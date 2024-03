Khán giả kéo đến Đà Lạt thưởng thức nhạc cổ điển của những nghệ sĩ hàng đầu

Lễ hội Âm nhạc Cổ điển 2024 (VCMF) đã chính thức khép lại sau hơn 1 tuần diễn ra (từ ngày 10 đến 17/3). Theo Ban Tổ chức, sự kiện có 15 buổi hòa nhạc, độc tấu piano, 4 buổi hội thảo, workshop...

Chương trình quy tụ những gương mặt hàng đầu trong lĩnh vực âm nhạc cổ điển như: Tim Allhoff, Trần Lê Bảo Quyên, Kyle Acuncius, Sông Hồng Ensemble, Arietta Vietnam, Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Việt Nam (VYO) - dàn nhạc trẻ đa quốc tịch đầu tiên tại Việt Nam...

Nhiều nghệ sĩ, nhóm hòa nhạc trình diễn tại Lễ hội Âm nhạc Cổ điển 2024 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Tại đây, 9 nghệ sĩ cá nhân và 8 nhóm hòa tấu, giao hưởng đã dành tặng khán giả những tiết mục đặc sắc như: Độc tấu Piano "Silence is something you can actually hear" (Tim Allhoff), Hòa nhạc VYO & Friends Andante Festivo (VYO)...

Ngoài ra, khán giả tham dự sự kiện còn có cơ hội giao lưu với diễn giả Nguyễn Tô Hoàn Phúc (Arietta) về chủ đề "Nhạc cổ điển dành cho tất cả mọi người".

Một trong những hoạt động nhận được nhiều sự chú ý là buổi Hòa nhạc triển lãm "Đối thoại về thời gian" kết hợp trưng bày 12 bức tranh của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm. Đây cũng là lần đầu tiên các tác phẩm nghệ thuật này được công bố tại Đà Lạt.

Phía Ban Tổ chức cho biết họ đã ưu tiên chọn những địa điểm mang đậm "chất Đà Lạt" để tổ chức các hoạt động, nhằm mục đích mang dòng nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng, xóa đi định kiến âm nhạc cổ điển chỉ dành cho người lớn tuổi hay tầng lớp thượng lưu.

Hoạt động workshop tại sự kiện (Ảnh: Ban Tổ chức).

Ngày 17/3, buổi bế mạc Lễ hội Âm nhạc Cổ điển 2024 diễn ra tại Đà Lạt thu hút hơn 800 khán giả tham dự trong đó có nhiều người đến từ TPHCM, Hà Nội và các tỉnh thành... Các nghệ sĩ, nhóm hòa nhạc như Miracle Trio, Phạm Vũ Thiên Bảo, Lê Minh Hiền... đã gửi tặng khán giả các tác phẩm kinh điển.

Đại diện Ban Tổ chức cũng chia sẻ thêm: "Tất cả đã góp phần mang đến một điểm chạm đầy màu sắc về âm nhạc cổ điển tới khán giả đại chúng, cũng như tạo nên những bước chuyển biến đầu tiên sau khi Đà Lạt trở thành thành phố âm nhạc thuộc mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO".