhạc của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, dàn kèn Big K, ban nhạc Anh Em, ca sĩ Mỹ Linh, Tùng Dương, Phương Vy, Mỹ Anh… và các nghệ sĩ đến từ Singapore và Hàn Quốc...

Thứ trưởng Tạ Quang Đông chia sẻ thêm, sự kiện sẽ không có Hội đồng giám khảo, không chấm điểm dự thi.

"Đây sẽ là một sân chơi mà các nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam sẽ thả tâm hồn mình vào âm nhạc nhằm trao đổi kinh nghiệm biểu diễn. Sẽ có những tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Các nghệ sĩ nước ngoài cũng phải tìm những bài phù hợp với khán giả Việt Nam để biểu diễn tại chương trình", ông Đông thông tin.

Chương trình gồm 5 đêm biểu diễn ngoài trời, từ 27/4 đến 1/5, tại hai địa điểm thành phố Nha Trang là Quảng trường 2/4 (đường Trần Phú) và Sân bóng Thanh niên (phường Vĩnh Nguyên).

Mỗi đêm nhạc có một chủ đề Jazz khác nhau: The Spotlight of Jazz, Living the Legend, The Latin Night, The Collection, Jazz Flows...